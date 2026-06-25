GSMA MWC26上海でヒューマノイドロボットのPK戦を観戦





上海, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- MWC26上海の展示会場で、ヒューマノイドロボットたちがサッカーのPK戦を繰り広げています。6月24日から25日にかけて、上海新国際博覧センターで開催される「ヒューマノイドロボット・サッカーPKチャレンジ」は、ヒューマノイドロボット工学における最新の技術的進歩を披露する、ライブ形式のPK戦大会です。

このコンテストでは、モーション制御、環境認識、自律的な意思決定、ネットワーク連携機能における進歩が紹介され、モバイルAIが実験段階から実世界での応用へと移行していく様子をダイナミックに伝えています。

Bロールやバイラル動画クリップはこちらからダウンロードできます。GSMAは、MWC26上海の会場から「ヒューマノイドロボット・サッカーPKチャレンジ」のライブ配信を行っています。こちらからご覧いただけます。

MWC26上海の「Mobile AI Innovation Frontiers」ゾーンで開催されるこのサッカーチャレンジには、ロボット工学分野をリードするチームや業界の主要企業が結集し、実環境においてコネクティビティ、コンピューティング、インテリジェントシステムがどのように融合するかを実証します。このライブ配信により、世界中の視聴者は、ロボットたちが競い合い、リアルタイムの状況に対応し、プレッシャーのかかる中でパフォーマンスを披露する様子を見ることができます。

視聴者にとって、「ヒューマノイドロボット・サッカーPKチャレンジ」は、エンボディドAIの進化を直接垣間見ることができる場であり、そこでは、接続性とコンピューティング技術の進歩が、ますます高度化する自律システムの基盤となっています。

このライブ配信では、6月24日の開会式をはじめ、6月25日の準決勝および決勝など、大会のハイライトを中継します。

このコンテストは、「知能の時代（IQ Era）」をテーマに6月24日から26日まで開催される「MWC26上海」の一環として行われます。本イベントは、世界中のモバイルおよびテクノロジー業界の関係者を一堂に集め、モバイルAI、5G-Advanced、および新興技術の進歩を紹介するとともに、産業界、政策立案者、イノベーターがデジタルトランスフォーメーションを加速させるためのプラットフォームを提供します。

MWC26上海では、イベント全体を通じて200名のオピニオンリーダーや講演者に加え、400社以上の出展企業、スポンサー、パートナーが参加し、その規模の拡大と国際的な広がりを反映しています。このプログラムでは、相互接続されたシステム全体で知能がますます構築されていく様子に焦点を当て、モバイルネットワークが、あらゆる分野におけるAI主導のイノベーションを可能にする上で中心的な役割を果たしていることを紹介しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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