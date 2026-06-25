株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スウェーデン発ウォッチブランド CORNICHE の人気コレクション「Visionnaire（ヴィジョネア）」より、新たにマザーオブパール（MOP）ダイヤルを採用した最新モデルが登場します。天然素材ならではの繊細な輝きを加えることで、よりエレガントかつ洗練された存在感を実現。クラシックな美意識と現代的なミニマリズムが融合した、新世代ドレスウォッチとしてさらなる進化を遂げました。

▶天然の輝きを纏う、マザーオブパールダイヤル

新作「Visionnaire - Mother of Pearl Dial」最大の魅力は、一つひとつ異なる表情を見せるマザーオブパールダイヤルです。光の角度によって柔らかく変化する虹色の艶は、従来の「Visionnaire」シリーズが持つ端正なデザインに、より上質で華やかな印象をプラス。レクタングルケースの直線的なフォルムと有機的な文字盤の輝きが絶妙に調和し、洗練されたラグジュアリーを演出します。日常使いからフォーマルなシーンまで幅広く活躍する一本です。

▶レクタングルケースが描く新たな美学

「Visionnaire」シリーズは、39.5mm×24mmのスリムなレクタングルケースと厚さ7.4mmという薄型設計により、優雅で現代的なシルエットを実現。ポリッシュ仕上げのケースはシャープなラインと滑らかな面構成を兼ね備え、ジェンダーレスに着用できる洗練されたバランスが特徴です。Art Decoを思わせるクラシカルな要素を残しながら、北欧ブランドらしいミニマルな感性を融合させたデザインは、CORNICHEならではの独自性を際立たせています。

▶日常に寄り添う上質なドレスウォッチ

ムーブメントには信頼性の高いMIYOTA製クォーツを採用し、デザイン性だけでなく実用性も確保。サファイアクリスタルや高品質なストラップとの組み合わせにより、価格以上の完成度を実現しています。「Visionnaire Mother of Pearl Dial」は、クラシックウォッチの魅力を現代的に再解釈しながら、華やかさと実用性を両立したモデルとして、CORNICHEコレクションの新たな象徴となるでしょう。

▶発売情報

2026年6月27日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道およびコーニッシュ取り扱い店舗で先行発売後、6月29日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて発売開始する。

Visionnaire - Mother of Pearl Dial

商品詳細 ケース ： 316Lステンレススチール ケースサイズ ： 39.5mm×24mm 厚み : 7.4mm ラグ幅 : 18mm 風防 ： サファイアガラス/反射・指紋防止コーティング 防水 ： 5ATM バンド : 日本製帆布（富士金梅） 文字盤 : マザーオブパール 蓄光塗料 : SuperLuminova BGW9 ムーブメント ： 日本製クオーツ（MIYOTA）

▼ 販売店舗 H°M’S” WatchStore 表参道 H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナス H°M’S” WatchStore 大阪 H°M’S” WatchStore 名古屋 HIBASIC HYBRID STYLE mint time H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ ) ▼ お客様お問い合わせ先 店名: エイチエムエスウォッチストア表参道 住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F 03-6438-9321