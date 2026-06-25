株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、株式会社NTTデータ・ビズインテグラル（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中宏治、以下Biz∫社）が6月に開催したパートナー企業向けイベント「Biz∫ AWARD 2026」において、「Special Award」（以下、本賞）を受賞しました。本賞は、大手企業向け会計ソリューションの導入実績を通じて、Biz∫ビジネスの発展に貢献したパートナー企業に贈られるものです。

今回の受賞は、大手企業向け会計ソリューションの新規案件を継続的に獲得し、Biz∫の市場拡大に貢献したことが高く評価されました。 BBSは、今後もBiz∫社と強固なパートナーシップのもと、これまでのプロジェクトで培ってきた実績とノウハウを活かし、Biz∫ビジネスのさらなる拡大に努めてまいります。また、コンサルティングから、Biz∫を基軸とした、会計および販売、その他周辺システムの導入・構築からBPOまでを一貫して提供し、幅広い業界・業種のお客様の成長戦略をITで支援してまいります。

Biz∫について

Biz∫は、ワークフロー分野で国内外に多くの実績を持つ「intra-mart®」をベースとして 会計・販売・人事等をカバーしたクラウド対応ERPパッケージ（統合基幹業務システム）です。 バックオフィス全体の最適化を実現するため、AI、OCR、RPAなどのデジタル技術を活用し、基幹系業務のさらなる効率化を実現します。初版リリース以来、2,000社以上の多種多様な業界に導入されています。

詳細は、各サイトをご覧ください。 ◆「Biz∫ AWARD 2026」について https://www.biz-integral.com/2026_award/ ◆BBSのBiz∫ビジネスの詳細について https://www.bbs.co.jp/product/biz-integral/ ※本ページに記載されている商品名、製品名は各社の商標(TM)または登録商標(R)です。

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/） 代表者：代表取締役社長 小宮 一浩 設 立：1967年８月26日 所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F 事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 コーポレートブランディング部 石橋 TEL：03-3507-1305 / E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp