CATLが世界初の実地検証済みナトリウムイオン蓄電システムを発表、ナトリウム蓄電技術の商用化を実現

ミュンヘン、2026年6月24日 /PRNewswire/ -- 2026年6月22日、CATLはドイツのミュンヘンにて、実環境での検証を経た世界初のナトリウムイオン蓄電ソリューション「TENER Sodium Energy Storage System」を正式に発表しました。このソリューションは、技術、生産能力、サプライチェーンの準備態勢のすべてにおいて、商業的な成熟段階に達しています。 2026年末までに累計出荷量は1 GWhに達する見込みで、2027年6月から世界各国への出荷が開始される予定です。

「CATLは、お客様に長期的な価値を提供するとともに、世界中のエネルギー自立の推進に尽力しています。これを実現するため、私たちは、すべての大陸に豊富に存在する資源を基盤とした新たな電池化学系を開発することを使命としています。この技術は、80億人全員のエネルギー需要を支えつつ、より長いサイクル寿命と安全性の向上を実現するものです」と、CATLのEnergy Storage Technology Center所長であるWilliam Wu氏は、発表イベントで述べました。「ナトリウムとリチウムは、将来のエネルギー貯蔵システムの二本柱になると私たちは考えています。」



William Wu, Director of CATL's Energy Storage Technology Center



TENER Sodium：不確実な未来に確実性を

再生可能エネルギーの割合が上昇し続け、AIによる電力需要が急増する中、エネルギー貯蔵は、単なる補助的な役割から、世界のエネルギーシステムにとって不可欠なインフラへと変貌しつつあります。しかし、従来のエネルギー貯蔵はリチウム系システムに大きく依存しており、その供給が集中していることや価格の変動が激しいことから、サプライチェーン上のリスクが高まっています。リチウムよりも1,000倍以上豊富で、広く分布しているナトリウムは、極端な温度条件下での性能、安全性、コスト面での可能性に優れており、エネルギー貯蔵技術の転換は避けられないものとなっています。

「エネルギー貯蔵業界は、規模拡大競争の段階をすでに脱しています。今日、成功とは、長期的な価値を創出する能力によってますます定義されるようになっています」と、CATLのESS部門CTO兼ESS Europe社長であるAmanda Xu氏は基調講演で述べました。「私たちが最も強く信じている原則は、『準備こそが確実性をもたらす』ということです。」



Amanda Xu, CTO ESS and President of ESS Europe CATL



そして、これこそがまさにTENER Sodiumの使命なのです。

CATLの最新ナトリウムイオン技術を搭載した「TENER Sodium」は、完全モジュール式アーキテクチャにより、30 MWhを超える定格容量を実現しています。このアーキテクチャは、お客様に以下の3つの直接的なメリットをもたらします：

より簡単なプロジェクトの導入。各モジュールの重量は約42トンで、1 GWh規模の施設にはわずか34ユニットで済みます。

構成の柔軟性の向上。蓄電容量ブロックと出力ブロックが分離されているため、特定のプロジェクト要件に合わせて、1時間、2時間、4時間、6時間、8時間の柔軟な蓄電時間をサポートします。

メンテナンスコストの削減。故障したモジュールを迅速に切り離し、個別に交換できるため、ステーションレベルのシステム可用性を向上させると同時に、顧客の運用コスト（OPEX）を削減し、資産の稼働率を最大化します。





モジュール式の利便性に加え、CATLはナトリウムイオンシステム専用に、ステーションレベルのプラットフォームを特別に構築しました。

1.電圧調整： ナトリウムイオン電池の広い電圧範囲に対応するため、CATLは自社のナトリウムイオン電池ソリューション向けに、専用の双方向（Bi-DC）電圧調整システムを開発しました。このシステムにより、低電圧域での自動電圧昇圧が可能となり、PCSは全電圧範囲にわたって常に最適な出力を供給できるようになります。これにより、システム全体のラウンドトリップ効率（RTE）が約2％向上します。1 GWh規模のエネルギー貯蔵施設の場合、これは年間で数百万キロワット時の追加発電量に相当します。本システムは、世界中の主要なPCS製品すべてに対応しており、より強力なグリッドサポート機能を提供します。

2. BMSシステム： CATLは、ナトリウムイオン蓄電システム向けにBMSシステムを設計し、ナトリウムイオン電池特有の連続的に傾斜する電圧曲線を活かして、SOCのより正確な推定を可能にしました。さらに、ナトリウムイオン電池の過充電SOC許容範囲は、リチウムイオン電池と比較して20％拡大されました。これにより、BMSの動作に20％の安全マージンが追加され、より高い柔軟性が確保されます。

3. 補助エネルギーの消費量が極めて少ない： 独自の上部排気式の気流設計により、発生源での熱だまり現象を解消し、従来のソリューションと比較してシステムの発熱量を約30％削減します。高効率な液冷システムと組み合わせることで、補助電力消費を業界平均の2％から1％に低減しました。 大規模かつ長期にわたるエネルギー貯蔵プロジェクトにおいて、この改善により、運用コストを数百万ユーロ削減できます。

4. 低騒音設計：TENER Sodiumの稼働音はわずか65デシベルで、従来のシステムよりも10デシベル静かです。これにより、業界全体でよく見られる地域社会の懸念に対処することができ、蓄電ステーションを電力需要地により近い場所に建設できるようになるため、送電・配電コストを大幅に削減できます。

さらに、TENER SodiumシステムはLFPシステムと互換性があり、設置面積も同一です。このプラットフォームなら、筐体の変更やプロジェクトの再設計、認証プロセスの繰り返しを行うことなく、ナトリウムイオン電池とリチウムイオン電池のどちらにも対応可能です。ナトリウムイオン技術とリチウムイオン技術の間をシームレスに切り替えることができるこの柔軟性により、顧客はリチウム価格の変動に対処するための実用的な解決策を得ることができます。将来的には、TENER Sodiumシステムは2000Vの高電圧アーキテクチャへのアップグレード経路も確保しており、技術の進化に合わせて柔軟に対応することが可能です。





10年の歳月をかけて：サプライチェーンと製造が、完全に商用レベルに到達

TENER Sodiumが安全性、収益性、信頼性の面で持つ総合的な強みは、一朝一夕に築かれたものではありません。CATLは2016年からナトリウムイオン電池の研究開発に取り組んでおり、過去10年間で約12億ユーロを投資してきました。300名以上の研究開発専門家が携わり、1,600件以上の特許ファミリーと200件以上の世界各国で取得された特許を蓄積し、100件以上の技術的課題を克服するとともに、材料からセルに至るまでのエンドツーエンドの製造プロセスを完全に確立しました。

ナトリウムイオン技術は、実験室レベルのプロジェクトから、スケーラビリティを備えたエネルギー貯蔵材料システムへと進化を遂げました。現在、CATLは数万トン規模の負極材および正極材を供給できる生産体制を構築しています。 技術が成熟するにつれて、NFPPの生産コストはさらに低下すると見込まれています。

CATLは、システムインテグレーターと連携し、セル開発・研究、システムの納入、製品試験、商用展開を網羅する、ナトリウムイオン蓄電のための完全なクローズドループ型エコシステムの構築に取り組んでいます。生産能力の面では、CATLは福鼎拠点のナトリウムイオン電池生産ラインの拡張に50億人民元を投資し、年間生産能力を40 GWh増強しました。山東省の済寧拠点では、160 GWhのナトリウムイオン電池生産能力の構築を計画しています。CATLの量産ラインは試運転・立ち上げを完了し、全面的に稼働しており、大規模な展開に対応できる態勢が整っています。

技術、製品、サプライチェーン、製造能力のあらゆる面での成熟により、ナトリウムイオン蓄電技術の商用化が大幅に加速しました。中国では、CATLが今年9月から顧客への初のナトリウムイオン蓄電システムの納入を正式に開始し、2026年末までに累計出荷量は1 GWhに達する見込みです。海外への納入は2027年6月から開始される予定です。

2026年4月、CATLとHyperStrongは、世界最大のナトリウムイオン商用契約（3年間で60 GWhのエネルギー貯蔵システム受注）を締結し、ナトリウムイオン電池によるエネルギー貯蔵がGWh規模の導入時代へ正式に突入しました。

次世代エネルギー貯蔵： 将来の電力網に向けた確実性の構築

エネルギー貯蔵の主流となる化学系としてLFPを先駆けて導入したことから、第1世代の専用エネルギー貯蔵セル（280Ahおよび314Ah）や第2世代の587Ahセルの確立を経て、現在では同社初の、実環境で検証済みのナトリウムイオンエネルギー貯蔵システムの発売に至るまで、CATLによるこうした各段階の変革は、その都度、業界を一歩前進させてきました。

CATL TENER Sodium Energy Storage Systemの発売は、リチウムとナトリウムが共に次世代蓄電インフラの二本柱を形成し、今後数十年にわたるエネルギー転換を支えていくという新たな段階の幕開けを告げるものです。TENER Sodiumが世界デビューを果たし、量産供給に向けて着実に前進する中、CATLとそのグローバルパートナーは、この戦略的ビジョン、すなわち世界のエネルギーの未来に向けた、より安定的で、費用対効果が高く、持続可能な基盤の構築を、具体的な現実へと変えるべく協力しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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