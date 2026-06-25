FRONTERAとKUPARI、メキシコ・ソノラ州にある共同所有のピエドラス・ベルデス銅鉱山複合施設の戦略的売却プロセスの開始を発表

メキシコシティ, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CVおよびKupari Investments Ltd.（「Kupari」）（以下、総称して「両社」）は、Frontera Copper Corporation（「Frontera」）と、Kupariの完全子会社であるKupari Metals A.G.が、ピエドラス・ベルデス鉱山複合施設の戦略的売却プロセスを開始したことを発表しました。「ピエドラス・ベルデス鉱山複合施設」という表現は、 FronteraおよびKupari Metalsの両社の株式の100％を指します。両社は、本件に関連して、BMO Capital Marketsを財務アドバイザーとして、またBlake, Cassels & Graydon LLPを法務アドバイザーとして起用しました。

ピエドラス・ベルデスは、メキシコのソノラ州にある稼働中の銅鉱山です。同州は情勢が安定しており、鉱業に好条件な環境が整っており、周辺には支援的なインフラや熟練した労働力が確保されています。銅需要の継続的な底堅さ、長期的な電化の潮流、および開発プロセスの長期化による銅の供給不足を背景に、経営陣は、現時点で売却を行えば多額の売却益が得られる可能性があると見込んでおり、一方、買収側は即時の商業生産と事業拡大の機会を享受できると考えています。

BMO Capital Marketsは、複数の買収候補企業との協議を開始しており、両社は、適切な秘密保持契約を締結した買収候補企業に対し、機密情報を掲載したデータルームを開設する予定です。

Frontera Copper Corporationについて

Frontera Copper Corporationは、硫化鉱および酸化鉱の採掘・加工を行い、London Metals Exchange（LME）グレード「A」の銅カソードを生産し、主に深成鉱をKupari Metalsに販売している銅鉱山会社です。

Kupari Metalsについて

Kupari Metalsは、 非鉄金属の受託製錬・加工会社であり、銅を含む原料を加工して銅精鉱を製造し、販売しています。Kupari Metalsは、ピエドラス・ベルデス鉱山から産出される深成硫化鉱石を加工しています。

顧問および法律顧問

本件に関連して、BMO Capital Marketsを財務アドバイザーとして、またBlake, Cassels & Graydon LLPを法務アドバイザーとして起用しました。

詳細については、以下までお問い合わせください。

BMO Capital Markets

Eメール： ProjectFaradaySaleProcess@bmo.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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