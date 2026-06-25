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平沼水産株式会社（本社：埼玉県児玉郡上里町、代表取締役：平沼貴之）は、国内でも極めて稀少な閉鎖循環型の陸上養殖施設に併設したレストランを運営。自社養殖ブランド「侍うなぎ」を生きた状態からさばき、焼き上げて提供する他、養殖場見学や餌やり体験なども実施しており、「うなぎを食べる」だけでなく、「うなぎを知る・学ぶ・体験する」ことができる施設として、多くのお客様にご利用いただいています。

【開業の背景】

現在、気候変動や生息環境の悪化に伴い天然うなぎ資源の減少が深刻化しています。また、食品業界全体で厳格な規格による食品ロスが課題となる中、持続可能なうなぎ生産への期待がかつてないほど高まっています。 平沼水産では2024年より埼玉県上里町にて、水をろ過・循環させる「閉鎖循環型陸上養殖施設」を稼働し、2025年には同施設内にレストランを開業しました。養殖から調理・提供までを一貫して行うことで、圧倒的な鮮度と安心を両立したうなぎ料理を提供するとともに、地域の新たな観光資源としての価値向上に取り組んでいます。

【レストラン5つの特徴】

1. 養殖場直結だからこそ実現できる「流通ストレスゼロ」の鮮度

提供するうなぎはすべて、レストランのすぐ横で大切に育てられた自社養殖ブランド「侍うなぎ」です。通常の飲食店のような長距離移動による流通ストレスが一切なく、生きた状態で管理されたうなぎを注文直後にその場でさばいて焼き上げることで、うなぎ本来の旨味と食感を最大限に引き出しています。

2. 厳選された地元素材で仕上げる「純埼玉のうな重」

使用するお米は、一般財団法人日本穀物検定協会の「食味ランキング」で最高ランクの「特A」評価を獲得した埼玉県産ブランド米「彩のきずな」。蒲焼きのタレには、埼玉県坂戸市の老舗醤油蔵「弓削多醤油」の木桶仕込み醤油を使用し、うなぎ本来の味を引き立てるため、甘さを抑えたキレのある江戸前風の味わいに仕上げています。

3. 水資源を守る「閉鎖循環型養殖システム」の採用

飼育水を高度にろ過して再利用する、環境負荷の極めて低い「閉鎖循環型養殖システム」を採用。排水を最小限に抑え、限られた水資源を効率的に利用しながら環境保全に貢献しています。

4. 未利用部位を徹底活用した「食品ロス削減」への挑戦

調理時に発生する骨は香ばしい「骨せんべい」として活用。可能な限り食材を使い切ることで、食品ロス削減に取り組んでいます。

5. 五感で「見て・学んで・食べる」プレミアム体験型コース

職人の伝統技が光るうなぎのさばき実演を目の前で見学できるほか、以下のコンテンツを凝縮した「プレミアム体験コース」を実施しています。 陸上養殖場見学 食育を学ぶ餌やり体験 職人が伝授する本格的な串打ち体験 出来立ての最高級うな重の食事

【今後の展望】

平沼水産は今後も「侍うなぎ」の品質向上に努め、日本の伝統的なうなぎ文化の継承と地域活性化に貢献します。また、体験型コンテンツのさらなる充実を図り、埼玉県上里町を訪れる新たな観光目的地（デスティネーション）としての認知拡大を目指します。

【メディア掲載実績】

平沼水産および「侍うなぎ」の取り組みは、これまで多くの主要メディアで紹介され、大きな反響を呼んでいます。 NHK「あさイチ」 TBS「ひるおび」 テレビ朝日「グッド！モーニング」 フジテレビ「Live News イット！」 テレビ埼玉「ビジネスウォッチ」 ほか多数

【会社概要】

会社名：平沼水産株式会社 代表者：代表取締役 平沼貴之 所在地：〒369-0311 埼玉県児玉郡上里町勅使河原1801 アクセス：JR高崎線「神保原駅」より車で7分 / 関越自動車道「上里スマートIC」より約5分 事業内容：うなぎ養殖事業、飲食店運営、食品加工販売、食品移動販売（キッチンカー） ブランド名：侍うなぎ 公式サイト：https://hiranumasuisan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

平沼水産株式会社 担当：福岡 宝昌（フクオカ ホウショウ） TEL：0495-71-4660 Email：fukuoka@hiranumasuisan.co.jp