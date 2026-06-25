株式会社ARIC(本社：東京都品川区)は、自社UVケアブランドUVelia(ユーヴェリア)より展開する高機能ラッシュガードの先行販売プロジェクトを応援購入サービス「Makuake」にて開始し、2026年6月15日の公開からわずか3日で達成率1,000％を突破いたしました。





Makuakeページ： https://www.makuake.com/project/uvelia/





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近年、猛暑や紫外線対策への意識が高まる中、「しっかり紫外線を防ぎたい」「でもデザイン性も妥協したくない」という声が増えています。

UVeliaは、そんなニーズに応えるブランドとして誕生しました。





今回のプロジェクトでは、UVカット率100％※、接触冷感機能、軽量で持ち運びしやすい設計に加え、今季のトレンドを取り入れたカラーリングや女性らしいシルエットを採用しており、その機能性とデザイン性の両立が評価され、多くのご支援をいただいております。









〇公開から18分で目標達成

プロジェクト公開後、多くの方々からご支援をいただき、開始からわずか18分で目標金額を達成いたしました。

公開直後から予想を上回る反響をいただき、応援購入だけでなく、応援コメントなど、たくさんの温かいお声をお寄せいただいております。

本プロジェクトに共感し、ご支援くださった皆さまのおかげで、このような素晴らしいスタートを切ることができました。

株式会社ARICは、ご支援いただいた皆さまへ心より感謝申し上げます。









〇公開からわずか3日で達成率1,000％越え

目標達成後も多くのご支援が続き、公開からわずか3日で達成率1,000％を突破いたしました。

紫外線対策への関心が高まる中、本製品の「UVカット100％※」「涼しい着心地」「普段使いしやすいデザイン」にご共感いただき、多くの方に応援購入いただいております。

支援者の皆さまから多数の応援コメントをいただいております。





コメント





今後もご期待にお応えできるよう、商品の生産・発送準備を進めるとともに、より多くの方へ本プロジェクトの魅力をお届けしてまいります。









〇商品の魅力

・UVカット100％生地使用(ブラックのみ)

・まるでりんご1個分のような軽さ

・接触冷感つきで着ている方が涼しい

・どんなシルエットでも変えることができるドローコード付き

・大きめフードでしっかり紫外線から守る





ポイント









〇UVeliaが提案する“魅せるUVケア”

私たちは、UVケアを単なる紫外線対策としてではなく、自分らしいファッションを楽しみながら快適に過ごすための選択肢として提案しています。

日差しの下でも、美しく、心地よく。

UVeliaはこれからも、“魅せるUVケア”という新しい価値をお届けしてまいります。





御礼の画像









〇プロジェクト概要

プロジェクト名： まるで着る日焼け止め。UVカット100％※の

ラッシュガードを真夏前にお届け！

販売期間 ： 2026年6月15日～7月12日 22:00まで

URL ： https://www.makuake.com/project/uvelia/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ARIC

所在地 ： 東京都品川区

事業内容 ： アパレル・美容製品の企画・開発・販売

ホームページ： https://aric-inc.com/





※：QTEC上海総合試験センター調べ(26-SH-012341)

ブラック(オブディシアン)のみ紫外線遮蔽率100％/生地に基づく測定結果であり、製品の遮蔽率ではありません。