ATLANT 3D、A*STAR IMRE、NAMICがシンガポールでAIを活用した材料探索の推進に向け覚書（MoU）を締結





デンマーク・コペンハーゲンおよびシンガポール, 2026年6月24日 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D、A*STAR Institute of Materials Research and Engineering（A*STAR IMRE）、およびA*STARが運営する国家プラットフォームであるNational Additive Manufacturing Innovation Cluster（NAMIC）は、シンガポールにおける先端材料開発ハブ（Advanced Materials Development Hub、A-HUB）の設立に向けて協力するため、覚書（MoU）に署名しました。



ATLANT 3D, A*STAR IMRE, and NAMIC sign an MoU to advance AI-driven materials discovery in Singapore.



この提携は、ATLANT 3D独自のDirect Atomic Layer Processing（DALP®）技術と、A*STAR IMREの材料工学に関する専門知見、NAMICの積層造形およびエコシステム開発能力を組み合わせることを目的としています。3者は、先端パッケージング、シリコンフォトニクス、半導体製造におけるAIを活用した材料探索の応用について検討していきます。

A-HUB Singaporeは、高スループットの材料合成、自律的な材料探索、技術開発の加速を支え、産業界のパートナーとの新たなイノベーションプロジェクトを可能にするとともに、シンガポールの自国主導型の先端製造インフラと材料イノベーション・エコシステムを強化することを目指しています。

ATLANT 3Dの最高経営責任者（CEO）兼創業者であるMaksym Plakhotnyuk博士は、次のように述べています。「シンガポールは、先端材料と次世代製造技術の産業規模での導入において、世界をリードする存在です。ATLANT 3DのDALP®技術と、A*STAR IMREの材料分野における世界トップクラスの専門知見、NAMICのイノベーション・エコシステムを組み合わせることで、半導体、シリコンフォトニクス、先端パッケージング技術における高度な用途に向けた、世界初の高スループット材料イノベーション・ファウンドリーを構築します。」

A*STAR IMREのエグゼクティブ・ディレクターであるLoh Xian Jun教授は、次のように述べています。「ATLANT 3Dとの今回の協力を通じて、当研究所の材料開発ワークフローに最先端の原子層加工能力を取り入れ、機能性薄膜材料の発見と最適化を加速できるようになります。ATLANT 3Dの先進成膜技術に関する専門知見と、A*STAR IMREの材料科学分野における高度な研究能力および世界トップクラスの特性評価インフラを組み合わせることで、研究をシンガポールの先端製造業に資する実用成果へとつなげる当研究所の能力が強化されます。」

NAMICの最高経営責任者（CEO）兼A*STAR Science and Engineering Research Councilのエグゼクティブ・ディレクターであるHo Chaw Sing博士は、次のように述べています。「人類にとっての次なるフロンティアでは、デジタル・クローズドループ型の積層プロセスにより実現される、優れた特性を備えた材料におけるブレークスルーが必要となるでしょう。A-HUBは、研究機関、産業界、エコシステムパートナーの連携を深める共有プラットフォームとなることを構想しており、高機能材料の研究室から製造現場への展開を加速することで、次世代材料および先端製造分野のグローバルハブとしてのシンガポールの地位を強化することを目指しています。」

プレスリリース全文はこちらをご覧ください：https://atlant3d.com/atlant3d-astar-namic/

ATLANT 3Dについて詳しくはwww.atlant3d.comをご覧ください。

Agency for Science, Technology and Research（A*STAR）について詳しくはwww.a-star.edu.sgをご覧ください。

NAMICについて詳しくはhttps://namic.sgをご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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