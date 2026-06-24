ひろゆき総合プロデュースの次世代大型フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」協賛・出展ブース決定！

丸井織物株式会社

2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、神奈川県横浜市の横浜赤レンガパークにて開催される「UP-T presents HERO SONIC 2026」の出展企業ブースの詳細が決定いたしました。

本イベントは、実業家・論客として知られる「ひろゆき（西村博之）」が総合プロデューサーを務め、日本が誇るアイドルカルチャーを中心に、ネット文化やフード、社会貢献などを融合させた“次世代大型フェス”です。AKB48、SKE48、私立恵比寿中学、iLiFE!など人気アイドルグループが出演するライブステージはもちろん、10台以上のキッチンカーが集まるフードエリア、そして趣向を凝らした協賛企業によるブース出展コーナーも見どころのひとつとなっています。

総合プロデューサー・ひろゆきが手掛けるブランドや、出演アイドルに縁のある商品、そしてイベントのテーマである「サステナブル」「社会貢献」に賛同する企業が一堂に会し、来場者も一緒に未来へとつながるアクションを起こせる空間を提供します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 出展ブース紹介（順不同）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ UP-T（アップティー）

【内容】公式グッズ（Tシャツ）販売、UP-T Photo体験、古着回収（リサイクル）

【紹介】イベントの冠スポンサーであるUP-Tブースでは、限定の公式Tシャツ販売に加え、思い出を形に残せる「UP-T Photo」を実施。さらに、不要になったTシャツなどの衣類を回収する特設スポットを設置し、リユースやリサイクルによる再資源化を推進します。

【HP】https://up-t.jp/

--------------------------------------------------------------------------------

◆ 株式会社made in Japan

【内容】次世代アパレル製品の展示

【紹介】丸井織物×ひろゆきが手掛ける最先端アパレルブランド。醤油すら弾く驚異の防汚・撥水シャツ「NOTO SNOW」や、圧倒的な吸水速乾性能を誇る「NOTO DRY Tシャツ」の機能性を間近で体験できる製品展示を行います。

【HP】https://shop.modein.jp

--------------------------------------------------------------------------------

◆ 蝶理株式会社（「BLUE CHAIN(R)」）

【内容】サステナブル素材Tシャツの展示、キャラクターふれあい

【紹介】ペットボトルから生まれたサステナブルな地球に優しい素材「ECOBLUE(R)」で作られたTシャツを展示。ブースでは可愛いキャラクターとのふれあいイベントも実施し、環境問題を身近に感じていただけます。

【HP】https://www.chori.co.jp/

--------------------------------------------------------------------------------

◆ MRO北陸放送

【内容】番組紹介、TBS系列番組ステッカー配布など

【紹介】石川県の放送局・MROが横浜に登場！人気のラジオ・テレビ番組の魅力を紹介するほか、ブース来場者にはここでしか手に入らないTBS系列番組の限定ステッカーなどを配布します。さらに地方創生と復興支援をテーマに、ＪＡ共済協力のもと、能登の新鮮な野菜や美味しい特産品を産地直送で販売します。

【HP】https://www.mro.co.jp/

--------------------------------------------------------------------------------

◆ 有限会社元祖鯱もなか本店

【内容】「元祖 鯱もなか」「鯱サブレー」の販売

【紹介】名古屋を代表する銘菓として100年以上愛され続けている「元祖 鯱もなか本店」が出店。伝統の味を守るもなかや、お土産にぴったりの「鯱サブレー」を販売します。

【HP】https://shachimonaka.com/

--------------------------------------------------------------------------------

◆ 株式会社カジメイク（「アメトハレ」）

【内容】レインウェア製品展示

【紹介】“雨の日を快適に、美しく”をコンセプトとするレインウェア専門のオンラインストア「アメトハレ」による製品展示。梅雨の季節や野外フェスに役立つ、機能性とデザイン性を両立した最新レインウェアをご提案します。

【HP】https://www.ametohare.jp/

--------------------------------------------------------------------------------

◆ 株式会社通販の虎

【内容】「冷感アイスポンチョ」「インミスト」「yuruttoメイク落とし」の販売

【紹介】夏の野外フェスに欠かせない、ひんやり快適な「冷感アイスポンチョ」、手軽にビタミンを補給できる「インミスト」、屋外でもサッと使える「yuruttoメイク落とし」など、イベントをより快適に楽しむための便利アイテムを販売します。

【HP】https://tsuhan-tora.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ イベント開催概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・イベント名：UP-T presents HERO SONIC 2026

・開催日：2026年6月27日（土）～ 6月28日（日）

・会場：横浜 赤レンガパーク（神奈川県横浜市中区新港1丁目2-1）

・総合プロデューサー：ひろゆき（西村博之）

・公式サイト：https://event.tiget.net/herosonic2026

--------------------------------------------------------------------------------

【会社概要】

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表： 代表取締役社長 宮本智行

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL：https://www.maruig.co.jp/

Email：press@maruig.co.jp

--------------------------------------------------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ先】

丸井織物株式会社/アップティー株式会社

担当者名：宮本 智行

TEL：03-5791-8955 E-mail：info@up-t.jp

--------------------------------------------------------------------------------