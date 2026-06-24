画面に隠された謎を解け！「BUMP」オリジナル最新作、視聴者への挑戦状となる“新感覚”没入型ショートドラマ『アンラッキーネイバー』を2026年6月24日（水）配信開始！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道）は、映像の中に仕込まれた謎を解き明かす新感覚の没入型ショートドラマ『アンラッキーネイバー』を、2026年6月24日（水）よりBUMP独占配信いたします。

本作は、主演に桜井花奈、監督に和田崇太郎を迎えたサスペンス作品です。テレビの密着取材番組というフェイクドキュメンタリー形式で描かれる物語の中には、暗号や手がかりが随所に散りばめられており、視聴者は実在する「SNSアカウント」を実際に辿りながら考察を進めていくことができます。

1話数分で楽しめるショートドラマならではのタイパの良さと、SNS上で何時間も考察を楽しめる奥深い没入体験を両立。まるで「今、自分のスマホの中で本当に事件が起きている」かのような感覚で真相へ迫る、新感覚のハイブリッド・エンターテインメントです。

■『アンラッキーネイバー』あらすじ

「頼んだはずのテレビ密着番組。だが、画面の“裏”には別の悪意が潜んでいた――」

どこにでもいる普通の主婦（桜井花奈）が、念願のマンションへ引っ越した直後から始まった、不気味な隣人たちによる陰湿な嫌がらせ。エスカレートする恐怖に対抗すべく、彼女は事件解決を狙って「テレビ番組の密着取材」を依頼する。カメラの前で暴かれていく隣人たちの異常性と、事件の真相。しかし、それは本当の恐怖の始まりに過ぎなかった……。

■制作陣からの挑戦状：第1話で「黒幕」を見抜けるか？

本作の最大の特徴は、映像と現実世界がシームレスに繋がる【没入型（イマーシブ）謎解きギミック】です。

第1話の映像内には、一瞬だけ「SNSのアカウント名」が映り込みます。これをスマートフォンで読み解くことに成功すると、劇中で主人公が取材依頼をした「テレビ番組の公式Xアカウント」へとワープ。

そこには、映像内では描かれていない登場人物たちの裏設定や、事件の背景、画像・テキストといった情報が散りばめられています。難易度は、初心者向けのライトなものから、謎解きマニアやSNS考察班を唸らせる超難問まで用意されており、「勘の良い視聴者であれば、第1話の時点で全ての黒幕を見抜くことができる」という、制作陣からの大胆な挑戦状となっています。

作中にはこちらの画像のような、よく見なければ気が付けない「謎」が散りばめられており、これらの謎が解けると、ドラマのストーリー展開よりも早く、様々な情報を得ることができます。

■注目のポイント

【タイパ × 没入感の最高峰】：

1話数分のショートドラマでありながら、SNSでの考察を含めると何時間も楽しめる、Z世代～ミステリーファン必見の「ハイブリッド・エンタメ」です。

【フェイクドキュメンタリーの臨場感】：

テレビの密着番組という設定と、現実のXアカウントが連動することで、「今、自分のスマホの中で本当に事件が起きている」かのようなリアルな恐怖を演出します。

■キャスト・スタッフ クレジット

■作品概要

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/160_1_4146d54f5e542680269398ec444975fa.jpg?v=202606250952 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/160_2_28dad6c62215470d4eac445d33f9673f.jpg?v=202606250952 ]

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月末現在



BUMP公式ページ：https://www.bump.studio/

▶ アプリDL：https://emolebump.go.link/jNFF5

▶ YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

▶ TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

▶ Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

▶ X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home