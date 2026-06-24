Bye-Bye-Hand の方程式 6/24(水) EP「僕らは涙を流さない-EP」本日リリース！

日本コロムビア株式会社

大阪・豊中発の4人組ロックバンド「Bye-Bye-Handの方程式」（通称：バイハン）が、

本日、EP『僕らは涙を流さない-EP』を発売した。

そのリード曲となる新曲「orion ring」のMVが本日公開された。

Bye-Bye-Hand の方程式 「orion ring」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/j2mnwsajwR0

このMVは今月4日に大阪の道頓堀川で船上ライブを開催し、ファンと共に乗り込んだ船を舞台に撮影されたもの。

岸辺からもファンが船を追いかけ、ファン撮影の動画も含めて編集しMVに活用するという「参加型MV」でさらに話題を呼んだ。

集まった動画はなんと1650分。大阪の街で、臨場感のある映像に仕上がっている。

映像ディレクターは今作もONE OK ROCK「アンサイズニア」、LiSA 「紅蓮華」なども手掛けてきた深津昌和が担当している。

2024年にメジャーデビューし今年3月に新メンバー塚川(Dr.)を迎え、新たな門出となるバイハンに相応しいMVに仕上がっている。

また、Bye-Bye-Handの方程式の対バンツアー「ここからあなたを見つけるよTOUR」も開催する。

新体制で7月17日(金) 神戸・太陽と虎を皮切りに、9月19日(土) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEまで、全国6箇所を巡る。



ツアー、およびEP『僕らは涙を流さない-EP』の詳細はBye-Bye-Handの方程式オフィシャルサイト

http://byebyehand.com/ をチェックしよう。

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【リリース】

Bye-Bye-Handの方程式

New EP『僕らは涙を流さない-EP』

COCP-42716 /税込1,650円 (税抜1,500円)

01. 春窓

02. 恋するemoji

03. 暗がりから笑え

04. orion ring

05. しゃーないしゃーない！(Bonus track) ※CDのみ収録



＜購入者特典＞

・タワーレコード（オンライン含む）：クリアファイル（A5）

・Amazon：メガジャケ（24cm×24cm）

・Columbia Music Shop：B2告知ポスター

・応援店：飛び出すバイハンARカード



購入：https://lit.link/260624byebye

配信：https://byehand.lnk.to/dont_tears

詳細：https://byebyehand.com/news/new-ep/

＜MV＞

Bye-Bye-Hand の方程式

「orion ring」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/j2mnwsajwR0

【発売記念インストアイベント】

6/24(水) タワーレコードアミュプラザ 18:00 -18:30（予定）

※サイン会

6/29(月) タワーレコード池袋店 19:00

※ミニライブ＆サイン会

7/12(日) タワーレコード梅田NU茶屋町店 19:00

※ミニライブ＆サイン会

【ツアー】

Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」

2026年7月17日(金) 神戸・太陽と虎 18:30 / 19:00

2026年7月26日(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 3rd 17:30 / 18:00

2026年8月9日(日) 愛知・Live House R.A.D 17:30 / 18:00

2026年8月15日(土) 福岡・Queblick 18:00 / 18:30

2026年9月3日(木) 東京・下北沢 SHELTER 18:30 / 19:00

2026年9月19日(土) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 18:00 / 18:30

※全箇所 対バンあり

＜チケット＞

ぴあ 受付URL：https://w.pia.jp/t/bbh-tour2026/

イープラス 受付URL：https://eplus.jp/bbh-tour2026/



【プロフィール】

[Bye-Bye-Handの方程式]（バイバイハンドノホウテイシキ）

メンバーは、Vo&Gt. 汐田泰輝（うしおだたいき）、Gt. 岩橋茅津（いわはしかやつ）、Ba. 中村龍人（なかむらりゅうと）、Dr. 塚川 由祐(つかがわゆうすけ)。

2015年に地元・大阪の中学の同級生で結成されたロックバンド。2020年度No Big Deal Records Audition でグランプリを獲得。様々なジャンル・年代の音楽をロックに落とし込み、正直に「今」鳴らしたい音楽と新しい格好良さを追求する。Vo＆Gtの汐田 泰輝の放つ熱くもあり温かいMCで多くの人間の心を掴み時にはストレートなロック、時には世界観纏う曲で独自の二面性を軸に関西を拠点に精力的に活動中。



■Bye-Bye-Handの方程式オフィシャルサイト http://byebyehand.com/

■Bye-Bye-Handの方程式 Youtube CH https://www.youtube.com/c/ByeByeHandの方程式(https://www.youtube.com/c/ByeByeHand%E3%81%AE%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F)

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