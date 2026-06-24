「YON FES 2026」10周年アニバーサリーイヤー。続けること、一緒に歳をとること。DAY1

日本コロムビア株式会社

2016年の初開催から10周年を迎えた04 Limited Sazabys主催の野外フェス「YON FES」。記念すべきアニバーサリーイヤーとなった「YON FES 2026」が彼らの地元である愛知県は愛・地球博記念公園（通称モリコロパーク）にて6月20日、21日の2日間に渡り開催された。しかしあれから10年とは。毎年「YON FES」に訪れる度に1年の早さを実感するが、10年という決して短くない時間すら一瞬に感じるほど、「YON FES」という場所が僕らの人生において欠かせない場になっているのだろう。

今年の「YON FES」は、初日は豪雨、そして2日目は猛暑という、フェスの醍醐味をダブルパンチで食らわせてくれた、ある意味天候に恵まれた2日間となった。雨も太陽も似合ってしまうのだから「YON FES」は罪なやつだ。そんな「YON FES 2026」にはフォーリミを含めた全21バンドが出演。降りしきる雨の中、照り付ける太陽の下、2日間に渡り繰り広げられた愛・熱戦烈戦超激戦。10年目に相応しい特別な日になったことは言うまでもない。

初日である6月20日には04 Limited Sazabys、ELLEGARDEN、Fear, and Loathing in Las Vegas、Fire EX.、KOTORI、OKAMOTO'S、SHANK、THE BOYS&GIRLS、the cabs、THE ORAL CIGARETTES、ハルカミライが出演。降水確率100パーセントを叩き出す中で、雨にも負けず、なんなら雨すら味方につけ、その状況丸ごと楽しむ姿がモリコロパークにあった。

YON FES初日、SKY STAGEのトッパーはハルカミライ。雨だろうがなんだろうが、心の望遠鏡で覗くならば、ロックシーンに花を咲かすためならば、誰がなんと言おうと今日は晴天。橋本学が「いい天気だな」と満面の笑みで言うもんだから、物事の角度を変えればどんなことだって肯定に変わるのだと目から鱗が落ちる。この後、ハルカミライに続きLAND STAGEに登場する盟友THE BOYS&GIRLSに触れ、ずっと一緒にやってきた仲間にバトンを繋ぐ意味、喜びを噛みしめ、「雨なんてぶっ飛ばしといてやるから」と仲間のために有言実行雨を吹き飛ばすなんて、やっぱりそうか、ここが世界のど真ん中だ。

盟友からバトンを受け取ったのはTHE BOYS&GIRLS。この数日睨めっこしていた天気予報は100%雨。ところがどっこいTHE BOYS&GIRLSが歌い始めると雨なんてどこか行っちゃうんだから、ハルカミライとTHE BOYS&GIRLSの友情パワーといったらもう。ギターを掻き鳴らしながらワタナベシンゴがフォーリミの「monolith」を歌い、フロアに飛び出していって記念撮影する場面もあり、結成15年目、遅れてやってきたルーキーがその羅針盤を頼りに札幌で続けてきたパレードがYON FESに繋がったことを他でもないワタナベシンゴが誰よりも嬉しそう。いつだって今日だってそのコンバースの足跡は嘘をつかないってことだ。

2日間できっと何度も訪れるだろうピークのひとつを、独自のやり方、在り方で作り上げたのは意外にもYON FES初登場のFear, and Loathing in Las Vegasだ。ラウド×パラパラという本来相反するものをがっちゃんこさせるアイディアとセンス、重厚サウンドに軽やかダンスなんて、はっきり言って発明である。「小便漏らせー！」というSoの謎の煽りも、いやいや、言われなくとも漏らしそう。当時、ラスベガスがシーンに登場したことで確実にひとつのカルチャーが誕生したわけだが、そのパイオニアがパイオニアである所以を「YON FES」でもパーティーボーイたちがしっかり証明してくれた。この狂乱は雨なんかには止められない。

Fire EX.のステージには深く胸を打たれた。26年間に渡って台湾のパンクシーンを築き続けるFire EX.が国を超えYON FESに立てた旗。音楽に国境がないならば、あらゆる壁も壊せるはず。細美武士を迎えた「Don't You Fight」が鳴り響く中、「戦わない」という戦い方から感じたFire EX.のメッセージ。彼らの存在は台湾と日本を、音楽をもって繋ぐことだろう。この時代に鳴るべくして鳴っているパンクに心が動かないわけがない。「YON FES」の10年間の歴史においても海外のバンドの出演はFire EX.が初とのこと。ほら、もうすでに歴史は動いている。

より一層強まる雨の中、YON FES皆勤賞のSHANKはそんなことお構いもなくいつも通りの、だけど確かに熱を帯びたライブを見せてくれた。大粒の雨が降り頻る中で「Weather is Beautiful」だなんて、SHANKのそういうところよ。そしてそんな美しい天候の中でしっかりたっぷり水を得たフロアはまるで色とりどりに咲く花のよう。総じて「アホばっか」な愛で溢れた楽園イズ「YON FES」なのです。「来年も出られるように頑張ります」と短く語る庵原将平の拳を上げるGEN。その炎が燃え続ける限り、きっとまた来年、ここでSHANKに会えることだろう。

そしてthe cabsである。昨年の突如の再結成にも驚いたが、その後の彼らの動き方にも驚かされてばかり。目の前の光景が、まるで夢を見てるようなれっきとした現実なのだから、やはり驚きを隠せないでいる。the cabsという大河のような物語のその先にYON FESと交わる未来があるなんて。激流を制するのは静水、そしてその静水の中にある激しさ。首藤義勝のイノセントな歌声、高橋國光の狂気を帯びたシャウト、繊繊細で大胆な中村一太のリズム。刻まれたその音ひとつひとつに心ごと震えている。新曲「パリ、わたしたちの」に彼らが本当に動き出していることを実感する。これこそ再生の風景。今日が雨で良かった。

フォーリミとはお仲間な関係のTHE ORAL CIGARETTES。感動と奇跡を分かち合うこと。そうやって「YON FES」を通してフォーリミが10年間信じて進んできた道が、ONAKAMAたちを、僕たちを、どれだけ幸せにしているか。その証明を、狂乱とピースフルをもって打ち立てたTHE ORAL CIGARETTES。雨の中で聴く「Hallelujah」はまるで祈りのよう。そして不調の際、GENが支えてくれたことに感謝を告げた山中拓也。それは僕らだって同じだ。今この瞬間だって、雨で凍えた身体にオーラルを摂取してパワーをもらっているのだから。音楽って、THE ORAL CIGARETTESって、いいOKUSURIです。

くすぶる火じゃ「YON FES」は灯せない。全身全霊、その全てをもって命ごと燃やしているから、OKAMOTO'Sの鳴らすロックは希望となり、僕らを照らすのだろう。昨年の「monolith」に続き「swim」のフォーリミチルカヴァーに揺れ、休止中のブラザーを想い、同じ時代を生き同じ夢を見られることを噛み締める。サポートメンバーを迎えた特別編成でありながらその熱量の響き方、届き方の純度は180％以上。次はまた完全体OKAMOTO'Sがフォーリミのカヴァーで僕らを揺らしてくれるのか、その日を、その火を、楽しみにしている。

10周年に相応しく、ついに「YON FES」に降臨したELLEGARDEN。彼らを前にしたとき、土砂降りの雨すら綺麗な宝石に思えるのは、傘を差すでも屋根に隠れるでもなく、マイクスタンドを前に出し、その豪雨に飛び出して一緒に濡れてくれるから。絶望だったはずの雨すらひとりじゃないのであれば温かく感じられる。そうやっていつだって誰よりも近くで歌ってくれる。それがELLEGARDENというバンドだ。「YON FES」でみんなで歌った「Make A Wish」は明日からの僕らの指針であり、希望。伝説なんかじゃなくて、ちゃんと手で触れ感じられる温度こそがELLEGARDENだ。。

「YON FES」初日のLAND STAGEのトリを飾ったのはKOTORIだ。昨日までは雨予報に「神様は微笑まなかった」なんて思ったりもした。だけど違った。雨晒しのKOTORIが放った音楽はきっと、何年経っても心のずっと奥に消えない強い気持ちとして、経験として、マスターピースとして、ここにいる全ての人の心に在り続けることだろう。「unity」の大合唱は、さながら大シンガロングワールドカップ。雨音すら歌声に聴こえるのだから、音楽ってすごい。濡れて泣いてなんだかんだ笑って、歌う。なんて素晴らしい世界だ。

初日のトリはもちろんフォーリミ。10年間の「YON FES」の歴史の中で、ここまでの大雨の中でのフォーリミのライブは記憶が正しければ初。そんな雨を振り払うように「愛してるぜ、YON FES！」とGENが叫び、「Horizon」で始まったステージ。地平線を超えて、フォーリミが届けたいもの。届けてきたもの。10年前、この場所で浴びた始まりの光は10年先の今日にちゃんと届いているよ。あの日から追い続けた希望の行方に今立っているよ。この10年で様々なバンドと「YON FES」のステージを共にしてきたフォーリミ。GENが語っていたように、日本語のロックバンド、英語のメロディックバンド、ポストロックバンドもここには居て、そのラインナップの豊かさはそのままフォーリミというバンド物語を濃いものにしているのだろう。「swim」で雨の中を泳ぎながら、「My HERO」で10年超えて来た景色の中にいることを実感し、「Now here, No where」でここまで重ねてきた日々を思う。この10年を思うとき、いつだってなんだってフォーリミが、「YON FES」が人生に絡んでくる。そんな人がこれだけ集まっているのだから、たかが雨なんて笑止千万へちゃむくれだ。

「YON FES」の10年間を振り返るように、そして10年経っても尚覚めないままの夢を見ていることを告げ歌った「Milestone」。フォーリミがその夢を追っているように、きっとここにいるみんなそれぞれに夢があって、その前には現実があって、向き合って、抗って、年に一度こうやって「YON FES」でその夢の確認をしているんじゃないかな。それが一緒に歳を取るということなんじゃないかな。「YON FESと一緒に歳を取ってくれてありがとう」と語るGENの目線の先に確実にいるひとりひとりが、その夢を追う理由のひとつが「YON FES」なんだと思う。ありがとうをいいたいのはこっちのほうだ。誰かと比べるのではなく、昨日の自分を超えること。それが前に進むということ。競争ではなくて並走してくれるのがフォーリミだし、「YON FES」なんだからこんなにも心強いことはない。「Buster call」で過去の自分を追い抜いて、「Feel」でその先に進む。そうやって、こうやって、「YON FES」と僕らは溢れた夢が溢れたまま、ただ先を見続けるのだ。アンコールでは雨の中「Squall」で明日の太陽を確信し、「YON FES 2026」の初日を終えたフォーリミ。降水確率なんかより確実なものが「YON FES」にはある。

(DAY2に続く)

●公演概要 YON FES 2026

【日時】2026年6月20日(土)21日(日)

【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）

【会場】モリコロパーク（愛・地球博記念公園)

【出演アーティスト】

6/20(土)：04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO'S / SHANK / THE BOYS&GIRLS / the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ

6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン

【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026

【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes ) #ヨンフェス

【公式プレイリスト】https://04ls.lnk.to/yonfes2026

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【主催者プロフィール】

04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。 GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho） Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、 圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。

2016年からは毎年、 地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。

2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。

2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。

2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。

2023年にはバンド結成15周年を記念し、日本武道館ワンマンライブを開催。

2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。

2025年1月にEP『MOON』をリリース。11月にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演"YON EXPO'25"を開催。

2026年04月04日(土)のフォーリミの日に、初の野外フリーライブを豊橋にて開催。

6月20日(土)21日(日)には"YON FES 2026"を主催。

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