名古屋から世界へ！「名古屋NTPOJA」ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026 ロスターのお知らせ

名古屋王者株式会社

「名古屋から世界へ」

この度、プロスポーツチーム 名古屋OJA（運営会社：名古屋王者株式会社 本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：片桐 正大）のeスポーツチーム ストリートファイター6部門「名古屋NTPOJA」はSeiya選手、らおやむ選手、大谷選手、もっちー選手の4名で、ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026に参戦することをお知らせいたします。

昨年に引き続き出場するSeiya選手（名古屋NTPOJA主催の大会にてプロライセンス獲得）、大谷選手（名古屋出身）、もっちー選手（名古屋出身）に、8月より名古屋在住予定のらおやむ選手を加え、名古屋ゆかりの4選手となります。

また、名古屋在住のpopoLinLin選手をアナリストとして、愛知県出身・在住のマッキー選手を応援団長として、6選手でリーグ戦に挑みます。

2026年に愛知・名古屋では、アジア競技大会も開催され、eスポーツが正式競技になっております。地元名古屋からストリートファイター6並びにeスポーツの熱を届けていけるよう、「名古屋から世界へ」を合言葉にリーグを戦ってまいります。

名古屋NTPOJAへのご声援、よろしくお願いいたします！

【名古屋NTPOJA 2026 ロスター】

Seiya（@owaechan(https://x.com/owaechan)）

らおやむ（@raoyamuyamu(https://x.com/raoyamuyamu)）

大谷（@otani_saru(https://x.com/otani_saru)）

もっちー（@mugentoubu2(https://x.com/mugentoubu2)）

【アナリスト】

popoLinLin（@popoLinLin_sf6(https://x.com/popoLinLin_sf6)）

【応援団長】

マッキー（@Esports_MAKKY(https://x.com/Esports_MAKKY)）

新加入、らおやむ選手については下記リリースをご覧ください。

■名古屋OJAとは

「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念として掲げ、尾張三河（Owarimikawa）から日本（Japan）、アジア（Asia）へと拡大を目指して名古屋OJAと名付けられたプロスポーツチーム。2016年にeスポーツチームから活動を開始し、2018年にカードゲーム部門を立ち上げ、「RAGE Shadowverse Pro League」に参戦。2021年には格闘部門を設立し、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2021」に参戦し、2年目・5年目のシーズンは、リーグ戦2位、プレイオフ3位の成績を収める。2023年には、アーバンスポーツチーム「Baseball5」（ベースボール ファイブ）部門を設立。2024年にポケモンユナイト部門を設立し、アジア6位の成績を収め、2025年にはレーシング eモータースポーツ部門を設立し、初代年間チャンピオンを獲得するなど、総合型スポーツクラブとして拡大をしている。

■名古屋OJA ホームスタジアム

名古屋OJAは2026年に開催されるアジア競技大会に向け、愛知・名古屋の地をeスポーツで盛り上げていくために、「NTP Esports PLAZA」「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を名古屋OJAのホームスタジアムとし、eスポーツのイベントや大会等を連携して行ってまいります。

NTP Esports PLAZA

https://www.nt7.co.jp/esports/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-15）

コミュファeSports Studium NAGOYA

https://www.esports-stadium758.jp/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２９－１ 名古屋パルコ東館 7F）

【名古屋OJAパートナー企業さま】

名古屋OJAでは、理念やチームに共感し、応援いただける企業・団体様、パートナーとしてともに発展できる企業・団体様を募集しております。下記お問い合わせよりご連絡お待ちしております。

社名：名古屋王者株式会社

URL：https://nagoyaoja.com/

本社所在地： 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－15先 名古屋テレビ塔 3階 03区画

設立：2016年

代表取締役社長：片桐 正大

お問い合わせ：media@nagoyaoja.com