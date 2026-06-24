より深く、より懐かしく、ここでしか出会えない奥多摩とつながる物語を。沿線まるごとホテル「Satologue」の「別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）」2026年7月17日（金）グランドオープン！

沿線まるごと株式会社(C)︎Daisuke Takashige

全国各地で地域活性化やビジネス創出を支援する株式会社さとゆめ（以下「さとゆめ」）と、東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR東日本」）の共同出資会社「沿線まるごと株式会社」は、2026年7月17日（金）にプロジェクトの中核施設 「Satologue」の新たな宿泊施設として、1棟貸切の「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」をオープンします。

１棟貸切のプライベートを重視した空間設計の中、周囲に気兼ねすることなく奥多摩の自然や歴史、里のいとなみを楽しんでいただけるスイートルームでの滞在は、自然の懐に抱かれながら、この土地に刻まれた時間と向き合う特別な体験をご提供します。

■土地の記憶に触れ、“暮らすように泊まる”ホテル「Satologue」

「沿線まるごとホテル」は、JR東日本の駅舎や鉄道施設などを「ホテルのフロント」として活用、沿線集落の古民家（空き家）を「ホテルの客室」に改修、さらには地域住民が「ホテルのキャスト」となって接客・運営を行うことで、「沿線」を「まるごと」楽しめる「ホテル」の世界観を構築し、新たな滞在型観光やマイクロツーリズムの創出を図る地域活性化プロジェクトです。

プロジェクトの中核拠点である「Satologue」は、JR青梅線「鳩ノ巣駅」と「古里駅」の中間、深い緑と清らかな水が流れる昔ながらの里山の風情が残る場所に、2024年5月にレストランとサウナを、2025年5月に宿泊棟をオープンし、土地に受け継がれてきた歴史や文化、食や自然、人々のいとなみといった地域の魅力を語り継ぐホテルとして、多くのお客さまをお迎えしてきました。訪れる人がゆっくりとした時間に身を委ね、奥多摩の自然や空気を味わうこと、地域の人々との出会いを通して土地の魅力を感じること、そうした滞在の価値をご提案し、お越しいただいたお客さまから大変ご好評をいただいています。

約5年にわたるこの取り組みを経て、このたび誕生する「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」は「Satologue」の滞在機能をさらに深化させ、開業いたします。

■よりプライベートな滞在を追求した「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」

この度の「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」は、建築士の堀部安嗣氏と共に「Satologue」のレストラン棟・サウナ棟・宿泊棟を手掛けた、設計事務所NIa (ニア)の伊藤 嘉記氏が単独で設計を担当しました。伊藤氏は、かつてこの土地にあった民家が刻んできた時間や、土地が持つ記憶を継承することを大切に考え、「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」を設計しています。

(C)︎Daisuke Takashige

＜伊藤 嘉記（いとう よしのり）氏 経歴＞

合同会社NIa代表。

1979年 愛知県名古屋市生まれ。

2004年 信州大学大学院修了。

2008-2019年 堀部安嗣建築設計事務所。

2020年 合同会社NIaを中江美帆と共同設立。

「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」は、二つのベッドルームを備え、中央にはリビングを配置しています。リビングのテラスからは、目の前を流れる多摩川支流の流れと、その奥の深い緑を望むことが出来、ゆっくりと語らいの時間を過ごしていただけるくつろぎの空間です。

(C)︎Daisuke Takashige｜「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」リビング

(C)︎Daisuke Takashige｜「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」ベッドルーム

(C)︎Daisuke Takashige｜「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」テラス

また、奥多摩の自然を眺めながらゆっくりとリラックスしていただけるバスルームや、涼やかな空気を感じながら読書などを楽しんでいただける書斎コーナーなど、プライベートな空間で自由な時間を思う存分楽しんでいただけます。

(C)︎Daisuke Takashige｜「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」バスルーム

滞在中いつでも利用できる貸切サウナは、「別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）」ならではの魅力のひとつです。時間に縛られることなく、自分たちだけの空間で心ゆくまでサウナを楽しみ、奥多摩の豊かな自然に包まれながら、特別な“ととのい”をご体験いただけます。

(C)︎Daisuke Takashige｜「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」プライベートサウナ

サウナには、奥多摩にある「つなぐ森」の木材を活用し、一本の木を余すことなく生かす設計思想のもと、奥多摩産材の価値を最大化しています。木の香りや質感に包まれる空間を整えることで、滞在者が五感を通じて森林やこの土地の空気を感じられる滞在を実現するとともに、地域資源を地域内で循環させる取り組みにもつなげています。

■「別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）」ならではの滞在体験

「別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）」の魅力は、奥多摩の豊かな自然に抱かれた1棟貸切のプライベート空間と、時間を気にせず何度でも利用できる栖専用サウナにあります。サウナで心身を整えた後は、庭へと降り立ち、川のせせらぎや山々の風景に包まれながら外気浴を楽しむ。さらに、地酒やお茶を味わいながら過ごす客室での時間や、土地の歴史を受け継ぐ庭でのひとときが、この場所ならではの滞在体験を演出します。自然を眺めるだけではなく、その懐に身を委ねながら、自分たちだけのペースで過ごす贅沢な時間をお楽しみいただけます。

・旅の始まりは電車に乗って無人駅チェックイン

JR青梅線に乗って鳩ノ巣駅に降り立つと、住民の方がお迎えしてくれる無人駅チェックイン。

奥多摩の涼やかな風と、あたたかいおもてなしでホテルへ向かいます。

(C)︎Kazuhiko Hakamada・一棟貸切のお部屋でゆっくりとくつろぐひとときを

ホテルに到着後は、自然に囲まれた静かな空間で、自分たちらしい過ごし方で自由におくつろぎください。テラスでのんびりと、リビングでゆったりと、奥多摩の自然と共に滞在自体を楽しむ時間です。

(C)︎Daisuke Takashige・プライベートガーデンから川辺へ

かつてこの土地で大切に育まれてきた柚子やお茶の木々に囲まれた庭をゆっくりと下りていくと、

その先には多摩川の清流が静かに流れています。

木々を揺らす風の音、絶え間なく響く川のせせらぎを感じながらその中へ身を置く。プライベートガーデンから川辺へと続く小さな道は、自然の懐へと誘う特別なアプローチです。

(C)︎Daisuke Takashige・貸切のガーデンサウナで自然と一体になる体験を

1棟貸切だからこそ叶う、滞在中いつでも利用できる栖専用サウナ。

火照った身体を庭の風で冷まし、川のせせらぎに耳を澄ませる。自然と一体になるような

贅沢なサウナ体験をお楽しみください。

(C)︎Daisuke Takashige・ディナーは地域由来の食材を生かした沿線ガストロノミー

古民家を改修した「Satologue」のレストランで、自家農園で収穫した新鮮な野菜や、地域の作り手から届けられる食材を使った沿線ガストロノミー(※1)をご提供します。地元の食文化とフレンチのエッセンスを融合させて創り上げたディナーと、青梅・奥多摩ゆかりの酒蔵・醸造所でつくられたお酒（小澤酒造「澤乃井」、VERTERE「Tenera」など）や、シェフお手製のノンアルコールドリンクもお楽しみいただけます。

(※1)「ローカルガストロノミー」が地域の風土、歴史、文化を料理で表現することであるのにもとづき、沿線地域の風土、歴史、文化を料理で表現する意味の造語

(C)︎Daisuke Takashige・奥多摩の星空を眺め、自然に包まれながら眠る

川のせせらぎに耳を澄ませながら夜空を見上げれば星々が瞬き、木々を揺らす風の音、遠くで響く川の流れ、そのすべてが織りなす自然の調べに包まれながら過ごす夜は、この場所ならではの贅沢です。星明かりの余韻を胸にベッドルームへ戻り、自然の気配に抱かれるように眠りにつく夜は、奥多摩の自然と深くつながるための、かけがえのないひとときとなります。

(C)︎Daisuke Takashige・奥多摩の自然をちりばめた朝食と、食後のガーデンコーヒー

和と洋のバランスを織り交ぜた朝食を楽しんだあとは、プライベートガーデンでコーヒーを豆から挽いて楽しむ「COFFEE体験」を。手挽きミルでゆっくりと豆を挽き、香りが広がるお庭でより豊かな朝のひとときをお過ごしいただけます。

(C)︎Daisuke Takashige(C)︎Daisuke Takashige

尚、ご希望のお客様には宿泊日当日の夕刻に開催の「Satologue」敷地内のフィールド散歩や、ディナー後の焚き火などもご参加いただけます。

■クラウドファンディングで ご支援をいただいた方々

「Satologue 別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）」を開業するにあたり、株式会社エンジョイワークス（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：福田和則）が運営する地域活性化に特化した不動産クラウドファンディング「ハロー! RENOVATION（ハロリノ）」(※2)を通じてファンドを組成し、2025年12月5日の募集開始から約3週間で満額の1億900万円を達成しました。

この募集には、多摩地域でモビリティ事業を中心に展開しているS＆D多摩グループ（トヨタS＆D西東京、S＆D多摩ホ-ルディングス、ほか）様を筆頭に、小澤酒造株式会社様など地域のリーディングカンパニーの方々、その他企業・個人投資家の方々など、「沿線まるごとホテル」プロジェクトに共感をいただいた多くの方々からご出資をいただきました。

(※2) 「ハロー! RENOVATION（ハロリノ）」

HP https://hello-renovation.jp/ https://hello-renovation.jp/renovations/27447

■開業記念特別プランのご案内

(C)︎Kazuhiko Hakamada

現在、2026年7月17日（金）の宿泊棟オープンを記念して、お得な開業記念特別プランをご用意しています。

＜別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）開業記念特別プラン＞

別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）（住所：東京都西多摩郡奥多摩町棚澤14-1）

※「Satologue」宿泊棟から約100M先となります。

・宿泊期間：2026年7月17日（金）～2027年3月31日（水）

・料金：1棟貸切・2名利用時／1名あたり69,300円（税込）～

（夕朝食・フリータイムサウナ付）

※JR青梅線鳩ノ巣駅からの送迎あり

※お食事は「Satologue」レストラン棟にてご提供します。

・予約方法：下記URLにて受付

https://satologue.com/(https://satologue.com/)

・問い合せ先：admin@satologue.com

※料金は日にちによって変動します。

※定員に達し次第、本プランは終了となります。

■2026年6月24日（水）開催「オープニングレセプション」について

(C)︎Daisuke Takashige

「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」グランドオープンに先立ち、6月24日（水）に関係者の方々をお招きしてオープニングレセプションを開催しました。

当日は、地域の代表の皆さま、株主の皆さま、これまで「Satologue」を共に創ってくださった方々などをお招きし、ご挨拶やプロジェクトへの想いなどをお話しいただいた後、「別邸スイートヴィラ 栖 (Sumika）」のご案内や、立食形式での懇親会を行いました。

(C)︎Kazuhiko Hakamada(C)︎Kazuhiko Hakamada(C)︎Kazuhiko Hakamada

■「Satologue」グランドオープンにあたって来賓及び、各社代表、Satologueスタッフ コメント

・奥多摩町長 師岡 伸公 様より

このたびは、沿線まるごとホテル「Satologue 別邸スイートヴィラ栖（Sumika）」のグランドオープン、誠におめでとうございます。

空き家となっていた古民家が、一昨年のレストランとサウナ、昨年の宿泊棟に続き、今回は１棟貸切りの素晴らしい空間として生まれ変わり、奥多摩の豊かな自然のなかで、多くの皆様に滞在いただけることを願っております。

本年2026年は、当町といたしましても、第６期長期総合計画に基づく観光産業振興計画の策定を予定しており、地元自治体として、沿線まるごと株式会社との連携はもちろんのこと、JR青梅線・東京アドベンチャーライン沿線地域の活性化につながるよう、引き続きJR東日本、株式会社さとゆめ、関係皆様との官民協働のもと、さらなる観光振興を図ってまいります。

・東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社 拝島営業統括センター青梅駅長 森山 祐二より

2018年にJR青梅線青梅～奥多摩間を「東京アドベンチャーライン」と位置づけて以来、私たちは地域の皆さまとともに、沿線の魅力向上と地域価値の創出に取り組んでまいりました。沿線まるごとホテルプロジェクトは、沿線全体を一つのホテルに見立て、地域資源を生かした新たな滞在価値の創出を目指す代表的な取り組みの一つです。

このたび開業する「栖（Sumika）」が、奥多摩の自然や暮らし、土地に受け継がれてきた時間や文化をより深く体感いただける新たな滞在拠点となり、沿線全体の価値向上と持続的な活性化につながることを期待しております。

私たちは今後も、地域の皆さまとともに、東京アドベンチャーラインの魅力発信と持続可能な沿線づくりを進めてまいります。

・沿線まるごと株式会社 代表取締役 嶋田 俊平より

「Satologue 別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）」 が立っている場所に初めて訪れたのは、2020年の10月でした。知人の紹介で訪れ、建て替え前の民家の引き戸を開けて中に入ると、囲炉裏を中心とした、一家団欒の光景が目に浮かぶような暖かい空間があり、奥の雨戸を開けると、一気に視界が開け、多摩川の眺望と、せせらぎの音と、鳥の鳴き声と、気持ちの良い風が室内に流れ込んできて、思わず、わっと声をあげました。奥多摩の多摩川とともにある暮らしの本質に触れた気がしました。あの時の興奮をいまだに忘れることができません。

あの日から時間は経ってしまいましたが、ついに、あの時の感動をそのままに、しかも、快適な屋内空間、プライベートサウナ、レストランでの美味しいコース料理といった価値も加わったスイートヴィラが完成しました。ぜひ一度、体験してください。

・Satologueスタッフ一同

奥多摩が鮮やかな深い緑に包まれる中、新棟「栖（Sumika）」が誕生します。 これまでの母屋とは趣を変え、最大４名様までゆったりと過ごせるこの場所は、ご家族や気の置けないご友人、大切な方々と、よりプライベートな時間を贅沢に分かち合うための空間です。思う存分自然を感じるプライベートサウナで汗を流し、涼やかな風に吹かれながら里山の静寂に浸る―。そんな特別なひとときをご提供できることに、私たちスタッフも今から胸を躍らせています。

新しく生まれたこの場所で、皆さまにお会いできる日を心よりお待ちしております。

■施設概要

施設名：Satologue 別邸スイートヴィラ 栖（Sumika）

所在地：東京都西多摩郡奥多摩町棚澤14-1

開業日：2026年7月17日（金）

施設構成：2ベッドルーム、1リビングルーム、プライベートサウナ（全禁煙）

交通手段：JR 青梅線「古里」駅 徒歩15分 / JR 青梅線「鳩ノ巣」駅 徒歩20分

※JR青梅線「鳩ノ巣」駅から送迎あり (送迎車14:35頃出発)

駐車場：あり ※台数に限りあり

問い合わせ先：電話 0428-85-9310 MAIL admin@ satologue.com

HP：https://satologue.com/

【沿線まるごと株式会社 会社概要】

所在地：東京都西多摩郡奥多摩町棚澤390

代表者：代表取締役 嶋田俊平

設 立：2021年12月3日

URL：https://marugotohotel-omeline.com/

【株式会社さとゆめ 会社概要】

所在地：東京都千代田区九段南3-4-5 ビラ・アペックス市ヶ谷 801

代表者：代表取締役 嶋田 俊平

設立：2012年4月17日

事業内容：地方創生に特化した事業プロデュース、伴走型コンサルティング

URL：https://satoyume.com/

【東日本旅客鉄道株式会社 会社概要】

所在地：東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

代表者：代表取締役社長 喜㔟 陽一

設立：1987年4月1日

事業内容：旅客鉄道事業、旅行業、流通・サービス事業、不動産・ホテル事業など

URL：https://www.jreast.co.jp/