ケンエレファント、2026年10月発売のカプセルトイ新製品9アイテムを発表

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、2026年10月に発売するカプセルトイ新製品9アイテムを先行公開いたします。

今回は、ケンエレファントお馴染みの人気作家さんの新作に加え、懐かしいキャラクターや実用的なポーチにエコバッグなど盛りだくさんのラインナップとなっております。アート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでいただける内容です。



全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定です。

個性あふれる多種多様な9アイテムにぜひご注目ください。

<2026年10月発売の新製品>

1.クインテット フィギュアコレクション

2.mojojojo まんまる おかおポーチ Pastel Ver.

3.CHAN WORLD フィギュアコレクション

4.バドワイザー グッズコレクション

5.にこやまポッケ フィギュアコレクション

6.ゲベDog フィギュアコレクション

7.モールミュータント フィギュアコレクションvol.5 モルルフレンズR

8.モンキークラブ 2nd color ver.

9.CASIO キーボード名機 ミニチュアマスコット

※掲載内容は開発中の情報につき、仕様変更となる場合がございます。また、生産・物流状況により発売が遅れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※詳細につきましては、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

【新製品 一覧】

1.クインテット フィギュアコレクション

クラシックを中心に様々なジャンルの音楽で夕方のひと時を豊かにしていた番組「クインテット」の仲間たちが、みんな揃ってフィギュアに！

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0780c

2. mojojojo まんまるおかおポーチ Pastel Ver.

大人気mojojojoのまんまるおかおポーチがふんわりパステルカラーになって新登場！おかおパーツは刺繍でしっかり表現。

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0787z

3. CHAN WORLD フィギュアコレクション

イラストレーター・Chari氏のキュートでユニークなキャラクターがミニチュアフィギュアに！足が入れ替えられる！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0781z

4. バドワイザー グッズコレクション

世界６大陸・約85か国で愛飲されているBudweiserの歴代ロゴがグッズコレクションに！注目のトートバッグは１ケース 6 缶パックがすっぽり入る仕様に。

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0788c

5. にこやまポッケ フィギュアコレクション

大人気ぬいぐるみ作家・にこやまポッケ氏が手掛ける可愛いぬいぐるみ作品たちがふわふわフロッキーフィギュアに！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0782z

6. ゲベDog フィギュアコレクション

作家・ゲベ氏が贈る、あなたの心に寄り添う”Dog”のフィギュアコレクション。その愛らしい瞳に心をつかまれてしまう。首が可動する！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0783z

7. モールミュータント フィギュアコレクションvol.5モルルフレンズR

アートディレクター・フジサキタクマ氏の大人気「モールミュータント」の世界に、キュートでおしゃれなモルルフレンズの新しい仲間が登場！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0786z

8. モンキークラブ フィギュアコレクション2nd color

大人気モンキークラブフィギュアシリーズに新たなカラーが登場！第１弾同様、付属品も組み合わせを変えて遊べる充実仕様。

▼6個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0784z

9. CASIO キーボード名機 ミニチュアマスコット

カシオ計算機が1980年代に発売した電子キーボードの名機がボールチェーン付きのミニチュアマスコットで蘇った！

語りきれない伝説級の名機がラインナップに！

▼4個パック 予約開始

https://kenelestore.jp/products/gc0785c

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/