楽しく、おいしく、健康に。近年注目される「肝油ドロップ」がPOPUPで大丸福岡天神店に登場！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

不足しがちなビタミンAやビタミンDを１日数粒で手軽に摂取することができる製品「肝油ドロップ」は、1911年の創生以来、健康のサポートや栄養補助を目的として、教育機関などで提供されています。近年は、健康に対する意識向上や新商品の発売が相まって全世代に再注目されている商品です。

大丸福岡天神店ではこの肝油ドロップに特化し、ご年配の方から若い世代の方まで楽しんでいただけるPOPUPを開催します。

肝油ドロップの歴史

●1911年（明治44年） ミツワ肝油ドロップス

当時の肝油は独特の強い臭いがあり、服用しにくいのが課題でした。

タラの肝臓から抽出される肝油をつかい、飲みやすい形状にするための工夫を重ね、明治44年（1911年）に栄養価の高さを活かしたゼリー状ドロップの「肝油ドロップ」が完成。

甘くて食べやすいこの画期的な製品は、多くの人々に受け入れられ、広く普及していきます。

●1961年（昭和36年）～

※現在も販売中（現在は成分やデザインが改良されており、1961年の当時とは別の製品です）

第２.類医薬品

●2004年（平成16年）～

栄養機能食品シリーズ栄養機能食品シリーズ

味や安定性などの改良を重ね、製品に使用している主成分のビタミンについては、安全性向上を目的として魚由来の原料から医薬品規格のビタミン原料へと切り替えています。

見た目も可愛らしく変化した現在の動物シリーズは、人気だった教育機関向けの製品を踏襲して2004年から一般販売がスタート。

その後も、新しいデザインの製品が続々と登場して、各地POPUPなどで魅力を伝えています。

販売商品一例

▲ビタミンC肝油ドロップ（300粒） 税込3,000円

栄養機能食品（V.A・V.D・V.C）

ビタミンＣを配合したオレンジ風味の肝油ドロップです。

▲カルシウム肝油ドロップ（300粒） 税込3,000円

栄養機能食品（V.A・V.D）

カルシウムを配合したメロン風味の肝油ドロップです。

▲カワイビタミンECドロップ（180粒） 税込3,500円

栄養機能食品（V.E・V.C）

ビタミンＥとビタミンＣを配合した

さわやかなグレープフルーツ風味のドロップです。

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE：https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）

X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）