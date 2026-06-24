名古屋OJA eスポーツチーム ストリートファイター6部門「名古屋NTPOJA」らおやむ選手 加入のお知らせ

名古屋王者株式会社

この度、プロスポーツチーム 名古屋OJA（運営会社：名古屋王者株式会社 本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：片桐 正大）のeスポーツチーム ストリートファイター6部門「名古屋NTPOJA」にらおやむ選手（元プレイヤーネーム：らおやむやむ☆ハイハイ謝謝♪）が加入することをご報告します。

らおやむ選手は、8月より名古屋在住予定で、地元名古屋のプレイヤーとして多くの期待を背負っています。ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026への初参戦のほか、海外大会にも出場するなど、名古屋から世界へ羽ばたいていくことを期待しています。

■らおやむ選手コメント

ずっと憧れだったSFLという舞台に立てるのがすごく嬉しいです！チームの力になれるように全力で頑張って、どんな状況でも最後まで諦めずに、粘り強くプレイしたいと思っています。SFLだけでなく、いろいろな大会にも挑戦して、もっと経験を積みながらOJAのこれからとともに成長していきたいです！

■らおやむ選手について

・選手プロフィール

個性的なプレイヤーネームは、格闘ゲームの世界へ導いてくれた兄とお婆ちゃんからもらった。「ストリートファイター６」の発売を機に本格的にプレイを開始し、腕を磨き続けてきた期待の新星。

名古屋OJAのパートナー企業であるctc 中部テレコミュニケーション主催の学生eスポーツ大会「ExCROSS BLUE LEAGUE 2024」ストリートファイター6部門に、チーム「ういらおごん」の一員として出場。決勝トーナメントを勝ち上がり、準優勝という輝かしい成績を収めた。

2026年8月からは名古屋在住選手として活動を開始予定であり、名古屋NTPOJAの次代を担う新鋭への期待は大きい。

・主な大会実績

CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan 第5回通常大会 13位 （ベガ）

ExCROSS BLUE LEAGUE 2024 SF6部門 準優勝（チーム「ういらおごん」）（ベガ）

第2回 ハイタニ登竜門 9位（ベガ）

VOLTAGECUP 2026 5位（ベガ）



・SNS

X：https://x.com/raoyamuyamu

YouTube：https://www.youtube.com/@raoyamuyamu

■名古屋OJAとは

「名古屋を元気に」「日本を元気に」「優しい社会に」を活動理念として掲げ、尾張三河（Owarimikawa）から日本（Japan）、アジア（Asia）へと拡大を目指して名古屋OJAと名付けられたプロスポーツチーム。2016年にeスポーツチームから活動を開始し、2018年にカードゲーム部門を立ち上げ、「RAGE Shadowverse Pro League」に参戦。2021年には格闘部門を設立し、「ストリートファイターリーグ:Pro-JP 2021」に参戦し、2年目・5年目のシーズンは、リーグ戦2位、プレイオフ3位の成績を収める。2023年には、アーバンスポーツチーム「Baseball5」（ベースボール ファイブ）部門を設立。2024年にポケモンユナイト部門を設立し、アジア6位の成績を収め、2025年にはレーシング eモータースポーツ部門を設立し、初代年間チャンピオンを獲得するなど、総合型スポーツクラブとして拡大をしている。

■名古屋OJA ホームスタジアム

名古屋OJAは2026年に開催されるアジア競技大会に向け、愛知・名古屋の地をeスポーツで盛り上げていくために、「NTP Esports PLAZA」「コミュファ eSports Stadium NAGOYA」を名古屋OJAのホームスタジアムとし、eスポーツのイベントや大会等を連携して行ってまいります。

NTP Esports PLAZA

https://www.nt7.co.jp/esports/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1-15）

コミュファeSports Studium NAGOYA

https://www.esports-stadium758.jp/

（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２９－１ 名古屋パルコ東館 7F）

【名古屋OJAパートナー企業さま】

名古屋OJAでは、理念やチームに共感し、応援いただける企業・団体様、パートナーとしてともに発展できる企業・団体様を募集しております。下記お問い合わせよりご連絡お待ちしております。

社名：名古屋王者株式会社

URL：https://nagoyaoja.com/

本社所在地： 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－15先 名古屋テレビ塔 3階 03区画

設立：2016年

代表取締役社長：片桐 正大

お問い合わせ：media@nagoyaoja.com