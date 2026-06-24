TASAKI 「Your balance」POP-UP Storeを伊勢丹新宿店にて開催　ブランドパートナーに就任した道枝駿佑さんも初日に来場

株式会社TASAKI

TASAKIは2026年6月24日（水）から30日（火）の期間、新プロモーション、TASAKI 「Your balance」POP-UP Storeを伊勢丹新宿店 本館１階 ザ・ステージで開催します。

期間中は、TASAKIのアイコンジュエリーとして親しまれる「balance（バランス）」と「danger（デインジャー）」シリーズの新作をはじめ、POP-UP Store限定で、「balance」のジュエリーにスペシャルなカスタマイズを施すことができるサービス「Your balance」が登場します。期間中にはこのサービスのためにTASAKIのアトリエからクラフツマン（職人）が常駐し、その技術を間近でご覧いただける機会も。

会期初日にはTASAKIブランドパートナーに就任した道枝駿佑がポップアップストアを訪れ、「Your balance」のサービスを体験。

TASAKIならではのクラフツマンシップが息づくモダンなジュエリーの数々を、この期間だけのスペシャルなカスタマイズサービスとともにお楽しみください。

TASAKI 「Your balance」POP-UP Store

6月24日（水）～ 30日（火）伊勢丹新宿店 本館１階 ザ・ステージ

オフィシャルサイト：https://www.tasaki.co.jp/(https://www.tasaki.co.jp/)