ドクターシーラボ(R)新ブランドアンバサダー佐野勇斗さんの就任式開催！書道六段の腕前で「透明感」を表現！透明感あふれる佐野さんのスキンケアのポイントを披露！

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

一人一人の無限の美しさの可能性を引き出すことを理念に展開している、美容皮膚科学発想のスキンケアブランド、ドクターシーラボ(R)は、ドラマ・映画・音楽活動など多方面で活躍し、同世代を中心に幅広い支持を集める佐野勇斗さんを、ドクターシーラボ(R)新ブランドアンバサダーに起用しました。今回の就任を記念し、「ドクターシーラボ(R)新ブランドアンバサダー就任記念発表会」を2026年6月24日（水）に青山グランドホールにて開催いたしました。

当日は、ドクターシーラボ(R) マーケティングディレクター 米増恭子より挨拶と佐野勇斗さんのブランドアンバサダー就任の背景について説明を行った後、6月25日（木）より放映開始されるドクターシーラボ(R)新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」を上映いたしました。続いて、CMに出演する佐野勇斗さんが登壇し、ブランドアンバサダーに就任した率直な想いや、CMの見どころについて、ご自身の美容のこだわりについても語っていただきました。その後、書道六段の腕前を持つ佐野さんに、ドクターシーラボ(R)の商品である「VC100エッセンスローションEX」のお気に入りのポイントを表現していただきました。最後にフォトセッションを行い、和やかな雰囲気の中で閉幕しました。

■ドクターシーラボ(R)新ブランドアンバサダーに佐野勇斗さんが就任！ブランドとしての想いと起用背景については、「ドクターシーラボ(R)を愛用し、幅広い世代から支持されている方」と語る

ドクターシーラボ(R) マーケティングディレクター 米増恭子は、開会の挨拶とともに、ブランドの歩みについて、「ドクターシーラボ(R)は、アクアコラーゲンゲルを全国に広げ、ご家庭でも高いレベルの効果を体感できるよう、美容皮膚科学に基づいた製品開発を行うという姿勢を大切にしております。」と語り、また「『VC100エッセンスローションEX』については、不安定なビタミンCの安定性と浸透力、その両立を目指して開発を続けている製品であります。」と製品について紹介。また今回、佐野さんのブランドアンバサダー起用については、「ドクターシーラボ(R)として大切にしている4つのポイント、１.幅広い層の支持２.高い知名度を持つ方３.ドクターシーラボ(R)を愛用し、魅力を発信していただける方４.ブランドミッション「美しさの可能性はすべての人の肌にある。その可能性を解き放つ存在でありたい」という想いに共鳴し、以前からドクターシーラボ(R)の愛用者であった佐野勇斗さんにブランドアンバサダーをお願いさせていただきました。」と語りました。

最後に、「これからご覧いただきますTVCM、そして今後のキャンペーンやコラボレーションに、ぜひご期待いただけましたら幸いです。今後ともドクターシーラボ(R)どうぞをよろしくお願いいたします。」とコメントしました。

■ドクターシーラボ(R)ブランドアンバサダーに就任した佐野さん「十代から愛用していたので運命的なものを感じた」新TVCM披露！「めちゃくちゃいいじゃん」と、イイじゃんポーズとともにCMを振り返る

挨拶の後、本イベントで初公開する新TVCMが上映。TVCMに出演した佐野さんが、CMでも着用した白を基調とした衣装で登場し、新ブランドアンバサダーに就任したことについて「ドクターシーラボ(R)は、十代の頃から使わせていただいており、運命的なものを感じました。すごく嬉しかったです。」と改めて語り、完成したCMを観た感想について、佐野さんは「イイじゃん！」とイイじゃんポーズを見せ、「ビタミンボールがCGだったので、どこからビタミンボールがでてくるかを教えていただき、僕自身の愛用している商品の良さが伝わるよう目線までこだわりました。」とコメント。

そして、長年ドクターシーラボ(R)の商品を愛用している佐野さんの美容方法について、佐野さんは「どんだけ遅く、疲れて帰ってもドクターシーラボ(R)のVC100のクレンジングは必ず使っています。マッサージをしながら使っています。」と、毎日続けるスキンケアの大切さを明かしました。

■佐野さんの「VC100エッセンスローションEX」のお気に入りポイントは「透明感」。書道六段の腕前で会場を魅了！「VC100エッセンスローションEXを使って、さらに透明感をあげていきたいなと思います。」

トークセッション後、「VC100エッセンスローションEX」の魅力を伝えるために、書道六段の腕前を持つ佐野さんが、「VC100エッセンスローションEX」のお気に入りポイントを書道で発表しました。佐野さんは、「カメラを構えてくださいね！」と会場の方たちに自慢の書道の腕前とともに、お気に入りポイント「透明感」を披露。会場からは、「上手！」と声が上がる場面も。その後、ポイントを選んだ理由として、「VC100エッセンスローションEXを使って、さらに透明感をあげていきたいなと思います。」とコメントしました。

■「VC100エッセンスローションEX」の商品とともにフォトセッション！ブランドアンバサダー就任について、「愛用している商品をより多くの方に使っていただけるよう、一生懸命発信していきます！」と意気込みを語る

イベントの最後には、今回のCMに登場する「VC100エッセンスローションEX」の商品展示台とともに、フォトセッションが実施されました。商品を手に、佐野さんは就任への意気込みを、「僕自身も愛用している商品であるので、より多くの皆様にこの製品の素晴らしさや魅力を知っていただけるよう、一生懸命発信してまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。」と語り、終始和やかな雰囲気の中幕を閉じました。

■実施概要

開催日時 2026年6月24日（水）11時00分～11時40分 [10時30分～報道受付開始]

開催場所 青山グランドホール

[〒107-0061 東京都港区北青山2丁目14-4 the ARGYLE aoyama 3F]

登壇者 ドクターシーラボ(R) マーケティングディレクター 米増恭子

ゲスト 佐野勇斗さん

内容 主催者挨拶 / CM放映 / ゲスト登壇 / トークセッション / 佐野さんによる書道お披露目

/ 代表質問 / フォトセッション

■佐野勇斗さんブランドアンバサダー就任記念 特別セットを販売！

今回、佐野勇斗さん新ブランドアンバサダー就任を記念して、佐野さんが以前より愛用していた「VC100エッセンスローションEX」と「VC100ホットピールKEANAクレンジング」の特別セットを期間限定で販売いたします。スペシャルプライスでお届けするほか、先着で1,000名様にフォトカード（1枚）をプレゼントいたします。

キャンペーン特別サイト：https://www.ci-labo.com/Pr/Skincare/Lotion/vc100lotion_ba2026.html

セット内容：フォトカードあり 〈限定1,000セット〉

・「VC100エッセンスローションEX（150ml）」

・「VC100ホットピールKEANAクレンジング（150g）」

価格 ：6,864円（税込）

販売期間 ：2026年6月26日（金）19:00～8月31日（月）23:59

*無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

販売場所 ：ドクターシーラボ(R) 公式 オンラインストア

セット内容：フォトカードなし

・「VC100エッセンスローションEX（100ml/150ml/285ml/285mlレフィル）」

・「VC100ホットピールKEANAクレンジング（150g）」

価格 ：5,632円（税込）～

販売期間 ：2026年6月26日（金）19:00～ 8月31日（月）23:59

販売場所 ：ドクターシーラボ(R) 公式 オンラインストア、

Amazon、楽天市場

■ドクターシーラボ(R)について

ドクターシーラボ(R)は、1998年に小さなクリニックの現場から始まった日本発のスキンケアブランド。創業者である皮膚科医・城野親徳氏が、日々の診療の中で、治療後の肌に寄り添うスキンケアの重要性を実感したことがブランドの原点です。「ないものは、自分でつくるしかない」という信念のもと、肌へのやさしさと機能性を追求し、皮膚科学に基づいた製品開発を続けています。