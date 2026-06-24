今年も大規模開催！静岡最大級の夏の祭典【アイスフェス&アジアン夜市2026】7月24 - 26日 in 静岡のど真ん中 駿府城公園にて

■昨年初開催で1.3万名が来場。

「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」とは

株式会社nonii

「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」は

主催者が、アジア各国の夜市で感じた屋台の活気や人々のエネルギーを、

夏の静岡で体感していただくことを目的に企画された、

アジアングルメ・アイス・ナイトマーケットが融合した大型イベントです。

今年はさらに進化し、昼も夜も1日中楽しめる3つのエリア構成で開催。

なかでもフェスティバルエリアでは、日中はタイの「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現。

夜にはアジアを感じる色鮮やかなシルクと竹で作られたランタンの明かりが会場を彩ります。

冷たいスイーツの「涼」と

熱気あふれるアジアン屋台の「熱」が共演する、真夏の祭典をお届けします。

イベント名

アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

開催日程

2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間

・7月24日（金）16:00～21:00

・7月25日（土）14:00～21:00

・7月26日（日）14:00～21:00

※優先入場チケット対応のため、

実質営業開始は各日15分前より可能。

会場

駿府城公園

・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）

・東御門前広場（フェスティバルエリア）

・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）

■ まるで本物のマーケット！3つのエリアを迂回して楽しめる空間に。

今年は、3会場に分けて1日中楽しめるコンテンツをご用意！

１. マーケットエリア（紅葉山庭園前広場）※入場チケット制

ひんやりスイーツと本格アジアングルメが一堂に集結のエリア。

アジアの熱気と賑わいをまるごと体感できる本格アジアン夜市空間。

色とりどりの提灯が華やかに灯り、足を踏み入れた瞬間から、まるで現地の街角に迷い込んだかのようなエキゾチックな雰囲気に包まれます。

昼間は、暑さを忘れさせてくれるひんやり涼やかなスイーツが主役。台湾風かき氷など、アジアならではの冷たいデザートが勢ぞろい。

お買い物やお散歩の合間に、ほっとひと息つきたくなる甘いひとときをお届けします。

夜になると、空間は一変。提灯の灯りがいっそう艶やかに輝き、香ばしい香りとジュージューと響く音が食欲をそそります。スパイス香る本格屋台フードや、熱気あふれるグルメの数々で、活気みなぎる夜市のムードを存分にお楽しみいただけます。

2025年開催時の様子

入場料：前売り450円（税込）／当日500円（税込） ※小学生まで無料

・前売券：公式ホームページよりご購入（https://ice-asian.jp/(https://ice-asian.jp/)）

・当日券：会場にて現金またはPayPayのみ

ここでご紹介したお店はほんの一部です。

総勢50店舗が一堂に集結し、バラエティ豊かなアジアの味があなたをお待ちしています。

お気に入りの一軒を探しながら巡る楽しさも、この夜市ならではの醍醐味です。

昼から夜まで、一日中楽しめるアジアの食の祭典。

ご家族で、お友達と、大切な人と

五感で味わう まるでアジアへ遊びに来たかのような空間へ、ぜひお越しください。

２. フェスティバルエリア（東御門前広場）― 昼は水掛け祭り、夜はランタンナイト

日中は、タイの旧正月「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験イベントを開催。

水しぶきが舞い踊る、本場さながらの熱気と興奮をご堪能ください。

びしょ濡れになりながら笑い合う、そんな夏ならではの開放感あふれるひとときが待っています。

日が落ちてくると、幻想的な「ナイトバブル」がふわりと舞い、心を躍らせることでしょう。

きらめく泡が宙を漂い、あたり一面を包み込む夢のような光景が、夜の訪れをロマンチックに演出。

思わず見惚れてしまう、幻想的なひとときの始まりです。

そして夜は、本イベントのフィナーレを飾る幻想的な「ランタンナイト」へ。

願いを込めたランタンが、ひとつ、またひとつと夏の夜空へ舞い上がり、暗闇をやさしく彩ります。

ひとつひとつの灯りに想いを乗せて、忘れられないクライマックスをお過ごしください。

■ ランタンナイト チケット情報

ランタンナイトチケット情報

■ 通常前売（6/24～7/23）

・返金なし \4,980

・返金保証つき \6,980

■ 当日券 \7,500

※当日券は返金保証はございません。

■ チケット購入は

イベント公式ホームページより

http(https://ice-asian.jp/)s://ice-asian.jp/(https://ice-asian.jp/%E2%96%A0)

■ 打ち上げ場所

東御門前広場 ※フェスティバルエリア

■ ランタンスケジュール

■ プロローグ ランタンにあなたの大切な思いを

ナビゲーター：フリーアナウンサー 鳥越佳那 氏

そっと筆をとり、願いごと、感謝の気持ち、大切な人への言葉

心に秘めた思いを、やわらかな灯りに託してみませんか。

ひとつひとつのランタンには、書いた人の数だけの物語が宿ります。

あなたの大切な思いを乗せた灯りが、やがて夏の夜空へと舞い上がります。

忘れられない夜の幕開けです。あなたの想いを、夜空いっぱいに輝かせましょう。

３. バザールエリア

東御門前広場から紅葉山庭園へと続く一本の道。

そのみちすがらに、こだわりの逸品が並ぶマーケットがひらきます。

アジアの香りをまとった雑貨、手づくりのアクセサリー、思わず足を止めたくなる体験ブース。

灯りに照らされた屋台をひやかしながら、

ゆっくりと歩いて巡る時間そのものが、このエリアの醍醐味です。

目的地へ急ぐのではなく、一店ずつ覗き込んで、お気に入りを見つける。

そんな夜市ならではの寄り道を楽しめる、回遊型のバザールエリアです。

■ イベント概要

イベント名

アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

開催日程

2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間

・7月24日（金）16:00～21:00

・7月25日（土）14:00～21:00

・7月26日（日）14:00～21:00

会場

駿府城公園

・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）

・東御門前広場（フェスティバルエリア）

・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）

入場料：前売り450円（税込）／当日500円（税込） ※小学生まで無料

・前売券：公式ホームページよりご購入（https://ice-asian.jp/(https://ice-asian.jp/)）

・当日券：会場にて現金またはPayPayのみ

ランタンナイトチケット

■ 通常前売（6/24～7/23）

・返金なし \4,980

・返金保証つき \6,980

■ 当日券 \7,500

※当日券は返金保証はございません。

■ チケット購入はイベント公式ホームページより

https://ice-asian.jp/(https://ice-asian.jp/)

※入場バンドは当日、入口にて配布いたします

主催

株式会社nonii

MAIL：info@ice-asian.jp

公式HP：https://ice-asian.jp/

Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)