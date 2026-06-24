ただいま公開中！令和８年 二級建築士 設計製図の試験課題分析を公開しました！

令和8年の課題は【商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）】

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課題名について、攻略のポイント、構造について、関係法令について、合格のための対策などをお話しています。

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https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_R6kadai_2kyu.html

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オンラインイベントのご案内

6月29日(月)19:30~【速報版】令和８年 課題の概要説明会

★今すぐ予約する（予約枠に限りあり）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0629

★実施概要

日時:6月29日(月)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

開催方法: オンライン

参加費: 無料 (要予約)

対象: 令和8年度 二級建築士「設計製図試験」を受験される方

予約方法:以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0629

7月8日(水)19:30~【開講直前版】令和８年 課題の概要説明会

★今すぐ予約する（予約枠に限りあり）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0708

★実施概要

日時:7月8日(水)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

開催方法: オンライン＆TAC校舎

参加費: 無料 (要予約)

対象: 令和8年度 二級建築士「設計製図試験」を受験される方

予約方法:以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0708

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/