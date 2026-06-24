-2026年、ワールドカップ大会を記念に- Ⓐ黄金サッカーボール〈開閉式〉優勝トロフィー Ⓑ純金・金貨１３点セット

グローバル産業株式会社

Ⓐ黄金サッカーボール〈開閉式〉優勝トロフィーⒷ純金・金貨１３点セット

2026年６月１１日、「ＦＩＦＡワールドカップ北中米大会」がメキシコでオープニングセレモニーが行われ、史上最多の48ヶ国、39日間、104試合の戦いが始まりました。

カナダ、アメリカ、メキシコの三ヶ国共催も初めてのことで、熱い39日間の熱闘が展開されております。

式典の中央には、優勝トロフィーのモニュメントがそびえ立ち、その下では「黄金サッカーボール」を高々と掲げた集団が乱舞し、その熱気は歓喜と興奮の渦で盛り上がりました。

1次リーグＦ組の第1戦は強豪オランダと引き分け、勝ち点1を挙げ、幸先良いスタートをいたし、第2戦は、ＦＩＦＡワールドカップ史上、1930年の第1回大会から1000試合目になる、歴史に残る試合で、チュニジアに4得点で完勝いたしました。

3大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく前進いたしました。

記

公認 ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）

名 称 Ⓐ黄金サッカーボール〈開閉式〉優勝トロフィー \396,000（税込）

Ⓑ純金・金貨13点セット \583,000（税込）

発 売 日 2026年6月25日（木）

Ⓐ黄金サッカーボール内側に、あの誉れ高いFIFAワールドカップ優勝トロフィーが納められております。

黄金のサッカーボールを開けると、グリーンの芝生も鮮やかなサッカー場に燦然と光り輝きを放ち、中央に飾られています。サモア政府発行の10ドル銀貨、黄金のサッカーボールには、限定番号（シリアルナンバー）の1/499などの限定番号が打刻され、FIFAワールドカップの公式認証商品の眞正性証明書が付き、FIFAワールドカップ 事務総長マティアス・グラフストロム氏のサインが入った保証書が付いております。

Ⓑ純金コイン（10ドル金貨）13点セットで「FIFA公式：金貨」で登場しました。

表面の金貨のデザインは、それぞれの開催地の特徴とスローガンを表したものです。

裏面は、発行した英国「ソロモン諸島」の国名と国王の肖像が描かれて、金の最高純度である、24金、9999％が示しております。

「2026FIFAワールドカップ」のすべてが凝縮された純金・金貨13点セットを末永く、ご愛蔵くださいますようお勧めいたします。

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