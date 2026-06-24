新たに3団体がJSPOに加盟しました！

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、6月24日（水）に開催した令和8年度定時評議員会において、承認団体として「日本パデル協会」、「全日本囲碁連合」、「ピックルボール日本連盟」が新たに加盟することを決定いたしました。

このことにより、JSPOは、正加盟団体が115団体、準加盟団体が10団体、承認団体が6団体となり、合計131団体が加盟することとなります。

JSPOは、今後も引き続きこれらの正加盟団体、準加盟団体、承認団体とともに連携・協力し、誰もが生涯にわたってスポーツに親しむ環境づくりと、豊かな社会の形成に取り組んでまいります。

新規加盟団体紹介

■一般社団法人日本パデル協会

〈団体・競技概要〉

パデルは、強化ガラスと金網に囲まれた専用コートで、2対2のダブルス形式により行うラケットスポーツです。テニスとスカッシュの要素を併せ持ち、初心者や高齢者も楽しみやすい一方、壁を活用した戦略性と奥深さが魅力であり、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）から正式種目として採用されました。

日本パデル協会は、パデルの普及・発展を目的として2016年6月に設立され、2017年7月に国際パデル連盟に正式加盟した国内統轄団体です。パデル競技の認知向上・普及振興、大会の開催・公認、代表選手の選考・派遣、選手強化、指導者育成等を通じ、日本におけるパデルの健全な発展に取り組んでいます。

▼参考

ホームページ：https://www.japanpadel.com/(https://www.japanpadel.com/)

紹介動画：https://youtu.be/epztHvkHGkU?si=7VOT8iVdvmgHf8g9(https://youtu.be/epztHvkHGkU?si=7VOT8iVdvmgHf8g9)

■一般社団法人全日本囲碁連合

〈団体・競技概要〉

全日本囲碁連合は、日本棋院、関西棋院、日本ペア碁協会の三者を中心に国際的に日本囲碁界を代表する唯一の団体として、2019年10月に発足しました。

奈良時代に中国から伝来した囲碁は、日本において文化として成熟し、現在の形になりました。また、19世紀末から日本発で欧州に普及を行ったことに始まり、国際囲碁連盟に79か国・地域が加盟するまでに世界に普及しております。そして1990年には男女ペアとなり対局する「ペア碁」が日本で誕生、国内外の女性と子どもへの普及・国際親善に貢献してきました。

囲碁競技の進化と国際的発展を推進するとともに、日本の伝統文化である囲碁の更なる普及・振興を図っています。

▼参考

ホームページ：https://jgof.or.jp/(https://jgof.or.jp/)

■一般財団法人ピックルボール日本連盟

〈団体・競技概要〉

ピックルボールは、パドルというラケットでプラスティック製の穴あきボールを打ち合うスポーツです。誰もが簡単にラリーができる一方、戦術・技術・判断力が求められる高い競技性を備えています。子どもからシニアまで世代や経験を超えて同じコートでプレーでき、交流やコミュニティ形成を育む「人と人をつなぐスポーツ」として世界的に急速な成長を続けています。

ピックルボール日本連盟は、ピックルボール競技の普及・振興、選手・指導者・審判の育成、国内大会および国際大会の開催、競技環境の整備に取り組んでいます。透明性の高い運営と適切なガバナンスのもと、競技力向上と生涯スポーツとしての普及を両立し、スポーツの健全な発展と豊かなコミュニティづくりを推進しています。

▼参考

ホームページ：https://unified.japanpickleball.org/(https://unified.japanpickleball.org/)

※JSPOの加盟団体一覧はこちら（JSPO HP内一覧）(https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid565.html)

※なお、新規加盟に関するお問い合わせも随時受け付けています。

JSPO HPの新規加盟案内ページ(https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1316.html)をご覧ください。

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01