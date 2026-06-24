【名古屋市】ソーダ水はなぜシュワシュワするの？子どもたちの「なぜ？」を引き出す、夏の″英語×クッキング×サイエンス″イベント開催

株式会社アライブ

英語の保育園、英会話スクール、STEM教育、英語の学童を展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市）は、運営するアライブイングリッシュスクール千種校（名古屋市千種区／校舎責任者：宮崎文）にて、2026年7月24日（金）、サイエンスとクッキングを組み合わせた園児・小学生向け英語体験イベント 「The Science of Sweets Discover the “WHY”!（英語で楽しむ“お菓子な”実験教室）」を開催いたします。

本イベントでは、子どもたちが大好きなスイーツをテーマに、クッキングとサイエンスを組み合わせた体験を通して、「なぜ？」「どうして？」を発見する探究型の学びを提供します。また、地域のお子さまを対象としたオープンイベントのため、どなたでもご参加いただけます。当日は外国人講師と日本人スタッフがサポートし、英語が初めてのお子さまでも安心して参加できる環境をご用意しております。

好奇心を引き出す「スイーツ×サイエンス」体験！

今回のイベントでは、子どもたちの大好きなソーダ水とアイスクリームを実際に作って試食するだけでなく、その裏にある科学の仕組みや理論についても体験学習を通じて学びます。例えば、外国人講師とともに実験やクッキングを楽しみながら、子どもたちは、「ソーダ水はなぜシュワシュワするの？」「なぜ混ぜると変化するの？」といった身近な疑問について考えながら、科学の不思議を英語で学びます。アライブイングリッシュスクール千種校では、本イベントを通じて、子どもたちの「なぜ？」「どうして？」という好奇心を育み、探究心やクリエイティビティ（創造性）を伸ばします。

イベントの特徴

・ソーダ水づくりに挑戦しながら「ソーダ水がなぜシュワシュワするのか」などの科学の不思議を探究

・日本人アシスタント付で英語初心者でも安心して参加が可能

・「なぜ？」「どうして？」を大切にしたクリティカルな力を習得

・好奇心や探究心を育み、クリエイティビティ（創造性）を育成

・外国人講師との交流を通した異文化体験

・クッキング後はみんなで楽しむ試食タイム

・夏休みの自由研究や学びのきっかけづくりにも最適

開催概要

イベント名：The Science of Sweets Discover the “WHY”!（英語で楽しむ”お菓子な”実験教室）

日時：2026年7月24日（金）13:30～15:00（13:15開場）

会場：アライブイングリッシュスクール千種校（アライブ千種校）

愛知県名古屋市千種区菊坂町1-7パインエリゼ1F・2F

対象：園児・小学生

定員：先着30名

参加費：1,500円（税込）材料費込み

内容：英語で楽しむクッキングサイエンス

詳細およびお申し込みはこちら(https://alive-co.com/7634/)

アライブイングリッシュスクール千種校について

アライブイングリッシュスクール千種校(https://alive-co.com/access/chikusa/)

名古屋市千種区の広小路通沿いに位置する英会話スクールです。近隣には多くの小学校があり、地域の子どもたちが通っています。アライブイングリッシュスクール千種校では、これまでも地域の皆さまを対象に、毎回申し込み開始後すぐに定員に達するクッキングイベントやサイエンスイベント、英語での遠足イベントなど、地域に開かれたさまざまな体験型イベントを定期的に開催してまいりました。

過去のアライブイングリッシュスクール千種校イベント過去のアライブイングリッシュスクール千種校イベント

アライブイングリッシュスクールでは、英会話を学ぶことと同じくらい、「英語を使って学ぶ」ことを大切にしています。英語を教科・言語学として学ぶだけでなく、サイエンスやクッキングといった身近なテーマを英語で体験することで、子どもたちは自然な形で英語に触れ、楽しみながら学びを深めていきます。また、外国人講師とともに活動する多文化環境の中で、子どもたちは英語によるコミュニケーションを楽しみながら、好奇心や探究心、そして自分の考えを伝える力を育んでいきます。今後も地域の子どもたちが楽しみながら学び、好奇心や探究心を育める学びの機会を提供してまいります

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12いずみ21ビル1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEMスクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。