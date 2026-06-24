＼はなまるうどん×ナルミヤキャラクターズ／一大ブームの“平成レトロ”がはなまるに到来！「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーン6月25日(木)より数量限定で開催

株式会社吉野家ホールディングス

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市、代表取締役社長：前田良博）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが展開する人気キャラクターブランド「ナルミヤキャラクターズ」との初のコラボレーション企画として、「はなまるでシール交換しよ！」キャンペーンを、2026年6月25日（木）から7月8日（水）まで全国のはなまるうどん店舗（一部店舗を除く）にて展開いたします。

本キャンペーンでは、2000年代に小中学生の間で絶大な人気を誇り、現在は「平成レトロポップ」として20代～30代女性を中心に再び大ブームとなっている「エンジェルブルー（ANGEL BLUE）」「メゾピアノ（mezzo piano）」「ポンポネット（pom ponette）」「デイジーラヴァーズ（DAISY LOVERS）」のキャラクターたちが登場。「はなまるうどんでアルバイト!?」をテーマにした、ここでしか見られない完全描き下ろしイラストのオリジナルシールを展開いたします。

当時の「シール交換」のワクワク感を思い出せる、大人も子どもも楽しめる特別なキャンペーンをお届けします。

公式ニュースサイト :https://www.hanamaruudon.com/news/2026/0624-10490.html

はなまるでシール交換しよ！キャンペーン

■コラボレーションセットメニューの販売

期間中、オリジナルデザインの「ピック」と、コレクションしたくなる「限定シール」がセットになったコラボメニュー2種を販売します。

＜夏にぴったり＞ナルミヤコラボセット

夏にぴったりのさっぱりとした大人気メニューに、ぷっくり立体感のある可愛いシールがセットになった、大人の方もしっかり満足できるメニューです。

セット内容：おろしぶっかけ（小） ＋ はなまるオリジナルピック ＋ ぷっくりシール1シート（全4種・ランダム配付）

ナルミヤコラボセットぷっくりシール全4種ぷっくりシール全4種

＜お子様から大人まで＞ミニナルミヤコラボセット

お子様はもちろん、色々なメニューを少しずつ楽しみたい方にも最適な、おなじみの「にこはなセット」とのコラボです。懐かしの「きせかえ」が楽しめる仕様になっています。

セット内容：にこはなセット ＋ はなまるオリジナルピック ＋ きせかえシール1シート（全4種・ランダム配付）

※通常の「にこはなセット」に付属しているおもちゃは含まれません。あらかじめご了承ください

ミニナルミヤコラボセットきせかえシール全4種きせかえシール全4種

■購入者限定・連動特典：オリジナルスマホ壁紙プレゼント（全3種）

コラボセット（ナルミヤコラボセットまたはミニナルミヤコラボセット）をご購入いただいた際のお会計レシートに、限定のQRコードが印字されます。スマートフォンで読み取っていただくと、本コラボ限定デザインの「オリジナルスマホ壁紙（全3種）」がダウンロードいただけます。

獲得方法：お会計時のレシートに印字されているQRコードからダウンロード

※一部店舗を除きます。

はなまるでシール交換しよ！キャンペーン壁紙

《商品概要》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19432/table/563_1_58314221a9b5f31ec5e989530a88caa8.jpg?v=202606250952 ]

■【毎日当たる！】公式Xはなまる×『ナルミヤキャラクターズ』コラボ記念キャンペーン

コラボを記念し、はなまるうどん公式X（旧Twitter：@hanamaru_udon）にて、今回の限定シールが全種類コンプリートできるプレゼントキャンペーンを実施いたします。その場で当たりがわかる「インスタントウィン」形式で、期間中は毎日参加可能です。

●ナルミヤキャラクターズについて

- 実施期間： 2026年6月25日（木） 12:00～ 6月29日（月）23:59- 応募方法：１.はなまるうどん公式Xアカウント（@hanamaru_udon）をフォロー２.対象のキャンペーン投稿をリポスト３.抽選結果がすぐに届きます- 賞品内容： コラボシール全8種、お好きなうどん無料券10枚- 当選人数： 期間中、毎日1名様（計5名様）、さらにWチャンスナルミヤキャラクターズ

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「ANGEL BLUE(エンジェルブルー)」「mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)」「pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)」「DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)」の人気キャラクターたち。

◇ナカムラくん:ANGEL BLUE(エンジェルブルー)のオリジナルキャラクター。

ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/

◇ベリエちゃん:mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)のオリジナルキャラクター。

ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan

ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/

◇ミントくん:pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)のオリジナルキャラクター。

ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT

◇ルッキー:DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)のオリジナルキャラクター。

DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/

●株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR

■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx

ナルミヤ・インターナショナルロゴ

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株式会社はなまる

はなまるでは「みんなに、おいしい驚きを。」を掲げ、今後もお客様においしさと驚きを提供する商品・サービスをお届けしてまいります