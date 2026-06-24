＜KIMONO ARCH × YEAH RIGHT!!＞ヨーロッパのusedテーブルクロスときもの生地が出会う、一点ものの羽織ときものを発売

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開する＜KIMONO ARCH＞は、リメイクブランド「YEAH RIGHT!!」とのコラボレーション第二弾を2026年7月4日（土）より発売いたします。

本コレクションでは、YEAH RIGHT!!が長年向き合ってきたヨーロッパのusedテーブルクロスと、KIMONO ARCHが日本各地の“さんち”とともにつくり上げてきたきもの生地を組み合わせ、すべて一点ものの羽織ときものを制作しました。

ヨーロッパと日本。

洋服ときもの。

過去の暮らしと、これからの日常。

異なる文化や背景を持つ素材を架け合わせることで生まれたコレクションです。既存の価値観やジャンルの境界を越え、新たな装いの可能性を提案します。

また発売にあわせて、YEAH RIGHT!!デザイナーの河村慶太氏・井村美智子氏と、KIMONO ARCHブランドディレクターの金子茉由氏によるインタビュー特集も公開いたします。

特集ページ :https://www.kimono-yamato.co.jp/articles/

■ヨーロッパのテーブルクロスと、日本のきもの生地が出会う

今回使用したのは、YEAH RIGHT!!が厳選したヨーロッパのusedテーブルクロスです。

手刺繍やレースが施されたテーブルクロスには、家族や友人と食卓を囲んだ時間や、受け継がれてきた暮らしの記憶が刻まれています。一枚ごとに異なる表情を持つ布は、それぞれ固有の物語を宿しています。

そこに組み合わせたのは、KIMONO ARCHが日本各地の“さんち”とともにつくり上げてきたきもの生地です。きものを仕立てる過程で生まれたハギレを活用し、素材が持つ背景や魅力を大切に、着る人を想像しながら一点ずつ丁寧に再構築しました。

刺繍の位置、生地の色味、切り替えのバランス。

同じ組み合わせは二つとなく、それぞれが唯一無二の表情を持つ一点ものです。

そして、それぞれの文化や記憶に敬意を払いながらも、素材の魅力を引き出し、思わず袖を通したくなる一着へと仕上げています。

■文化やジャンルの境界を越えて、新たな表現へ

KIMONO ARCHは、「きものを通して世界を見わたす」をコンセプトに、世界と日本、きものと人をつなぐブランドです。きものをファッションとして自由に楽しむ可能性をさらに広げたい――。そんな想いから、YEAH RIGHT!!とのものづくりが始まりました。

YEAH RIGHT!!は、2005年よりusedアイテムを用いたリメイクを軸に、唯一無二の服づくりを続けているブランドです。一枚ずつ選び、洗い、解体し、裁断し、縫製する。素材に刻まれた時間や背景に目を向け、その個性を読み取りながら新たな衣服へと再編集しています。

両ブランドに共通するのは、“すでにあるもの”に新たな可能性を見出す視点です。

布に宿る魅力に気づくこと。

異なる背景を持つものを架け合わせること。

そして、既存の価値観やジャンル、文化の境界を越えながら、新たな表現を生み出すこと。

今回のコレクションは、そうした両ブランドの感覚が重なり合うことで実現しました。

■コメント

本コレクションについて、YEAH RIGHT!!デザイナーの河村慶太氏・井村美智子氏と、KIMONO ARCHブランドディレクターの金子茉由氏は、それぞれ次のように語っています。

＜YEAH RIGHT!! デザイナー 河村慶太氏・井村美智子氏＞

「日本人が持つ編集能力やミックス感覚、“見立て”の文化。たらこパスタやあんバタートーストのように、異なるものを自然に組み合わせ、新しい価値として受け入れていく感覚が、日本のリメイクにもあると思っています。

KIMONO ARCHも、きものとファッションに対して同じ感覚で挑んでいるブランドだと感じています。

きものもリメイクも、ファッションの主流とは少し異なる場所で独自の表現を追求してきました。だからこそ、“ファッション”という枠を飛び越えた表現に挑戦できると思っています。」

＜KIMONO ARCH ブランドディレクター 金子茉由氏＞

「ヨーロッパのテーブルクロスと、日本のきもの生地。本来であれば交わることのなかったふたつの文化が出会うことで、きものの可能性が大きく広がっていくことを実感しました。

きものとして着る。羽織として楽しむ。ローブのように日常へ取り入れる。そうした装いの境界を自由に行き来できることも、このコレクションならではの魅力です。

私がYEAH RIGHT!!さまから受け取った驚きや喜びを、このコレクションを通して皆さまにも届けられたら嬉しいです。」

■リリースイベント

コラボレーションを記念し、リリースイベントを開催いたします。

日時：2026年7月3日（金）17:00～

場所：KIMONO ARCH 原宿

東京都渋谷区神宮前３丁目１８－２２(https://maps.app.goo.gl/ujVDRgo9zo9C7Nqr9)

当日はYEAH RIGHT!!デザイナーの河村慶太氏・井村美智子氏が在店し、コレクション制作の背景や一点ものならではの魅力についてお話しいただきます。

また、7月4日（土）・5日（日）の2日間は、YEAH RIGHT!!のアイテムも特別展開いたします。

■販売概要

発売日：2026年7月4日（土）

取扱店舗：KIMONO ARCH 原宿、KIMONO ARCH 下北沢、KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

■about YEAH RIGHT!!

2005年、河村慶太氏、井村美智子氏により設立。１点物を中心とした制作を開始する。

usedアイテムを使用したremakeによるコレクション制作は、量産により完成したアイテムは同じ形だとしてもすべて異なります。一枚一枚厳選したusedアイテムをピックアップし、洗浄、解体、裁断して縫製し、出来上がったアイテムを眺めながら、どんな人が似合うか想像しながらお届けしています。

また、remakeを軸とした様々なプロジェクトもおこなっています。

Concept : daily life of the eternity

日々の暮らしがソースとなり、『既にあるもの』の価値観を更新／問い直す作業から浮かび上がる服。『服を着る行為』『服を売る行為』を掘り下げ、独自の答えを導き出しています。

Brand site：https://www.yeahright.jp/

■about KIMONO ARCH

Brand Concept：「きものを通して世界を見わたす」

世界中の個性や文化の架け橋となれるようにと想いを込めた「KIMONO ARCH」。

世界と日本を、きものと人を、つなぐ「架け橋」として未知の世界を魅せていきます。

Brand site：https://www.kimonoarch.com/