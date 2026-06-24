「柏屋のたなばた夕涼み」を開催します

藤枝市役所七夕飾りが揺れる柏屋

歴史情緒に満ちあふれた「岡部宿大旅籠柏屋」で、家族で季節を感じることができる七夕にちなんだイベントを開催します。

特徴・セールスポイント等

・熱中症対策として開催時間を夕方に設定した夕涼みイベントです。

・大人も子どもも参加できる、天の川に見立てた流しそうめんを実施します（要整理券）。

・岡部聖母幼稚園の園児によるオープニングステージをはじめ、思い出を色紙に残せる似顔絵コーナーや縁日をテーマにした飲食店５店によるマルシェなど、家族で楽しめます。

・小学生対象の「かしばやこども探検ツアー」では、館長と一緒に閉館後の主屋歴史資料館を回ります。

・7月3日(金)～5日(日)まで、地域の子どもたちや来館者が書いた短冊と笹飾りなどで柏屋の施設内を飾り付けます。

内容

日時：７月４日（土）午後４時～７時 ※雨天の場合は５日（日）へ延期

会場：岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣史跡広場（藤枝市岡部町岡部817番地）

内容：午後４時30分～ 岡部聖母幼稚園の園児による歌とダンス（４日（土）のみ）

４時50分～ 流しそうめん（１回目）

５時20分～ 流しそうめん（２回目）

６時10分～ 流しそうめん（３回目）

４時～７時 似顔絵コーナー（無料・先着20組）

※21組目以降は有料（300円/人）

５時20分～ かしばやこども探検ツアー（小学生対象・定員10人程度・無料）