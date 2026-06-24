6/25(木)「阪神 vs 東京ヤクルト」試合開始30分前から完全生中継　熊谷敬宥選手の独占インタビューも放送　華麗な“忍者守備”にも迫る！

株式会社GAORA

阪神タイガースのホームゲームをお送りしているGAORA SPORTSでは、6月25日(木)に阪神甲子園球場で開催される「阪神 vs東京ヤクルト」を、試合開始30分前から完全生中継します。

熊谷敬宥選手

阪神タイガースのホームゲームを徹底放送するGAORA SPORTSでは、6月25日(木)「阪神 vs 東京ヤクルト」の試合を完全生中継。プレーボール30分前から試合終了までお届けします。試合前には、選手の素顔に迫るコーナー「ガオトラ 聴きタイガー」にて、熊谷敬宥選手の独占インタビュー（事前収録）を放送します。

昨シーズン、キャリアハイとなる85試合に出場し、チームに欠かせない存在感を示した熊谷選手。「常に試合に出たいという気持ちがより一層大きくなった」と語る熊谷選手に、今シーズンにかける想いやバッティングの進化、そして定評のある守備について、たっぷりとお聞きしました。

熊谷選手は、今シーズンの交流戦でパ・リーグの打者たちの姿勢から大きなインスピレーションを受けたと言います。「パ・リーグの選手のバッティングは、どんどん振って合わせるというか、積極的に仕掛けていく。間近で見て『僕もやってみよう』と試したところ、その方がタイミングが合う感じがしました…」 自ら仕掛けていく積極的な姿勢が、現在の打撃の結果につながっているようです。

熊谷敬宥選手

投手を勇気づけるような華麗なプレーから“忍者守備”とも称される熊谷選手ですが、自身の守備の意識について聞くと、意外にも「ファインプレーはあまり意識していない」とのこと。「僕の中では『捕れる範囲のものをちゃんと捕ろう』と思っているだけなんです。ゲームセットになるまでは気を緩めないようにしています」と、熱く語ってくれました。次があるからこそ試合終了までは気を抜かないというクールなプレースタイルを貫く一方で、「でも、内心はめちゃくちゃ『よっしゃ！』って喜んでます（笑）」と、お茶目な一面ものぞかせました。

インタビューの合間には、Xでファンから届いた質問に笑顔で答えてくれるシーンも。「ユニフォームが真っ黒になるまで、9イニングずっと試合に出ていたい」と、意気込みを語ってくれた熊谷選手の、ひたむきに泥臭く、そして熱くグラウンドを駆け回る姿に、今後も注目です。

熊谷選手の躍動をはじめ、阪神タイガースの熱戦の模様は、今後も引き続き『ガオトラ！タイガース中継』でたっぷりとお届けします。お見逃しなく！

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【番組概要】

■番組名

ガオトラ！タイガース中継2026「阪神 vs 東京ヤクルト」

■放送日時・出演

6月25日(木) 17:30～生中継

解説：野口寿浩

実況：中井雅之

リポーター：桐山隆

※「ガオトラ 聴きタイガー」 放送予定、阪神タイガース公式電子トレカサービス「タイガースコレクション」のGAORA限定視聴トレカ 発表予定

■番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/tigers/4281290

■視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります