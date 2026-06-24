【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、ウォームアップ期間でGMV21.7億円で過去最高を更新！販売件数や広告予算なども最高水準に（6月15日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、6月15日～21日の日本TikTok Shop市場は、ウォームアップ効果によりGMVが過去最高の21.7億円（前週比+12.9%）を記録した。

販売件数（117万件）への急拡大に加え、売上商品数、ライブルーム数、稼働ショップ数、広告予算に至るまで、主要指標が一斉に過去最高を更新し、本祭を待たずに市場が歴史的な活況を見せている。

美容・パーソナルケアやレディースウェア・インナーといった主力カテゴリーが市場を牽引しつつ、食品や日用雑貨などへの波及効果も顕著であり、事前セール段階での顧客の囲い込みが市場全体の底上げに大きく寄与している。

■ 注目ポイント（前週比）

- GMV：21.74億円（+12.89%）- 販売件数：116.97万件（+20.27%）- 売上商品数：11.13万件（+11.44%）- 広告予算：1915万円（+9.81%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」のAI分析機能「Kalopilot」により生成された分析結果をもとに作成しています。

Kalopilotは、自然言語での質問を通じて市場レポート作成・商品リサーチ・運用分析などを行えるAIアシスタントです。

▼詳細データレポートはこちら

日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年6月15日～6月21日）(https://x.gd/DMs3b)

Kalodata Japan 編集部 総評：

6月15日～21日の日本TikTok Shop市場は、GMV21.7億円（前週比+12.9%）をはじめ、販売件数（117万件）やライブルーム数なども一斉に過去最高を更新。

1周年感謝祭のウォームアップ効果で、本祭前から成長が加速している。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・5月25日週：12.87億円／61.5万件／2,095円

・6月1日週：13.86億円／69.0万件／2,008円

・6月8日週：19.26億円／97.25万件／1,981円

・6月15日週：21.74億円／116.97万件／1,859円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：3.50

2. レディースウェア・インナー：3.39

3. 食品・飲料：2.03

4. スマートフォン・エレクトロニクス：1.27

5. メンズウェア・下着：1.19

6. おもちゃ・趣味：1.17

7. スポーツ・アウトドア：1.12

8. 日用雑貨：0.93

9. ファッション小物：0.87

10. 旅行かばん・バッグ：0.78

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：153,606件（-3%）

・売上商品数：111,310件（+11%）

・動画本数：130.9万本（+9%）

・ライブルーム数：14,741件（+7%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：119,140件（+2%）

・広告予算：1,915万円（+10%）

・新規ファン数：164万人（-32%）

カテゴリー別トレンド分析

「美容・パーソナルケア」（GMV3.5億円）と「レディースウェア・インナー」（同3.4億円）が市場を牽引する一方、「食品・飲料」や「日用雑貨」も堅調に推移。

全体として、セール需要の高まりを背景に幅広いカテゴリーで購買が活性化している。

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出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

■ 実施中のキャンペーン・限定特典のご案内

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Kalodataでは、新規ユーザーを対象に7日間の無料トライアルを提供しています。

トライアル期間中は、以下の機能を実際のビジネス利用を想定した環境でお試しいただけます。

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クレジットカード登録は不要のため、どなたでも気軽にお試しいただけます。

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https://www.kalodata.com/signup(https://www.kalodata.com/signup)

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Kalopilotのリリースを記念し、ユーザーからのフィードバックキャンペーンを実施しています。

Kalopilotを利用した感想や使用体験を200文字以上で投稿すると、Kalopilotで利用できるAIポイント（5ポイント）をプレゼントします。

Kalodataでは、ユーザーの声をもとにKalopilotの機能改善を進め、より実用的なAIデータ分析ツールとして進化させていきます。

３. Kalopilot体験投稿キャンペーン

Kalopilotの利用促進を目的とし、2026年4月23日～2026年6月30日の間、SNS投稿キャンペーンを実施しています。

ユーザーはKalopilotによる分析結果や気づきを指定のSNS（X［旧Twitter］、TikTok）へ投稿した場合、全員にAIポイント（30ポイント）をプレゼントします。加えて、抽選でのプランアップグレードや人気投稿賞などの特典も提供します。

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▼キャンペーン詳細および応募方法はこちら

https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/kalodata-event/720/(https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/kalodata-event/720/)

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Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

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市場動向の把握から具体的な施策検討まで、

自社の状況に合わせたデータ活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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