eスポーツチーム「REJECT」VALORANT部門 Dep、『Esports Nations Cup』日本代表メンバーに選出

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、VALORANT部門所属のDepが、国別対抗戦『Esports Nations Cup』（以下「ENC」）の日本代表メンバーに選出されたことをお知らせいたします。

■『Esports Nations Cup』について

『Esports Nations Cup』は、2026年11月8日（日）から11月15日（日）にかけてサウジアラビア・リヤドで開催される世界最大級のeスポーツ国別対抗戦です。従来のクラブチーム単位ではなく、「国」を代表する選手たちが集結し、各国のプライドをかけて戦う大会として注目を集めています。大会には全32カ国が出場し、賞金総額は150万ドル（約2億2,500万円）となっています。

予選は2026年6月26日（金）から6月28日（日）にかけて開催され、アジア地域には本戦出場枠が2枠用意されています。日本代表は本予選を勝ち抜くことで、11月に開催される本戦への出場権を獲得します。

本戦出場国の内訳は以下の通りです。

■ ナショナルランキング上位16カ国：本戦へ直接招待。アジア地域からは韓国および台湾（チャイニーズ・タイペイ）が該当します。

■ 地域予選通過14カ国：各地域予選を勝ち抜いた国

■ ワイルドカード2カ国：選出方法未発表

■ Depについて

日本代表メンバーに選出されたDepは、日本を代表するVALORANTプレイヤーの一人です。これまでに『VALORANT Champions Tour 2022 Masters Reykjavik』において世界3位入賞を果たしたほか、『VALORANT』以前には『OVERWATCH』および『PUBG: BATTLEGROUNDS』でも日本代表として国際大会に出場しており、今回のENCで3タイトル目の日本代表選出となります。

長年にわたり世界の強豪と戦い続けてきた豊富な国際大会経験と高い競技力を兼ね備えており、日本代表の中心選手としての活躍が期待されます。またREJECT所属選手として唯一日本代表メンバーに選出されており、世界の舞台で日の丸を背負って戦います。

【SNSリンク】

X（旧Twitter）：https://x.com/Dep_ow

YouTube：https://www.youtube.com/@dep_ow

Twitch：https://www.twitch.tv/dep_ow

【日本代表メンバー】

Player

■ Dep（@Dep_ow(https://x.com/Dep_ow)）｜REJECT

■ Meiy（@meiyfps(https://x.com/meiyfps)）｜DetonatioN FocusMe

■ Caedye（@CaedyeuS(https://x.com/CaedyeuS)）｜DetonatioN FocusMe

■ yatsuka（@yatsuka_07(https://x.com/yatsuka_07)）｜DetonatioN FocusMe

■ SugarZ3ro（@SugarZ3roVL(https://x.com/SugarZ3roVL)）｜ZETA DIVISION

■ Aace（@Aaceful(https://x.com/Aaceful)）｜FENNEL

■ Yuran（@YURANjp(https://x.com/YURANjp)）｜QT DIG∞

Coach

■ Vorz（@v6rzu(https://x.com/v6rzu)）｜DetonatioN FocusMe

世界各国のトッププレイヤーが集う国別対抗戦の舞台で、Depおよび日本代表チームの挑戦に、ぜひご注目ください。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【予選概要】

■ 開催日程：2026年6月26日（金）～6月28日（日）

■ 大会形式：ダブルエリミネーショントーナメント

■ 試合形式：本戦出場決定戦のみ BO3 ／ その他全試合 BO1

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip