【新章幕開け！？】じゅりんぐる、6月24日に3曲入りDigital Single「相関性のふたり」リリース！同日20時にMVも公開！

株式会社バップじゅりんぐる『相関性のふたり』ジャケット写真

SNS総フォロワー100万人を超えるアーティスト・じゅりんぐるが、6月24日(水)に3曲入り Digital Single「相関性のふたり」をリリースした。

本作は4/29(Wed) にリリースした「CLEAR!!」に、新曲2曲を追加した全3曲入りシングル。

夢を追いかける人達を応援し、自分も成長することを鼓舞するメッセージを込めた「CLEAR!!」、運命共同体のような強い繋がりを描く「相関性のふたり」、プレッシャーを背負いながら未来へ進んでいく人への等身大エールソング「ハllo,れゾnでーtre」の3曲が収録されている。

3曲すべてに”じゅりんぐる”らしい前向きな歌詞を込めつつ、HyperPop調のサウンドは新しい一面を見せており、インフルエンサー”三桜じゅり“ではなく、アーティスト”じゅりんぐる“としての新章の幕開けを予感させる1枚に仕上がっている。

また、同日20:00にはタイトル曲「相関性のふたり」のMusic Videoも公開。

友達目線で撮影された素を感じさせるじゅりんぐるとネットカルチャー色の強い編集が、楽曲のイメージにぴったりなMusic Videoになっている。

Music Videoはこちら :https://youtu.be/m4e9ihRes7g

【リリース情報】

2026年6月24（水）Release

じゅりんぐる

3曲入りDigital Single “相関性のふたり”

配信リンク：https://juringle.lnk.to/SoukanseinoFutari

じゅりんぐる『相関性のふたり』ジャケット写真

【じゅりんぐる Profile】

ダンサー・アーティストとして幅広く活動するインフルエンサー。

4歳よりダンスを始め、HIPHOP、BREAK、 JAZZをはじめとする多彩なジャンルを習得。

高校時代には軽音楽部でギターやボーカルにも挑戦し、表現の幅を広げてきた。

アイドルグループやガールズバンドでの経験を経て、現在はYouTube・Instagram・TikTokを中心にダンス、音楽、ライフスタイルを発信。

ダンス歴19年以上の確かな実力と、明るくマイペースなキャラクターで、見る人に元気と笑顔を届けることをモットーに活動を続けている。

音楽とダンスを愛するすべての人へ。2025年8月、歌手デビュー！

じゅりんぐる アーティスト写真

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