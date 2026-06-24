ポメラート、パリで初開催となる展覧会にて新作ハイジュエリーコレクション「ポメラート スティーレ・リベロ」を初披露

ポメラート・ジャパン株式会社

[2026年6月23日]ポメラートは、パリにて初開催となる「Pomellato, Le Joaillier Revolutionnaire （「ポメラート ― 革新のジュエラー」展）」の開幕をヨーロッパ有数の規模を誇る現代美術館パレ・ド・トーキョーで祝いました。夜には、メゾンの新作ハイジュエリーコレクション「ポメラート スティーレ・リベロ」の初披露に続き和やかな雰囲気の中ガラディナーが開催されました。

本イベントは、ポメラートCEOサビーナ・ベッリおよびクリエイティブ・ディレクターヴィンチェンツォ・カスタルドのホストのもと開催され、ケリングCEOのルカ・デメオ、ならびにケリングCOO兼ケリング ジュエリーCEOのジャン＝マルク・デュプレらが出席しました。

また、展覧会のキュレーターでありミラノ工科大学ジュエリーデザイン学科主任教授のアルバ・カッペリエリ、著名なフォトグラファーであるミシェル・コント、メゾンと写真との長年の対話を象徴する存在としてヘルムート・ニュートン財団（写真美術館）キュレーター兼ディレクターのマティアス・ハーダー、そして本展に展示されているアイコニックなポメラートのキャンペーンにも登場しているモデルのシルヴィア・ゴッベルも来場しています。

シルヴィア・ゴッベル

展覧会のオープニングは、ポメラートのアンバサダーであるフィリピーヌ・ルロワ＝ボーリュー、ベネデッタ・ポルカローリ、ピラール・フォリアティ、ハンデ・エリチェーレ、ヤン・ズーが華を添え、カトリーヌ・ドヌーヴ、ケリー・ワシントン、カーラ・ブルーニ、ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ、イザベラ・フェラーリ、ファリダ・ケルファ、アメリア・グレイ、アミーナ・セックらが来場。さらに、世界各国のメディア関係者、KOL、メゾンにゆかりのあるゲストらが集い、この歴史的節目を祝いました。

フィリピーヌ・ルロワ＝ボーリューベネデッタ・ポルカローリカトリーヌ・ドヌーヴケリー・ワシントン

展覧会「ポメラート ― 革新のジュエラー」展

アルバ・カッペリエリのキュレーションによる本展は、1967年の創業以来、スタイル、クラフツマンシップ、カラー、イメージ、そして何よりも女性との関係性において、ポメラートを形づくってきた数々の革新を軸に、その歩みをたどるものです。アーカイブのスケッチ、代表的な作品、象徴的なビジュアルを一堂に集めることで、ヘルムート・ニュートンやスノードン、ハーブ・リッツ、ミシェル・コントら、時代を代表する写真家たちとのコラボレーションを通じて育まれてきた、メゾンと写真との継続的な対話を浮き彫りにしています。「ポメラート ― 革新のジュエラー」展は、2026年7月20日まで、パリのパレ・ド・トーキョーにて一般公開されています。

新作ハイジュエリーコレクション「ポメラート スティーレ・リベロ」

「ポメラート スティーレ・リベロ」は、自由をスタイルの表現へと昇華させた新たなハイジュエリーコレクションです。ミラノらしい自然な優雅さを中核に据え、自己表現の自由と創造の自由を体現し、ブランドならではの個性――鮮やかで型にはまらない価値観を通して現代性を解釈しています。全65点からなる本コレクションは、カーサ・ポメラートの卓越したサヴォアフェールによって生命を吹き込まれています。大胆なストーンセッティング、ゴールドのオープンワークが生み出す技巧美、そして彫刻的なボリュームの力強さが、その魅力を際立たせています。

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