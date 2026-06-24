女子高生レーサー 松井沙麗「自分もカートに乗って思い切り走りたい」【YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号】

株式会社シップ

株式会社シップ（東京都港区）は、全国の高校のみに配布するフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号』を6月19日に発行しました。

自分だけの道を見つけ、目標に向かって進む学生たちに話を聞く企画『なにものがたり』。第２回は、今年の4月から女性限定のカーレース『KYOJO CUP』に参戦し、プロレーサーとしての一歩を踏み出した、現役女子高生レーシングドライバー・松井沙麗選手のものがたりを紹介します。

女子高生レーサーが新たな舞台レーシングカー・フォーミュラへ挑戦！夢のF1レーサーへ一歩を踏み出す

”自分もカートに乗って思い切り走りたい”

ハンドルを握った瞬間にそう思ったことを鮮明に覚えています。

（C)KYOJO CUP

本リリースではインタビューの一部を抜粋してご紹介します。

Q ．レーシングカートを始めたきっかけを教えてください。

父が趣味でレーシングカートに乗っていて、5歳の時にサーキットに一緒に行ったんです。そこで父の運転する姿を見て自分も乗ってみたいと思ったのがきっかけですね。その時に初めてカートに乗ったのですが、シートに座り、ハンドルを握って運転をする姿勢になった時に、“思いっきりカートに乗って思い切り走りたい”と思ったことを鮮明に覚えています。

Q ．プロのレーシングドライバーを目指したきっかけを教えてください。

プロを目指すきっかけになったのは、小学3年生の時にJAFのジュニアカート選手権に出場した時です。レースは年間を通して順位を競うシリーズ戦が多いのですが、私の初めてのシリーズ戦出場がジュニアカート選手権でした。それまで個人でたくさんのローカルレースに出場していたのですが、全日本には全国からレベルの高いドライバーたちが集まってくるんです。シリーズ戦ならではの会場の雰囲気や、同じ会場で行われていたプロのレースを観戦して“これがプロドライバーの走りなんだ”と感動しました。その時、「いつか自分もプロのレーシングドライバーになりたい」と思ったのが、プロを目指した原点です。

Q ．一番の挫折経験を教えてください。

私は2024年1月から2025年12月まで、イギリスに本社がある育成ドライバープログラム『ウィリアムズ・レーシング・ドライバー・アカデミー』の育成ドライバーとして、拠点をヨーロッパに移して活動していました。1年目は割と成績が良かったのですが、もっと頑張ろうと思っていた2年目から、思うように結果が出せなくなってしまって。私が参戦していたヨーロッパ選手権は、ヨーロッパのトップクラスの選手が参戦するシリーズで、私は当時観光ビザで海外に行っていたので、ビザの手続きの関係で十分な練習ができないままレースに臨むことが多く、決勝どころかプレファイナルにも残れないレースが連発していて……。結果が出せず、当時チームからもやんわりとではありますが「クビになるかもよ」というようなことは言われました。また自分のレーサー史上最大の事故を5月に経験したこともあって。メンタル的にも落ちていて、もうこのまま日本に帰って普通の中学生になりたいなと思ったこともありましたね。

Q ．その経験をどのように乗り越えたのですか？

私が日本で6年間お世話になっていたメカニックの方が亡くなったことが大きな出来事ではあったのかなと思います。4月にイギリスのウィリアムズ・レーシングの本社に行き、育成プログラム担当の方とお話をする機会があったのですが、“9月の世界戦レースでいい加減に結果を残してもらわないと厳しいよ”というような内容で……。その後、ビザの手続きの関係で日本に一時帰国して、ヨーロッパに戻る前にそのメカニックの方とお会いしたんです。その3日後、スウェーデンで練習をしている最中にその方の訃報を知りました。突然の知らせで驚いて、とにかくつらかったです……。だけど9月には私のクビがかかった大事なレースがあるし、亡くなったメカニックの方に恥ずかしくないように、今までで一番いい結果を出すつもりでレースに挑もうと、頑張って気持ちを切り替えました。何がなんでもこのレースだけは笑顔で終わろうと決めて頑張ったんです。そうしたら、それまでで一番良いタイムが出せて。久しぶりに気持ちいい走りができたなと感じることができました。チームの方も結果を見てくれていて「頑張ったね」って言ってくれて。その出来事がつらい期間を乗り越える大きなきっかけになったかなと思います。

Q ．2026年4月から、これまで乗っていたカートからレーシングカー“フォーミュラ”にステップアップした感想を教えてください。

そもそもフォーミュラとは、ある決められた規格で作られたレーシングカーのことを言います。今年度から私はこれまで乗っていたカートから、フォーミュラに乗り換えてレースに挑戦していて。そのレースは、フォーミュラ1からフォーミュラ4までカテゴリーが分かれているんです。数字が若い方からレベルが高く、フォーミュラ1は“F1”と呼ばれる世界トップクラスのカーレース。私は1年目ということもあり、カテゴリー的にはF4になりますね。カートとフォーミュラは、車の大きさや重さはもちろんですが、乗り方も全く違って。カートは重量が軽いので、ハンドルを切ったらすぐ車が曲がるのですが、フォーミュラはハンドルを切ってもすぐ曲がれなくて、動きがカートより鈍いんです。また重量がある分、走行中の荷重移動が難しくて、フォーミュラに乗り始めてまだ数ヶ月しか経っていないこともあり、まだまだ練習が必要だなと感じています。

インタビュー全文はYTJP webにて公開しています。

https://www.ytjp.jp/2026/06/19/nanimonogatari-racingdriver

（C)KYOJO CUP

これまで乗っていたカートから、レーシングカー“フォーミュラ”へステップアップした1年目。カートとフォーミュラではスピードが全く違い、KYOJO CUPで使用する車だと約230km/hもスピードが出るそう。

（C)KYOJO CUP

選手と観客がコミュニケーションを取れる「ピットウォーク」の様子。これまでは観客として参加していましたが、今年度からは選手として参加。ファンの方と交流できたことがとても嬉しかったそうです。

■YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号 コンテンツ

(C)YOUTH TIME JAPAN project

【Cover Story】

・あいみょん

【YTJ Pick Up！】

・映画『だぁれかさんとアソぼ？』出演 星乃あんな

・ダンススタジオ『STUDIO IC』プロデューサー DA PUMP TOMO

【Spotlight】

・千葉県立幕張総合高等学校 水球部

【全国高校生NEWS】

・山梨県立北杜高等学校「食杜北杜」

【なにものがたり】

・女子高生レーシングドライバー 松井沙麗

【Worker's file】

・ディスプレイ総合企業 製作担当 松本神楽

【YTJP海外ナビ ～ワーキングホリデー編～】

・大韓民国

【高校生調査】

・青切符制度施行以降、取り締まりの強化を感じる？

・青切符制度施行を機に気を付けるようになったこと

【プレゼントクイズに挑戦！】

クイズを解いて映画GIFT （2,000円分）をゲット

発行形態：フリーペーパー

ページ：16ページ

配布対象：YTJPに参加している全国の高等学校

配布校数：約2,000校

発行：株式会社シップ

■YOUTH TIME JAPAN projectについて

YOUTH TIME JAPAN project（YTJP）は、全国の高校の放送部・生徒会を中心としたネットワークです。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象としたさまざまなプログラムを展開しています。

「YTJP web」では、全国の高校生1,000人以上を対象としたアンケート結果を発表する「高校生調査」をはじめ、高校生の活動を紹介する「全国高校生NEWS」など、高校生に関するさまざまな情報を発信しています。

【主な事業内容】

■フリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』の編集・発行

全国の高校約2,000校に配布する高校生向けフリーペーパー。エンタメや商品・サービス情報のほか、著名人へのインタビュー、高校生による部活動・委員会活動レポートなどを掲載しています。

※YTJP参加校への配布のみで、一般流通には対応しておりません。

■校内放送活動支援

アーティスト楽曲や映画、サービス、キャンペーン情報などを収録した校内放送向け音源を提供し、昼休みを中心とした校内放送活動を支援しています。

■学内サンプリングプロモーション

食品・飲料・文具・日用品などの商品やノベルティの学内サンプリングを実施しています。

■YTJP webでのニュース配信

部活動・委員会活動・課外活動・高校生イベントに関するレポートや、高校生調査の結果など、高校生に特化したニュースを日々発信しています。

YTJP web：https://www.ytjp.jp/

YTJP X：https://x.com/YTJP_web