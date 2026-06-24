【企業課題を″音声″で解決】福祉医療介護業界の課題を打破するPodcast運用代行「オトラボ」を正式リリース。通常半年契約のスタンダードプランが6月末まで【単月契約】で導入できるキャンペーンを実施！

メンタルヘルスラボ株式会社

本サービスは、深刻な人手不足や採用ミスマッチという業界特有の課題に対し、「音声」を活用してアプローチします。採用広報にとどまらず、社内広報や営業リード獲得までを見据えたオールインワンのソリューションとして、具体的な解決策と成果をもたらします。本サービスの正式リリースを記念し、本格運用が可能な「スタンダードプラン（月額10万円）」を、通常6ヶ月の契約期間のところ、2026年6月末日までのお申し込みに限り「単月契約」でお試し導入できる特別キャンペーンを実施いたします。

▼オトラボのサービスサイトよりお申し込み受付中▼

オトラボ サービスサイト：https://otolabo.mentalhealthlabo.co.jp/

■ 開発の背景と解決する業界課題

福祉・医療・介護業界では、慢性的な人手不足と入社後のミスマッチによる早期離職が大きな課題となっています。従来のテキストや写真だけを用いた採用手法では、現場のリアルな空気感やスタッフの人柄、温度感を求職者に届けることが難しく、入社後のギャップを生む原因となっていました。

「オトラボ」は、テキストでは伝わらない非言語情報をPodcast（音声メディア）に乗せて配信することで、求職者が事前に職場の雰囲気を深く理解し、納得感を持った上で応募する導線を作ります。これにより、定着率の向上と採用コストの削減という明確なパフォーマンスの改善を実現します。

■ 「オトラボ」の3つの特徴と活用シーン

1. 福祉・医療・介護業界に特化した「オールインワン」運用

番組の企画・設計から、台本作成、収録ディレクション、フル編集、各種プラットフォームへの配信、効果測定までを完全に代行。人事・広報・営業担当者のリソースを圧迫せずに成果を出します。

2. 採用・社内広報・営業まで網羅する「3つの活用シーン」

・【採用広報】：経営陣の想いや現場の生音声を届け、理念共感型の採用とミスマッチ防止を実現。

・【社内広報】：複数拠点を持つ法人において、トップのメッセージや好事例を共有し、組織エンゲージメントを向上。

・【営業リード獲得】：法人向けの専門的な知見やノウハウを音声で発信し、新規顧客の獲得を促進。

3. ストック資産として蓄積し、二次展開も容易

制作した音声コンテンツは継続的なストック資産となります。また、SNS（ショート動画等）への切り抜き展開もプラン内に組み込まれており、多角的なリード獲得に貢献します。

■ 番組事例

■ サービス提供プラン

ゆりことくの医療マーケティングの教科書加藤と古徳の訪問看護経営ラジオ中村のあと、これもラジオ北林と古徳の介護のミライ会議

まずはスピーディーに求職者・顧客との接触頻度を最大化できる「スタンダードプラン」をご用意しております。

【スタンダードプラン】

料金：100,000円／月（税別） ※通常は「6ヶ月契約」となります。

＜プラン内容＞

・月4本まで配信

・1本あたり15分前後の番組想定

・Spotify / Apple Podcast等への配信代行

・収録実施（対面またはオンライン）

・音声編集、BGM挿入、整音などの簡易編集

・番組立ち上げ、企画支援、構成支援

・番組画像、運用管理まわりの支援

■ 【6月末まで】リリース記念特別キャンペーン

本サービスのリリースを記念し、導入のハードルを大幅に下げる期間限定キャンペーンを実施いたします。「まずは一度試してみたい」という法人様に最適な内容となっております。

・内容：「スタンダードプラン（月額10万円）」の通常6ヶ月契約縛りを撤廃し、【単月契約】での導入・お試しが可能

・期間：2026年6月30日（火）お申し込み分まで

・対象：福祉・医療・介護業界の法人様

▼オトラボのサービスサイトよりお申し込み受付中▼

オトラボ サービスサイト：https://otolabo.mentalhealthlabo.co.jp/

■ 会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

コーポレートサイト：https://logz.co.jp/

オトラボ サービスサイト：https://otolabo.mentalhealthlabo.co.jp/