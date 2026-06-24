Vareal株式会社、「DX総合EXPO 夏 2026」に出展

Vareal株式会社



ソフトウェア/アプリ開発やAI開発で企業のDXを推進するVareal株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：寺本 昌弘、以下「Vareal」）は、2026年7月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「DX総合EXPO 夏 2026」に出展いたします。当日は、ERP「Nexia」、AI自動受電応答システム、提案書作成AIのデモをご体験いただけます。

■ 展示会概要

イベント名：DX総合EXPO 夏 2026

開催日程 ：2026年7月22日（水）～ 24日（金）

会場 ：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）

弊社ブース：S12-23（AI自動受電システム・提案書作成AI・その他） / S24-14（ERP）

展示会HP ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

■ キャンペーン

事前にブース訪問をご予約いただき、実際にお越しいただいた方に1,500円分のAmazon

ギフトカードが進呈されます。ぜひご活用ください。

ステップ１.事前来場登録

https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

↓

ステップ２.事前訪問予約

https://expo.bizcrew.jp/event/15429/module/booth/410570/433391

■ 展示製品のご紹介

今回の展示会では、以下3つのAI・ITソリューションを実機デモとともにご紹介いたします。

１. Nexia ERP（ブース：S24－14）

引合・商談から見積・受注・発注・在庫・生産・品質管理・SFA機能まで、業務の基幹機能をひとつのプラットフォームで完結させる統合ERPです。最大の特長は、「AIネイティブアーキテクチャ」です。

GPTやClaudeなどの主要AIエージェントとModel Context Protocol（MCP）をERPのコアに組み込んでおり、技術的負債がないため常に最新のAI・セキュリティ技術を取り込み続けられる点が大きな強みです。

現場に即した機能も充実しており、Bluetooth秤やQRラベルとの連携で製造現場のデジタル化を加速。ロット単位のトレーサビリティにも対応し、食品・医薬品など規制の厳しい業種の要件もカバーします。BIツールを追加費用なしで標準搭載し、売上推移・粗利率・在庫回転率などの経営KPIをダッシュボードで即時把握できます。ノーコードでの機能拡張にも対応しているため、現場の変化に合わせてERPを柔軟に育てていくことができます。

※LPはこちらから

https://nexia-erp-lp.vercel.app/

２. AI自動受電応答システム（ブース：S12－23）

弊社自身が「作業の手を止められたくない」という切実な悩みから開発したシステムです。代表電話にかかってくる問い合わせをAIがリアルタイムで応対し、内容に応じて担当部門への転送・SMSによるアポイント案内・お使いのSFAへの自動記録・チャットツールへの即時通知まで一気通貫で処理します。

「担当者不在による取りこぼし」「手動入力の工数」「情報共有のタイムラグ」といった電話対応の課題をまとめて解消し、24時間・一定品質での対応を実現します。実際に自社の代表電話に導入しており、一次対応の完全自動化による対応時間の削減・SFAツールの入力時間の削減・情報共有スピードの向上が実現できています。

※プレスリリースはこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000131743.html

３. 提案書作成AI（ブース：S12－23）

RFP（見積依頼書）をアップロードするだけで、要求事項の抽出・類似案件検索・論点候補生成・骨子編集・ドラフト生成という「5ステップワークフロー」を自動実行し、最速3分で高精度な提案書ドラフトを生成するサービスです。

生成された文章には出典が自動付与されるため、ハルシネーションを防ぎつつ安心してお使いいただけます。SharePointやBox、Google Driveなど社内ストレージとのデータ連携にも対応し、過去の勝ちパターンを反映した提案書作成の標準化を実現します。タイトなスケジュールによるコンペ辞退や、ベテランノウハウの属人化といった課題の解消に貢献します。

※プレスリリースはこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000131743.html

■ ご来場の方へ

各ブースでは実機によるデモンストレーションを実施いたします。「自社の課題に合うか試してみたい」「DXの第一歩として何から始めるべきか相談したい」といったご要望にも、担当スタッフが丁寧にご対応いたします。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

事前のオンライン打ち合わせをご希望の方は、下記よりご予約ください。

打ち合わせ予約（TimeRex）：https://timerex.net/s/takeuchi.ryuma_1f23/f4a48e79

■ Vareal株式会社について

Varealはソフトウェア/アプリ開発・DX支援を主軸とする企業です。ビジネスデザイン、コンサルティング、データサイエンス、AIモデル構築、システム/アプリ開発、運用保守をワンストップで提供し、お客様の事業成長を推進しています。

会社名 ：Vareal株式会社

本社所在地 ：福岡県福岡市中央区天神1丁目4－1 西日本新聞会館 16階

設立 ：2006年5月

事業内容 ：DXコンサルティング事業 / AI関連サービス事業 / UIUXコンサルティング事業 / ソフトウェア開発事業

代表者 ：寺本 昌弘

コーポレートサイト：https://www.vareal.co.jp/

お問い合わせ ：https://www.vareal.co.jp/inquiry/

担当 ：営業部 武内 隆馬（sales-reps@vareal.co.jp）