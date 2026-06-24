「Schott」を代表するアイコニックな名品「OLD HICKORY COLLECTION」

株式会社TSIホールディングス

（株）TSI（本社：港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）が展開する、1913年創業の米国を代表するレザーブランド「Schott（ショット）」は、アーティスト・数原 龍友氏と俳優・今村 謙斗氏を起用し、普遍性を受け継ぐ妥協のないブランドの美学を宿した最新のイメージヴィジュアルを公開しました。

今回のヴィジュアル公開に合わせて、ブランドのマスターピース「OLD HICKORY SERIES」が6月26日（金）に全国の「Schott」直営店、および公式ONLINE STOREにフルラインナップ出揃います。

プライベートでも同じ時間を共有し、飾らない言葉で繋がり合う両氏のナチュラルな空気感と、それぞれが放つ圧倒的な存在感を切り取ったヴィジュアルにご期待ください。

2人は、1900年代初頭のワークディテールを現代に昇華させた同シリーズを身に纏い、流れる時間を自然体で表現。「Schott」のタフな世界観と2人の個性が共鳴したクリエイティブとなっています。

OLD HICKORY DENIM PANT

COLOR: BLACK/INDIGO

SIZE：30 / 32 / 34 / 36

PRICE：\22,000

ヴィンテージのディテールシンチバックやサスペンダー釦、バックポケットの位置が外側に配置されている無骨なディテールが特徴。

ポケット等の角々に三角ステッチ（チョウチョ）を使うことで「Schott」のフィルターを通した遊びが感じられます。股上も深くワイドストレートなので、取り入れやすいアイテムになっています。

OLD HICKORY DENIM VEST

COLOR: BLACK/INDIGO

SIZE：S / M / L / XL / 2XL

PRICE：\18,700

抜染やプリントではなく織りで表現したピンストライプ。US ARMYなどで見られるクルーネックタイプ型のベストです。ヴィンテージディティールのフロントポケットやオリジナルドーナツタック釦を採用しています。

OLD HICKORY DENIM OVERALL/JACKET/SHORTS

COLOR: BLACK/INDIGO

PRICE：\28,600-/\27,500-/\17,600-

【発売日・販売店舗】2026年6月26日(金)～

全国のSchott直営店および公式オンラインストア

【オフィシャルHP】https://schott-nyc.jp/

【商品ページ】https://mix.tokyo/collections/260609_sch_old-hickory-items(https://mix.tokyo/collections/260609_sch_old-hickory-items)

▼GENERATIONS 数原 龍友（かずはら りゅうと）

2012年11月、GENERATIONS ボーカルとしてメジャーデビュー。 2019年には「Nostalgie」をはじめ、2020年には「もう一度君と踊りたい」そして「タイムカプセル」等を配信リリース。 2024年にはソロ名義を“KAZ”として、アメリカで制作した楽曲「Pacific Love Memories」「No Matter What」を含む初のオリジナルアルバム「STYLE」をリリース。 2023年から2年続けて単独でのBillboard公演を実施。 2025年4月20日には、SUPER FORMULA第4戦決勝前のスタートセレモニーにて、国歌独唱も務めた。 “歌で日本を繋ぐ”をテーマに47都道府県を巡る「KAZ Acoustic Live」を3月に完走。 現在は、2026年4月15日に発売した2nd ALBUM「LIFE GOES ON」を引っ提げ、 KAZとして初となるソロツアー「KAZ LIVE TOUR 2026 "LIFE GOES ON"」を開催。 近年はソロでもイベントに出演するなど、グループだけでなく活動の幅を拡げている。

▼今村 謙斗（いまむら けんと）

1992 年10月31日生まれ、神奈川県出身。 俳優、モデルとして活動。主な出演作に、映画『HiGH&LOW THE WORST X』(22)、『東京リベンジャーズ2』(23)、『OUT』(23)、『カラオケ行こ！』(24)、『火の華』(25)。 ドラマでは『TOKYO VICE2』(24/HBO Max、WOWOW)、『龍が如く』(24/Prime Video)、『シティーハンター』(24/Netflix)などがある。

Schott（ショット）

1913年、アーヴィン・ショットとジャック・ショットの兄弟がニューヨークでブランドをスタートする。1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケットを発表。このジッパーを用いたライダースは、後のライダースの仕様に影響を与えた。マーロン・ブランド主演の1953年公開の映画「ザ・ワイルド・ワン」で、マーロン・ブランドがレザーのライダースを着用していたこともあり、ショットが50年代に発表した星形のスタッズをエポーレットにつけたモデル「ワンスター」も人気となる。1970年代のロック・パンクの流行の中、ラモーンズやセックスピストルズなど多くのミュージシャンに愛用される。2013年に創業100周年を迎えた、押しも押されぬレザーブランドの雄である。現在もなお米国生産にこだわり続けるレザージャケットは全世界で愛され、支持されている。 https://schott-nyc.jp/

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com

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メディア対応：株式会社TSI 第4事業部 Schottプレス

TEL.03-5785-6438

カスタマー対応： Schott Grand Store TOKYO

TEL.03-3464-1913

https://schott-nyc.jp