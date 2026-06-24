プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」CREATOR部門ぐちつぼによる主催ブランド「SAVOGE」始動。

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイター・ぐちつぼが主催するコンテンツブランド「SAVOGE」をZETA DIVISIONが完全サポートのもとリブランディングすることをお知らせいたします。

■「SAVOGE」とは

「SAVOGE」(さぼーじ) ── それは、「savage(野蛮な)」と「サボおじ(サボテンおじさん)」をかけ合わせたぐちつぼ発の造語。ZETA DIVISION加入以前から、ぐちつぼが独自に育て上げてきたこのブランドが、ついに新たなステージへ。これまで積み上げてきた熱量そのままに、より幅広い企画をより多くの人へ届けるべく、ZETA DIVISIONが完全サポートに入り、満を持してリブランディングを果たします。

コンセプト：PROVE YOU'RE SAVAGE.

「SAVOGE」は、主催者であるぐちつぼが、自身の「好きなもの」をより多くの人に広めるために生まれたコンテンツブランドです。ストリーマー‧視聴者を問わず、より多くの人へその魅力を届けると同時に、ぐちつぼ自身も妥協なき一人のプレイヤーとして参戦します。主催者が一番おもしろいと信じ、一番楽しんでいる姿 ── それこそが、「SAVOGE」が届ける最高のコンテンツです。

■ ぐちつぼ コメント

ぐちつぼです。本当です。

かねてより細々と行われてきたSAVOGEが、装いを新たに動き始めます。 「自分の好きなゲームをみんなにも楽しんでもらいたい！」という気持ちを原動力にして爆走させていただく所存です。 何卒、よろしくお願いいたします。

■ 「SAVOGE」第1弾イベント『SAVOGE Pokemon Champions はじまりの王者決定戦』

リブランディング後初となる第1弾企画として、『Pokemon Champions』を舞台にした本格ストリーマーバトル『SAVOGE Pokemon Champions はじまりの王者決定戦』を開催します。

ポケモンバトルに親しみがある方も、今回から始めた方も、自分の育成したお気に入りのポケモンで本気の勝負を行う全力のストリーマーバトルです。優勝者にはゲーム内称号「はじまりの王者」が贈呈されます。

開催日： 2026年7月1日（水）18:00～

形式： オンライン

■ 出演者

プレイヤー（計16名）

ぐちつぼ / k4sen / 鈴木ノリアキ / Clutch_Fi / Laz / 焼きパン / たらこ / 赤見かるび / ちーの / 如月れん / 紡木こかげ / おおはらMEN / トラゾー / 鬱先生(まじめにヤバシティ) / フルコン / とりっぴぃ

実況・解説

平岩康佑 / いろは

■ 対戦ルール

■ 対戦ルール詳細

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

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