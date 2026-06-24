全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY、8月31日に日本武道館にて開催予定のDEBUT SHOWCASE『VIBY LAND』、オフィシャルファンクラブ「TOMO」限定プレミアム特典を解禁

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、KIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏の新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生した5人組ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の初の日本武道館公演「VIBY DEBUT SHOWCASE『VIBY LAND』」の開催に伴い、オフィシャルファンクラブ「TOMO」月額プラン会員を対象とした豪華4大特典付きプレミアムキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

VIBYは「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、リーダーのIO（19歳）、AKITO（18歳）、RENKI（18歳）、RYOHA（17歳）、KOTARO（15歳）で構成される、全員10代の日本人5人組ボーイズグループです。

2026年8月31日（月）に開催される、彼らにとって初となる日本武道館「VIBY DEBUT SHOWCASE『VIBY LAND』」では、ファンの皆さまと共に最高の「旅路」を築くため、アリーナ席確約の「アリーナ優先シート」へのアップグレード抽選権や、終演後の「お見送り撮影会」抽選権をはじめとする特別な4つの特典をご用意いたしました。

■「VIBY DEBUT SHOWCASE『VIBY LAND』」オフィシャルファンクラブ「TOMO」月額プラン会員の4大特典 概要

１.「アリーナ優先シート」アップグレード（抽選）

「月額プラン会員受付」にてお申し込み・ご当選された方を対象に、後日アリーナ席確約の「アリーナ優先シート」へのアップグレード抽選を実施いたします。

より間近で、VIBY初の日本武道館公演をお楽しみいただけます。

※「無料会員チケット」にご当選された方は、アップグレード対象外となります。

※「アリーナ優先シート」へアップグレードされる方は、チケット発券時まで月額プラン会員であることが必須となります。また、同伴者さまも同様に月額プラン会員へのお申し込みが必要となります。

※アップグレード抽選に落選した場合は、元の「月額プラン会員チケット【お見送り撮影会参加抽選権付き】」でのご入場となります。

※「アリーナ優先シート」へのお申し込み詳細は後日発表いたします。

「月額プラン会員チケット【お見送り撮影会参加抽選権付き】」お申込みはこちら

https://viby-tomo.com/ja/p/ticket/1198814820875370498

２.「お見送り撮影会」（抽選）

「月額プラン会員チケット【お見送り撮影会参加抽選権付き】」が当選した方の中から抽選で、終演後にメンバーと対面できる「お見送り撮影会（事前抽選）」へご招待させていただきます。公演後の余韻をVIBYと共にお過ごしください。

・受付期間： 2026年6月24日（水）20:45 ～ 2026年7月8日（水）23:59

・応募方法： 自動応募（別途のお申し込みは不要です）

・必須条件： 公演当日に月額プラン会員であること。

※当選した方の同伴者さまも「お見送り撮影会」への参加は可能ですが、月額プラン会員登録が必須となります。当選メールご案内時に、同伴者さまの情報も入力していただきます。

「月額プラン会員受付」はこちら

https://viby-tomo.com/ja/p/ticket/1198814820875370498

３.エンドロール映像へのニックネーム掲載（全員対象）

『VIBY LAND』のエンディングで放映されるエンドロールに、オフィシャルファンクラブ「TOMO」月額プラン会員の皆さまのニックネームを掲載いたします。当日ご来場いただけない方にもVIBYとの大切な記念を記録に残すことができます。なお当日の映像は、後日「VIBY OFFICIAL FANCLUB TOMO」内のMovieでも公開予定です。

・受付期間：2026年6月24日（水）20:45 ～ 2026年7月8日（水）23:59

ニックネーム掲載のお申込みはこちら

https://viby-tomo.com/ja/p/article/1199278569457451010

４.「TOMO’s Diary」プレゼント（先着・全員対象）

当日、日本武道館にご来場いただいた月額プラン会員の皆さま全員に、A6サイズの手帳型リングバインダー「TOMO’s Diary」を現地にてプレゼントいたします。表紙や中身を自分好みにカスタマイズし、VIBYとの思い出を記録できる限定アイテムです。

※公演当日に月額プラン会員であることが必須条件となります。

※数に限りがございますので、なくなり次第配布終了となります。

※受け取り方法等の詳細は、後日発表いたします。

VIBY DEBUT SHOWCASE『VIBY LAND』のTOMO会員一次募集の受付はこちら

https://viby-tomo.com/ja/p/ticket/1198814820875370498

※TOMO会員であれば月額プラン会員の方も無料プラン会員の方もお申込みいただけます。

・TOMO会員登録はこちら

https://viby-tomo.com/ja/c/join

・TOMOログインはこちら

https://viby-tomo.com/ja/c/login

・お客さまのプラン確認はこちら

https://viby-tomo.com/ja/c/mypage

■VIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」について

「TOMO」は、VIBYのファンネームでもあり、アーティストとファンが同じ時間を共有しながら歩んでいく「仲間」「友達」という意味が込められています。VIBYが掲げる「輝く青春の旅路」というコンセプトのもと、その旅を最も近い距離で共に歩むコミュニティとして誕生しました。

本ファンクラブでは、ニュース配信やデジタル会員証といった基本機能に加え、今後はメンバーの素顔や制作の舞台裏を収めた限定フォト、ムービーなど、「TOMO」でしか見られない特別な体験を段階的に拡充してまいります。

URL：https://viby-tomo.com/

料金：月額550円（税込）※無料プランあり

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTOMORROW X TOGETHERを発掘したキム・ミジョン氏が設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げています。「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

公式サイト：https://viby-official.com/

X: https://x.com/Official_VIBY

Instagram: https://www.instagram.com/official_viby/

YouTube : https://www.youtube.com/@Official_VIBY

TikTok: https://www.tiktok.com/@official_viby

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■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/(https://cam-inc.co.jp/)

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 125名（2026年5月1日現在）

事業内容 エンタテインメント事業、メディア事業

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CAM コーポレート・リレーション室

E-Mail：pr@cam-inc.co.jp