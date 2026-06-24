7月4日(土)【小西成弥・佐藤信長】「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」全2部 ニコニコ生放送にて独占生中継が決定

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株式会社ドワンゴ


「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」の全2部をニコニコ生放送にて独占生中継いたします。


※冒頭は、無料でお楽しみいただけます


放送概要



「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」



放送日時：2026年7月4日(土)


昼の部 開演14:30
夜の部 開演18:00



視聴ページ


昼の部：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707842(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707842)


夜の部：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707862(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707862)



タイムシフト視聴可能期間：2026年7月25日(土)23:59まで


※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。


※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。



チケット情報



販売価格


　3,500円（税込）＋サービス手数料　350円（税込）



販売期間


　2026年7月25日(土)20:00まで



チケット購入ページ


　https://dwango-ticket.jp/project/BUujSOTtvi



チケット購入特典
　配信チケットをご購入いただいた方全員に、
　ニコ生限定のパスタ＆コスタ画像をお送りいたします
　※各部、絵柄は異なります。
　※2026年7月下旬～8月中旬に、ご登録のメールアドレス宛にお送りいたします。
　※配布時期は予告なく変更となる場合がございます。



出演者



パスタ＆コスタ（小西成弥・佐藤信長）



パスタ＆コスタ 楽曲配信中　



ドワンゴジェイピーにて配信中！



＜タイトル＞


「パスタ＆コスタ」


「ペンネ」



▼購入はこちら(https://pc.dwango.jp/portals/artist/905688/music)


　


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