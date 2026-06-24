7月4日(土)【小西成弥・佐藤信長】「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」全2部 ニコニコ生放送にて独占生中継が決定
「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」の全2部をニコニコ生放送にて独占生中継いたします。
※冒頭は、無料でお楽しみいただけます
放送概要
「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」
放送日時：2026年7月4日(土)
昼の部 開演14:30
夜の部 開演18:00
視聴ページ
昼の部：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707842(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707842)
夜の部：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707862(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707862)
タイムシフト視聴可能期間：2026年7月25日(土)23:59まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
チケット情報
販売価格
3,500円（税込）＋サービス手数料 350円（税込）
販売期間
2026年7月25日(土)20:00まで
チケット購入ページ
https://dwango-ticket.jp/project/BUujSOTtvi
チケット購入特典
配信チケットをご購入いただいた方全員に、
ニコ生限定のパスタ＆コスタ画像をお送りいたします
※各部、絵柄は異なります。
※2026年7月下旬～8月中旬に、ご登録のメールアドレス宛にお送りいたします。
※配布時期は予告なく変更となる場合がございます。
出演者
パスタ＆コスタ（小西成弥・佐藤信長）
パスタ＆コスタ 楽曲配信中
ドワンゴジェイピーにて配信中！
＜タイトル＞
「パスタ＆コスタ」
「ペンネ」
▼購入はこちら(https://pc.dwango.jp/portals/artist/905688/music)
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