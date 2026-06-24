7月4日(土)【小西成弥・佐藤信長】「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」全2部 ニコニコ生放送にて独占生中継が決定

株式会社ドワンゴ

「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」の全2部をニコニコ生放送にて独占生中継いたします。

※冒頭は、無料でお楽しみいただけます

放送概要

「パスタ&コスタ 1st Party ～最初のひと皿～」

放送日時：2026年7月4日(土)

昼の部 開演14:30

夜の部 開演18:00

視聴ページ

昼の部：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707842(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707842)

夜の部：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707862(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350707862)

タイムシフト視聴可能期間：2026年7月25日(土)23:59まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

チケット情報

販売価格

3,500円（税込）＋サービス手数料 350円（税込）

販売期間

2026年7月25日(土)20:00まで

チケット購入ページ

https://dwango-ticket.jp/project/BUujSOTtvi

チケット購入特典

配信チケットをご購入いただいた方全員に、

ニコ生限定のパスタ＆コスタ画像をお送りいたします

※各部、絵柄は異なります。

※2026年7月下旬～8月中旬に、ご登録のメールアドレス宛にお送りいたします。

※配布時期は予告なく変更となる場合がございます。

出演者

パスタ＆コスタ（小西成弥・佐藤信長）

パスタ＆コスタ 楽曲配信中

ドワンゴジェイピーにて配信中！

＜タイトル＞

「パスタ＆コスタ」

「ペンネ」

▼購入はこちら(https://pc.dwango.jp/portals/artist/905688/music)

ニコニコからのお知らせ

2.5次元舞台・ミュージカル・俳優に関するポータルサイト「2.5次元やっぱニコメン」

俳優生出演番組、舞台PR特番、新作舞台ライブ中継、舞台映像上映会など、2.5次元コンテンツをお届け中。



▼「2.5次元やっぱニコメン」サイトはこちら

https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)