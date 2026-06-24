【浅草】隅田川花火大会の夜、宿泊者を屋上へ無料招待。「illi Haku Asakusa」一夜限定イベントを7月25日（土）に開催。

株式会社BARE NOTE STUDIO

グループ滞在に最適化したホテル「illi Stays（イリー ステイズ）(https://illi-stays.com/)」の企画・開発・運営を手掛ける、株式会社BARE NOTE STUDIO(https://barenotestudio.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒木郁己、以下BNS）は、「illi Haku Asakusa（イリー ハク アサクサ）(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/796478)」にて、2026年7月25日（土）の隅田川花火大会当日限定で、ご宿泊者様を屋上テラスへご招待するイベント『TOKYO SPARK：Capture the moment.』を開催いたします。

「家よりも快適に、ホテルよりも特別に」をコンセプトに掲げる「illi Stays」は、これまでグループやファミリーで旅行する方々が、デザイン性の高い空間の中で自宅のように気兼ねなくくつろげる独自の滞在スタイルを提案してきました。今回のイベントでは、通常立ち入ることのできないホテルの屋上テラスを、公式サイトまたは公式Instagramよりご宿泊予約をいただいた【先着6組様】限定で特別に開放します。人混みから一歩離れて、心地よい夜風とともに夏の情緒をゆったりと味わう、「illi Stays」ならではのプライベートな体験をお届けします。

また、7月～9月のご宿泊限定全施設を対象としたプラン『Tokyo Summer Refresh Stay』も予約受付を開始しております。

さらにこの夏、下町エリアへの連続出店を控えており、「illi」は総客室数100室の節目に到達いたします。本イベントを皮切りに、100室を記念した特別企画も今後順次公開してまいります。

■背景

旅先での「ローカルカルチャーを体験したい」「同じ部屋で過ごしたい」というニーズが高まる中、歴史と現代的な感性が融合する都内下町エリアは、国内外の旅行者から強い注目を集めています。

特に、東京の夏を美しく彩る一大イベント「隅田川花火大会」の日は街全体が大変な賑わいを見せます。そこで「illi Haku Asakusa」では、”街の喧騒や賑やかな人混みから少し離れて、大切な人とゆったりとした時間を過ごしていただきたい”という想いから、宿泊者様限定の特別な一夜を企画いたしました。

■特徴

「illi Haku Asakusa」リビング「illi Haku Asakusa」キッチン（１）【先着6組限定】ビルの隙間からのぞむ花火と、夜風を感じるプライベート空間

隅田川花火大会が開催される7月25日（土）の滞在限定で、「illi Haku Asakusa」の屋上テラスを特設イベント会場として無料開放いたします。 花火はビルの隙間からのぞむ少し控えめなロケーションですが、人混みから離れて夜風を感じながら、冷たいドリンクを片手に過ごす時間は、何にも変えがたい贅沢なひとときになるでしょう。

（２）かけがえのない瞬間をカタチに。チェキの撮影＆クラフトコーラ等のプレゼント

当日は、夏の夜の思い出をその場でカタチに残せるチェキをご用意します。夜空にきらめくスカイツリーや花火、大切な人とのひとときをぜひ自由にシャッターに収めてください。また、屋上での豊かな時間に寄り添う、冷たいクラフトコーラや各種ソフトドリンクをご提供いたします。

『TOKYO SPARK：Capture the moment.』概要

日時：2026年7月25日（土）18:00～21:00（花火打ち上げ 19:00～20:30）

場所：「illi Haku Asakusa」屋上テラス

定員：先着6組様

特典：屋上テラス無料招待、チェキ撮影、クラフトコーラ・ソフトドリンクプレゼント

対象：公式サイト(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/796478)または公式Instagram(https://www.instagram.com/illi_stays/)のDMより、7月25日を含む日程をご予約された方

ホテル概要

施設名 ：illi Haku Asakusa（イリー ハク アサクサ）(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/796478)

所在地 ：〒111-0033 東京都台東区花川戸2丁目8-11

アクセス：浅草駅より徒歩6分

定員数 ：1室あたり6名

■全施設対象の夏季限定プランも予約受付中

花火大会当日だけでなく、7月から9月の暑い時期をより涼やかに楽しむためのシーズナルプランを「illi Stays」「illi Hotels」全施設対象にて展開しております。

本プランでは、涼を運ぶ冷感ミストや、心地よく喉を潤すお茶など、スタッフがこだわってセレクトしたキットをプレゼントいたします。客室で涼むひとときにも、お出かけのお供にもぴったりな、illiならではの夏の過ごし方を提案します。

『Tokyo Summer Refresh Stay』概要

期間：2026年7月1日（水） ～ 2026年9月30日（水）のご宿泊

施設：illi Stays / illi Hotels 全施設

特典：下記内容を詰め合わせた『Tokyo Summer Refresh Kit』をプレゼント

１. 水出し緑茶（ティーバッグ）

２. 「illi」オリジナルトラベルボトル

３. クールミントミスト

予約方法：公式サイト(https://illi_group.airhost.co/ja/houses) にてクーポンコード【ILLISUM26】をご入力の上、ご予約ください。

※特典キットの内容（お茶・ミスト等）は、在庫状況等により予告なく同等の類似商品へ変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■この夏、BNSが展開する「illi」ブランドが総客室数100室へ

「人生が変わるほどの空間をデザインする」をビジョンに掲げるBNSは、2019年に「illi」ブランドの第1号拠点「illi Sun Shimokitazawa」を開業し、コロナ禍を経て、2024年からは都内主要エリアを中心に急速展開を進めてまいりました。

そして今夏、27拠点目となる「illi Sen Oshiage」のオープンを迎え、ブランド総客室数はついに100室に到達いたします。ビルの空中階を活用した無人運営ホテルから始まった本ブランドは、現在、一棟リノベーションや有人運営にも着手するなど、さらなる可能性を追求し続けています。

BNSは、今後も画一的なホテルではなく、その街の歴史や特徴を反映させたコンセプトを大切にしながら、パートナー様と共に、唯一無二の滞在体験の創出を目指してまいります。

HP ：https://illi-stays.com/

Instagram：https://www.instagram.com/illi_stays/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@illi_stays

■株式会社BARE NOTE STUDIO

BNSは、”Product is Everything.”を信念としてホテル開発・運営事業、不動産再生事業、クリエイティブ事業を手がけています。創業の原点であるシェアハウスでの体験から、空間には人の心を動かし、人生を変える力があると確信し、誰かの人生を少しでも前へ動かすような空間を創出しています。地域の魅力とホスピタリティを編み込んだ「illi」の展開を通じ、持続可能な「社会的価値」と、事業成長を支える「経済的価値」の両立を追求し続けています。

また、遊休化した不動産に新たな価値を与えることも、私たちの大切な役割の一つです。時代や社会ニーズの変化によって活躍しきれていない不動産をホテルへと再生し、高収益物件へ転換することで、日本が抱える不動産課題の解決にも取り組んでいます。

さらなる事業拡大に向け、不動産活用や事業運営において共に歩んでいただけるパートナー様を幅広く募集しております。

パートナー募集詳細

・不動産オーナー様・投資家様

保有物件のバリューアップや、ホテルへの投資に関するご相談

詳細：https://barenotestudio.com/investment/

・不動産・ファンド関連企業様

一棟ビルや空中階フロアなど、ホテル開発に適した物件情報の提供

〈対象物件〉

契約形態：BNS及びパートナー企業との賃貸借契約

必要設備：[1部屋] 電灯50A、動力30A、ガス（給湯器20号）、給排水設備、窓あり

[建物] 自動火災報知設備

建物条件：新築開発物件、築古ビルのコンバージョン（空中階1フロアより検討可能）

・事業パートナー様

内装設計・施工、リネンサプライ、清掃・運営サポート など

会社名 ：株式会社BARE NOTE STUDIO

代表 ：黒木 郁己

設立 ：2017年12月25日

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-22-9

AD-O渋谷道玄坂 5F

事業内容：ホテル開発・運営事業、不動産再生事業、クリエイティブ事業

企業HP ：https://barenotestudio.com/

〈お問い合わせ〉

メール ：info@barenotestudio.com

フォーム：https://barenotestudio.com/contact/