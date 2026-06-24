HoneyWorksサウンドプロデュース“可憐なアイボリー”アイドルとファンの尊い関係性が描かれたメジャー3rdシングル「ナイト」を6月24日(水)に発売！ラゾーナ川崎プラザでリリースイベントを開催

株式会社TWIN PLANET

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める、アイドルグループ・可憐なアイボリーが、メジャー3rdシングル「ナイト」を6月24日(水)に発売し、同日、ラゾーナ川崎プラザにてリリースイベントを開催いたしました。

イベントでは、メジャー3rdシングルの収録曲である「ナイト」と「運命の出会い」を含む全8曲を披露したほか、表題曲「ナイト」に関連した公開インタビューも実施。

可憐なアイボリーは、「ナイト」を掲げた『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』を開催中で、7月11日(土)に恵比寿・The Garden Hallにてファイナル公演を控える中、勢いをさらに増したイベントとなりました。

Photo by 林晋介

「ナイト」配信サイト一覧：https://lnk.to/karennaivory_knight(https://lnk.to/karennaivory_knight)

「ナイト」ミュージックビデオ：https://youtu.be/IeRyIgTBLLM(https://youtu.be/IeRyIgTBLLM)

「運命の出会い」配信サイト一覧：https://lnk.to/unmeinodeai(https://lnk.to/unmeinodeai)

「運命の出会い」ミュージックビデオ：https://youtu.be/FsLleubnqgM(https://youtu.be/FsLleubnqgM)

メジャー3rdシングル「ナイト」詳細情報：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/music(https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/music)

『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』

【ツアーファイナル】7月11日(土) 恵比寿・The Garden Hall

ローソンチケット：https://l-tike.com/karennaivory/(https://l-tike.com/karennaivory/)

イープラス：https://eplus.jp/karennaivory/(https://eplus.jp/karennaivory/)

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/karennaivory/(https://w.pia.jp/t/karennaivory/)

■リリースイベント レポート

※メンバーの小田桐ななさと高澤百合愛は、本人の体調を考慮し、公開インタビューのみ参加いたしました

HoneyWorksサウンドプロデュースのアイドル・可憐なアイボリーが6月24日(水)にメジャー3rdシングル「ナイト」のリリース日を迎え、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにてリリースイベントを開催した。

リリースイベントには、シングル発売日を祝福するために多くのファンが集まった。

ファンの暖かい眼差しを受け、可憐なアイボリーがステージに登場すると、メジャー2ndシングル「消えない」からリリースイベントがスタート。

冒頭から大きな歓声に包まれながら「ウェイクアップベイベ」、「#超絶かわいい」とアップテンポな楽曲を立て続けにパフォーマンスした。自己紹介を挟み、本日リリースを迎えたシングルの表題曲「ナイト」を披露。

「ナイト」は、応援しているアイドルと出会ったファンの視点を描いた楽曲で、ラゾーナに集まったファンから熱い視線を集めた。

Photo by 林晋介Photo by 林晋介

ここで、本日は、本人の体調によりライブ出演を控えていた小田桐ななさと高澤百合愛がステージに登場し、可憐なアイボリー全メンバーが集合し、グループ初の公開インタビューが実施された。

なお、インタビュアーは、音楽ライター・平賀哲雄氏が務めた。

今回の公開インタビューは、シングル「ナイト」がアイドルとファンの尊い関係性を描いた作品で、可憐なアイボリーからファンへ感謝の想いを“インタビュー”という形式で伝えるという、いわば照れ隠し的な企画となった。

Photo by 林晋介

まず、改めて全員が自己紹介とグループ内のポジションについて話すと、平賀氏から、『「ナイト」を初めて聴いた時の印象』を聞かれ、土屋玲実は、『「ナイト」は、ファンの方目線の楽曲であると同時に、私たちが目指す理想の姿を歌っている曲だと個人的に思っていて、もっともっと大きくなって、ファンの皆様、これから出会う皆様にも胸を張って周りに自慢をしてもらえるようなアイドルになりたいと思う、気が引き締まる曲です。』と話した。

続けて、『「ナイト」がファン視点の歌詞になっていることについて』質問されると、永尾梨央は、『自分も可憐なアイボリーのファンでもあるので、ファン目線の歌詞にすごく実感が持てました。一番最後の”世界に見つかれ”という歌詞は、常日頃からメンバーに対して思っていることなので、ファンからの気持ちを背負いつつ自分のこととしても歌わせてもらえたことが嬉しかったです。』と答えた。

『可憐なアイボリーのファンの印象』を聞かれると、小田桐ななさは、『とっても温かくて、可憐なアイボリーがすごい大好きなことが伝わってくるので、かわいいし、愛おしいです。あと、ライブの時は、一緒に盛り上がってくれるので、私たちも楽しいし、みんなの誇りです。』と話した。

メンバーが質問に答える度に、ファンから大きな声が上がり、アットホームな公開インタビューはあっという間に終了した。

Photo by 林晋介Photo by 林晋介

ライブが再開すると、表題曲「ナイト」のアンサーソングになっている、可憐なアイボリーからファンへ向けた楽曲「運命の出会い」をパフォーマンス。歌詞の内容から涙を浮かべるファンが続出した。

ここからミニライブのエンディングに向け、メジャー1stシングル「それは好きってこと」、人気楽曲「ファンサ」、「僕らはきっとすごくない」を全力のパフォーマンスで締め、全8曲のミニライブとグループ初の公開インタビューでシングル「ナイト」のリリース日のイベントが終了した。

【セットリスト】

M1.消えない

M2.ウェイクアップベイベ

M3.#超絶かわいい

M4.ナイト（★）

M5.運命の出会い（★）

M6.それは好きってこと

M7.ファンサ

M8.僕らはきっとすごくない

※★＝メジャー3rdシングル収録曲

■リーダー 永尾梨央 コメント

可憐なアイボリーメジャー3rdシングル「ナイト」をリリースさせていただきました。

前回の2ndシングル「消えない」に続いてこんなにも早く新しいCDを皆様にお届けできることが本当に嬉しいです！

お互いにまっすぐ想い合う、アイドルとファンの尊い関係性が描かれた新曲「ナイト」「運命の出会い」「ずっとアイドルがいい」の3曲と、私たちの青春ど真ん中なHoneyWorksさんのカバー楽曲「イジワルな出会い」が収録されています。

可憐なアイボリーが”世界に見つかる”ひとつのきっかけとなりますように。

また、7月11日(土)には『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』ツアーファイナル東京公演が開催されます！

私たちの全力を皆様にお届けしますのでぜひお越しください！

■可憐なアイボリー リリース情報

メジャー3rdシングル「ナイト」2026年6月24日(水)発売

配信サイト一覧：https://lnk.to/karennaivory_knight(https://lnk.to/karennaivory_knight)

●スペシャル盤【CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード】

CRCP-10499 \3,300 (税抜価格 \3,000)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.ずっとアイドルがいい

4.イジワルな出会い

5.ナイト (instrumental)

6.運命の出会い (instrumental)

7.ずっとアイドルがいい (instrumental)

8.イジワルな出会い (instrumental)

〔スペシャルBOOK〕

オフショット写真や歌割り付き歌詞などファン必読の内容

〔トレーディングカード〕

各メンバーソロ絵柄11種からランダムで1枚封入

●初回限定盤A【CD+DVD】

CRCP-10500 \2,750 (税抜価格 \2,500)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.ずっとアイドルがいい

4.ナイト (instrumental)

5.運命の出会い (instrumental)

6.ずっとアイドルがいい (instrumental)

DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈前編〉

●初回限定盤B【CD+DVD】

CRCP-10501 \2,750 (税抜価格 \2,500)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.イジワルな出会い

4.ナイト (instrumental)

5.運命の出会い (instrumental)

6.イジワルな出会い (instrumental)

DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈後編〉

●カレアイ盤【CD】

CRCP-10502 \1,300 (税抜価格 \1,182)

1.ナイト

2.運命の出会い

3.ナイト (instrumental)

4.運命の出会い (instrumental)

詳細情報：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/music

■可憐なアイボリー ライブ・イベント情報

●『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』

5月2日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA ※終了

5月17日(日) 愛知・THE BOTTOM LINE ※終了

6月7日(日) 京都・京都FANJ ※終了

7月11日(土) 東京・恵比寿・The Garden Hall ※チケット一般発売中

ローソンチケット：https://l-tike.com/karennaivory/

イープラス：https://eplus.jp/karennaivory/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/karennaivory/

詳細情報：https://karennaivory.jp/news/5550/

●『可憐なアイボリー メジャー3rdシングル「ナイト」リリース記念イベント』

6月25日(木) 東京・汐留シオサイト地下歩道

6月26日(金) 神奈川・横浜スタジアム外周ライト側芝生エリア周辺 BAYガーデンステージ

6月27日(土) 東京・汐留シオサイト地下歩道

6月28日(日) 東京・東武百貨店池袋店 8F屋上スカイデッキ広場

詳細情報：https://karennaivory.jp/event/3rd_knight_release/

■可憐なアイボリープロフィール

2021年10月に結成。関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを手がける11人組アイドルグループ。

「金曜日のおはよう」や「ファンサ」など、HoneyWorksの数々の人気楽曲を公式カバーしているほか、オリジナル曲も多数リリースし、YouTube総再生回数は3,000万回を超える。

グループ名は、「ゾウのように仲間思いで優しく強く、気高いアイドルになってほしい」という願いから、姿・形が可愛らしく守ってやりたくなるような気持ちを起こさせる「可憐」とゾウの象徴である「象牙（アイボリー）」を組み合わせてつけられた。また、子どもと大人の間、思春期の曖昧な心の色のイメージ“アイボリー色”という意味もある。

2025年1月に日本クラウンよりアルバム「白じゃいられない」をリリースし、メジャーデビューを果たす。

2026年6月24日(水)に3rdシングル「ナイト」をリリース。7月11日(土)には『可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト』のツアーファイナルとなる東京公演を恵比寿・The Garden Hallで開催。

ツインプラネット所属。

・オフィシャルホームページ：https://karennaivory.jp/

・オフィシャルX：https://x.com/karennaivory

・オフィシャルYouTube：http://youtube.com/@karennaivory

・オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@karennaivory_official

・オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/karennaivory_official/

・日本クラウン：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory