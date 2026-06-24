サクセス株式会社、海外ファン向け収益化を支援するファン課金型プラットフォーム「FanPort」をリリース
サクセス株式会社は、クリエイターエコノミー領域において、ファン課金型プラットフォーム「FanPort（ファンポート）」をリリースしました。
FanPortは、日本のクリエイターが英語圏をはじめとする海外ファンに向けて活動し、収益化できる環境を提供するプラットフォームです。チャット内課金（PPV）を中核とした収益モデル、多言語対応、コンプライアンス基盤を強みとしています。
近年、SNSを通じて日本のクリエイターが海外ファンと接点を持つ機会は増えています。一方で、言語対応、決済、運用管理、コンプライアンス体制など、海外向けに継続的な活動を行う上では多くの課題があります。
FanPortでは、クリエイターとファンが安心して長期的な関係を築ける場を目指し、プロダクト開発と運用体制の整備を進めています。今後も、日本のクリエイターが国内外のファンに向けてより自由に活動し、安定的に収益化できる環境づくりに取り組んでまいります。
FanPortについて
FanPortは、クリエイターとファンをつなぐファン課金型プラットフォームです。チャット内課金（PPV）を中心に、ファンとのコミュニケーションを通じた収益化を支援します。多言語対応やコンプライアンス基盤を備え、日本のクリエイターが海外ファンに向けて活動しやすい環境を提供しています。
＜プラットフォーム概要＞
サイト名：FanPort
URL：https://fanport.co/
利用方法：会員登録後、クリエイターのページから投稿・チャット・限定コンテンツ等を閲覧・購入できます。クリエイターは登録・審査後、ファンに向けたコンテンツ配信やチャット内課金（PPV）等を通じて収益化が可能です。
＜会社概要＞
会社名：サクセス株式会社
本社：東京都新宿区西新宿7-5-5 Plaza西新宿 UCF406
代表者：代表取締役 松崎右京
事業内容：ファン課金型プラットフォーム「FanPort」の企画・開発・運営、クリエイター向け収益化支援、デジタルコンテンツ配信サービスの提供