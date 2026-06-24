サクセス株式会社、海外ファン向け収益化を支援するファン課金型プラットフォーム「FanPort」をリリース

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サクセス株式会社


サクセス株式会社は、クリエイターエコノミー領域において、ファン課金型プラットフォーム「FanPort（ファンポート）」をリリースしました。



FanPortは、日本のクリエイターが英語圏をはじめとする海外ファンに向けて活動し、収益化できる環境を提供するプラットフォームです。チャット内課金（PPV）を中核とした収益モデル、多言語対応、コンプライアンス基盤を強みとしています。



近年、SNSを通じて日本のクリエイターが海外ファンと接点を持つ機会は増えています。一方で、言語対応、決済、運用管理、コンプライアンス体制など、海外向けに継続的な活動を行う上では多くの課題があります。



FanPortでは、クリエイターとファンが安心して長期的な関係を築ける場を目指し、プロダクト開発と運用体制の整備を進めています。今後も、日本のクリエイターが国内外のファンに向けてより自由に活動し、安定的に収益化できる環境づくりに取り組んでまいります。



FanPortについて



FanPortは、クリエイターとファンをつなぐファン課金型プラットフォームです。チャット内課金（PPV）を中心に、ファンとのコミュニケーションを通じた収益化を支援します。多言語対応やコンプライアンス基盤を備え、日本のクリエイターが海外ファンに向けて活動しやすい環境を提供しています。







＜プラットフォーム概要＞



サイト名：FanPort


URL：https://fanport.co/


利用方法：会員登録後、クリエイターのページから投稿・チャット・限定コンテンツ等を閲覧・購入できます。クリエイターは登録・審査後、ファンに向けたコンテンツ配信やチャット内課金（PPV）等を通じて収益化が可能です。



＜会社概要＞



会社名：サクセス株式会社


本社：東京都新宿区西新宿7-5-5 Plaza西新宿 UCF406


代表者：代表取締役　松崎右京


事業内容：ファン課金型プラットフォーム「FanPort」の企画・開発・運営、クリエイター向け収益化支援、デジタルコンテンツ配信サービスの提供