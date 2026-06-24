新企画展！『微わかる展２』+『小さいすぎるよ展』が全国8都市で開催！

株式会社ENTAKU produce

entakuは、entaku史上SNSで最も多くの反響を呼んだ体験型展示『微わかる展』を、すべて新作にしてパワーアップさせた『微わかる展2』と、小さな小さな記憶や感情を集めた新展示『小さいすぎるよ展』を、全国8都市で順次開催いたします。（開催都市は、東京・名古屋・大阪・横浜・仙台・京都・松山・沖縄の8都市。）

SNSでたくさん話題になった『微わかる展』が、全部新作になって開催！

『微わかる展2』は、日常の中にある「微妙にわかるかも、分からないかも？」という感情を集めた体験型展示です。

前回開催された『微わかる展』は、SNS上でも多くの反響を呼び、entaku史上最も話題になった展示のひとつとなりました。今回は、展示内容がすべて新作になり、第一弾より多数のインスタレーションの方法を用いてパワーアップした展示となります。

『微わかる展2』では、第一弾開催の際に来場者から集まった「みんなの微わかる展」からも作品を抜粋し、entaku初となる公募型コンテンツとして展開させていただきます。

同時開催！小さな小さな記憶や感情を集めた『小さいすぎるよ展』

同時開催となる『小さいすぎるよ展』は、小さな小さな記憶や感情を集めた体験型展示です。

日常の中に存在するentaku史上最も小さな感情を集めた、クスッと笑える展示会です。

本展は、以下の5つの“小さい感情”で構成されています。

小さい気まずいすぎるよ展

小さい切ないすぎるよ展

小さいうれしいすぎるよ展

小さいうつわすぎるよ展

小さい面倒すぎるよ展

全国8都市で開催！

『微わかる展2＋小さいすぎるよ展』は、東京・名古屋・大阪・横浜を皮切りに、仙台・京都・松山・沖縄を含む全国8都市で順次開催いたします。

※仙台・京都・松山・沖縄会場の詳細は、後日発表予定です。

開催概要

微わかる展2＋小さいすぎるよ展



開催都市

東京／名古屋／大阪／横浜／仙台／京都／松山／沖縄



入場料

平日：1,800円

土・日・祝日：2,100円

※小学生以下無料

※障がい者割引をご希望の方は、FAQをご確認ください。

チケットの詳細およびご購入は、entaku ticketよりご確認ください。

https://entaku.ticket-store.jp/



主催

entaku

東京会場

会場：西武渋谷店 B館4階

住所：東京都渋谷区宇田川町21-1 B館 4F

会期：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）

※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）

名古屋会場

会場：伏見第一ビル 1F

住所：愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 1F（伏見駅 徒歩2分）

会期：2026年7月9日（木）～2026年10月12日（月）

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）

大阪会場

会場：BPガーデンスペース南船場 2F

住所：大阪府大阪市中央区博労町4-4-6 TB博労町ビル 2F（心斎橋駅 徒歩5分、本町駅 徒歩4分）

会期：2026年7月13日（月）～2026年9月6日（日）

営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）

横浜会場

会場：ワールドポーターズ 6階 特設会場

住所：神奈川県横浜市中区新港2-2-1「みなとみらい駅」徒歩約5分

会期：2026年7月17日（金）～2026年10月18日（日）

営業時間：10:30～21:00（最終入場20:30）※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）

仙台・京都・松山・沖縄会場の詳細は、後日発表いたします。

主催：entakuについて

体験クリエイティブチーム。展示会、飲食店、キャラクターなど、さまざまな体験を企画・制作しています。

【過去制作企画例】

企画展

いい人すぎるよ展/そういうことじゃないんだよ展/やだなー展/インサイド・ヘッドすぎるよ展/みんなどんな感じ？展/微わかる展/

飲食店

JANAI COFFEE/JANAI GAMES/JANAI HOTEL/友達がやってるカフェ/ME ME COFFEE/G-CHA & Ba-CHA

お問い合わせ先

ENTAKU produce

info@entaku.co.jp