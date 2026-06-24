新企画展！『微わかる展２』+『小さいすぎるよ展』が全国8都市で開催！
entakuは、entaku史上SNSで最も多くの反響を呼んだ体験型展示『微わかる展』を、すべて新作にしてパワーアップさせた『微わかる展2』と、小さな小さな記憶や感情を集めた新展示『小さいすぎるよ展』を、全国8都市で順次開催いたします。（開催都市は、東京・名古屋・大阪・横浜・仙台・京都・松山・沖縄の8都市。）
SNSでたくさん話題になった『微わかる展』が、全部新作になって開催！
『微わかる展2』は、日常の中にある「微妙にわかるかも、分からないかも？」という感情を集めた体験型展示です。
前回開催された『微わかる展』は、SNS上でも多くの反響を呼び、entaku史上最も話題になった展示のひとつとなりました。今回は、展示内容がすべて新作になり、第一弾より多数のインスタレーションの方法を用いてパワーアップした展示となります。
『微わかる展2』では、第一弾開催の際に来場者から集まった「みんなの微わかる展」からも作品を抜粋し、entaku初となる公募型コンテンツとして展開させていただきます。
同時開催！小さな小さな記憶や感情を集めた『小さいすぎるよ展』
同時開催となる『小さいすぎるよ展』は、小さな小さな記憶や感情を集めた体験型展示です。
日常の中に存在するentaku史上最も小さな感情を集めた、クスッと笑える展示会です。
本展は、以下の5つの“小さい感情”で構成されています。
小さい気まずいすぎるよ展
小さい切ないすぎるよ展
小さいうれしいすぎるよ展
小さいうつわすぎるよ展
小さい面倒すぎるよ展
全国8都市で開催！
『微わかる展2＋小さいすぎるよ展』は、東京・名古屋・大阪・横浜を皮切りに、仙台・京都・松山・沖縄を含む全国8都市で順次開催いたします。
※仙台・京都・松山・沖縄会場の詳細は、後日発表予定です。
開催概要
微わかる展2＋小さいすぎるよ展
開催都市
東京／名古屋／大阪／横浜／仙台／京都／松山／沖縄
入場料
平日：1,800円
土・日・祝日：2,100円
※小学生以下無料
※障がい者割引をご希望の方は、FAQをご確認ください。
チケットの詳細およびご購入は、entaku ticketよりご確認ください。
https://entaku.ticket-store.jp/
主催
entaku
東京会場
会場：西武渋谷店 B館4階
住所：東京都渋谷区宇田川町21-1 B館 4F
会期：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）
営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）
※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）
名古屋会場
会場：伏見第一ビル 1F
住所：愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 1F（伏見駅 徒歩2分）
会期：2026年7月9日（木）～2026年10月12日（月）
営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）
大阪会場
会場：BPガーデンスペース南船場 2F
住所：大阪府大阪市中央区博労町4-4-6 TB博労町ビル 2F（心斎橋駅 徒歩5分、本町駅 徒歩4分）
会期：2026年7月13日（月）～2026年9月6日（日）
営業時間：10:00～20:00（最終入場19:30）※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）
横浜会場
会場：ワールドポーターズ 6階 特設会場
住所：神奈川県横浜市中区新港2-2-1「みなとみらい駅」徒歩約5分
会期：2026年7月17日（金）～2026年10月18日（日）
営業時間：10:30～21:00（最終入場20:30）※最終日のみ 10:00～18:00（最終入場17:30）
仙台・京都・松山・沖縄会場の詳細は、後日発表いたします。
主催：entakuについて
体験クリエイティブチーム。展示会、飲食店、キャラクターなど、さまざまな体験を企画・制作しています。
【過去制作企画例】
企画展
いい人すぎるよ展/そういうことじゃないんだよ展/やだなー展/インサイド・ヘッドすぎるよ展/みんなどんな感じ？展/微わかる展/
飲食店
JANAI COFFEE/JANAI GAMES/JANAI HOTEL/友達がやってるカフェ/ME ME COFFEE/G-CHA & Ba-CHA
お問い合わせ先
ENTAKU produce
info@entaku.co.jp