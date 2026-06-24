『グランド・セフト・オートVI：アルティメット・エディション』の詳細、プレオーダーボーナスなどを公開

Rockstar Games, Inc.

ロックスター・ゲームスの『グランド・セフト・オート（以下、GTA）』シリーズの最新作『グランド・セフト・オートVI』および『グランド・セフト・オートVI：アルティメット・エディション』のプレオーダーが、6月25日真夜中(現地時間)より開始されます。

シリーズ史上かつてない最大の規模と没入感の進化を遂げたシングルプレイヤー体験を提供する『グランド・セフト・オートVI』は、11月19日にPlayStation 5およびXbox Series X|S向けに発売されます。

『グランド・セフト・オートVI：アルティメット・エディション』は、ジェイソンとルシアの物語を彩るプレミアムな乗り物、武器、アパレル、そして行く先々で巻き起こるアクションを詰め込んだ限定コレクションであり、この体験をさらに強化します。

「スタンダード・エディション」および「アルティメット・エディション」に加え、11月20日より前に『グランド・セフト・オートVI』をプレオーダーおよび購入したすべての方は、ネオンが最もまばゆく輝いていた時代を再現するアイテムのコレクション「ヴィンテージ・バイスシティパック」を受け取ることができます。

『グランド・セフト・オートVI』のデジタル版をプレオーダーした方は、11月19日の発売日に確実にプレイできるよう、11月12日からプリロードを開始できます。また、ダウンロードコードが同梱される『グランド・セフト・オートVI』のパッケージ版も、プリロードのサポートを11月12日から開始予定です。

ゲーム本編の最新情報やスクリーンショットなど、詳細については、

下記の公式サイトをご確認ください。

『グランド・セフト・オートVI』公式サイト: https://www.rockstargames.com/VI

【Rockstar Gamesについて】

Rockstar Gamesは、1998年に設立されたアメリカのビデオゲーム開発・販売会社で、ニューヨーク市に本社を構えています。世界的大ヒットを記録した『グランド・セフト・オート』シリーズをはじめ、『レッド・デッド・リデンプション』シリーズや『マックス・ペイン』シリーズなど、多くのヒット作を手掛けてきました。

Rockstar Games関連リンク：

- https://www.rockstargames.com/jp/

【グランド・セフト・オートについて】

グランド・セフト・オートは、Rockstar Gamesが開発・販売するアクションゲームシリーズです。1997年に初めてリリースされて以来、GTAシリーズはその革新的なゲームデザインと自由度の高いゲームプレイで多くのファンを魅了してきました。2013年にリリースされた『グランド・セフト・オートV』は全世界で2億本以上を販売。PS5およびXBOX Series S/Xで2026年11月19日にリリース予定の『グランド・セフト・オートVI』は、公開されたトレーラー映像がYouTubeで24時間以内に最も視聴された非音楽ビデオとして最多視聴を記録し、多くの注目を浴びています。

グランド・セフト・オート関連リンク：

- https://www.rockstargames.com/jp/gta-v- https://www.rockstargames.com/jp/VI- www.rockstargames.com/jp/GTAOnline/

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