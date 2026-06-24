【宅建2026】AIで問題を自動抽出！「今日何を勉強しよう・・・」そんな悩みとはおさらば。宅建アプリ『宅スマ』の新機能！
7月末までに、5,000問の問題を搭載予定(オリジナル問題1,500問以上）の宅建WEBアプリ宅スマが、個別模擬試験機能に次いで、AI問題自動抽出機能も搭載！「今日なんの勉強しよう・・・」勉強に少しだれてくるこの時期。AIが自動であなたの苦手を抽出してくれるので、今日の勉強にもう、悩まない！
宅建WEBアプリ
宅スマは7月31日まですべての機能を完全無料でご利用頂けます。しかも宅建講師監修のオリジナル問題もたっぷり収録されていますので、ぜひこの機会に一度ご利用してみてください！
宅スマを利用する :
https://www.takusuma.com/login?from=pt
宅スマでは、今後も新機能を搭載予定です！またYouTubeチャンネルでは、毎日講師による講義動画を投稿しています。有料級の講義がタダでご視聴頂けますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
YouTubeを視聴する :
https://www.youtube.com/@takusuma-official
▼宅スマアプリ詳細
https://takusuma.com/lp/
▼宅建試験情報
https://takusuma.com/
▼無料LIVE講義(竹原直希 講師) -毎週火曜日19：00-
https://us02web.zoom.us/j/88567803463
▼アマギフがもらえる!! 宅建チャレンジテスト
https://x.gd/dxCDD
会社概要
会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）
所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号
代表者：代表取締役 市原 岳洋
設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）
事業内容：学習教材事業
URL：https://murabito.jp/
お問い合わせ先
宅スマ事務局（株式会社夢来備人）
MAIL：info@murabito.jp
URL：https://takusuma.com/lp/