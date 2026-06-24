Hi3D、周年アップデートでAI 3Dプリント機能を大幅強化。スライス工程をワンクリックで自動化へ

MATH MAGIC HK LIMITED

Hi3Dはこのほど、サービス開始周年を記念した大型アップデートを発表しました。今回のアップデートでは、AIによる3Dモデル生成に加え、自動パーツ分割、多色プリント最適化、3MFワークフロー強化、フィラメント使用量削減、ビルドプレート配置の自動化など、3Dプリント実行前に必要となる複雑な工程をワンクリックで処理できる機能群が大幅に拡充されています。3Dプリンターを持っていても、実際にモデルをきれいに出力するには、モデリング、メッシュ修復、スライサー設定、色分け、サポート調整といった専門的な作業が避けられません。Hi3Dの周年アップデートは、こうしたユーザーの負担をAIで軽減し、「見栄えの良い3Dモデルを生成する」段階から、「そのままプリントできるデータへ仕上げる」段階までを一つのワークフローに統合するものです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BhdXKr7oswE ]



https://www.youtube.com/watch?v=BhdXKr7oswE



3Dプリンティング業界には、こんな定番のジョークがあります。

「3Dプリンターを買うのは簡単。でも、本当の冒険はモデリングとスライサー設定を学ぶところから始まる。」

この1年で、AIによる3D生成ツールはクリエイターの可能性を大きく広げました。高品質な3Dモデルを数分で生成できるようになり、かつては多くのホビーユーザーにとって手の届かなかったレベルのディテール表現も実現しています。

しかし、そのモデルを実際に製造しようとすると、依然として多くの課題が残されています。非多様体メッシュ（Non-Manifold Mesh）の修復、モデル分割のための複雑なブーリアン演算、プリント向けの最適化、そしてAMSのような多色印刷システムで発生する煩雑なフィラメント交換作業など、ユーザーは数多くの技術的ハードルに直面します。その結果、せっかく生成された優れたAIモデルの多くが、実際にプリントされることなく、ハードドライブの中に眠ったままになっています。

見栄えの良いモデルと、実際に問題なくプリントできるモデル。その間に存在する大きな隔たりは、長年にわたり複雑なワークフローによって生み出されてきました。そして今、その隔たりはようやく解消され始めています。

この1年間、Hi3D(https://www.hi3d.ai/?utm_source=brand&utm_medium=pr&utm_campaign=setjapan) はAIによる3Dモデル生成能力の向上だけに注力してきたわけではありません。同社は、AIによる創作と実際の製造をつなぐ「失われていた架け橋」の構築に取り組んできました。

現在、Hi3DはCreality、Bambu Labエコシステム、xToolをはじめとする世界有数のデジタルファブリケーションブランドと提携関係を築いています。

Bambu Labエコシステムでは、Hi3D はMakerWorldと連携した初期のAI 3D生成プラットフォームの一つとなり、AMS多色印刷向けの専用最適化機能、公式フィラメントカラーマッピング、そして強化された3MFワークフローを提供しています。

また、CrealityとのAPI連携により、ユーザーはCrealityのエコシステム内で画像から直接、編集可能かつプリント可能な3Dモデルを生成できるようになりました。

さらに、xToolとの協業では、AIが生成したコンテンツをレーザー加工、CNC彫刻、さらには幅広いデジタルファブリケーションのワークフローへと拡張し、創造から製造までをシームレスにつなげています。

業界全体で進むこれらのパートナーシップは、ひとつの大きなトレンドを示しています。AI 3Dは、単なるモデル生成から「製造可能なモデル生成」へと進化しつつあるのです。

そして、今回のアニバーサリーアップデートで、Hi3Dはそのビジョンをさらに一歩前へと進めました。

Hi3D はもはや単なるAIモデリングツールではありません。3Dプリンティングのために設計された、包括的なAIワークフローシステムへと進化しています。自動パーツ分割、多色プリント最適化、カラーフラグメントの自動整理、材料使用量を削減するアルゴリズム、インテリジェントなモデル配置、さらにはプリント設定の自動生成まで、すべてがひとつのワークフローに統合されています。

これまで複数のソフトウェアを行き来しながら、何時間もかけて手作業で調整していた工程が、今ではAIによって自動的に処理されるようになりました。

Bambu Lab、Creality、あるいはほぼすべてのコンシューマー向け3Dプリンターをお使いなら、Hi3Dは今年ぜひ試してみる価値のあるツールのひとつと言えるでしょう。

なぜなら、AIはもはや3Dモデルを作る手助けをするだけではありません。

これからは、3Dモデルを実際にプリントするところまでサポートする時代が始まっているのです。





数時間の作業をわずか2分に：研磨不要の高精度クリアランスを備えた自動キャラクター分割

大型モデルをプリントするMakerや、A1 miniのような小型ビルドプレートを使用しているユーザーなら、「モデル分割」の大変さをよく知っているはずです。

分割面を配置し、メッシュを切断し、ブーリアン演算で接合構造を作り、さらにBlenderやMeshmixerで位置合わせ用のピンを手作業で追加する--。しかも、クリアランス設定がわずか数十分の1ミリでもずれると、組み立てたパーツが緩すぎて外れたり、逆にきつすぎてはまらなかったり、無理に押し込んで破損や白化が発生したりします。

Hi3D の**Auto Character Split（自動キャラクター分割）**は、こうした煩雑な作業を驚くほどシンプルにします。

AIによるトポロジー認識

完成したキャラクターモデルを読み込むだけで、システムが頭部、胴体、手足などの構造を自動認識し、3Dプリントに最適なパーツへと分割します。

完全なウォータータイトメッシュを自動生成

分割後の各パーツは、すべて独立したウォータータイト（完全閉鎖）メッシュとして出力されます。スライサー上でエラー警告に悩まされることはありません。

ワンクリックでジョイント構造を追加

固定式のほぞ継ぎ（Mortise-and-Tenon）やスナップフィット構造はもちろん、可動フィギュア向けのボールジョイントもワンクリックで自動生成できます。

AIが最適化する「研磨不要」クリアランス

FDMプリント特性を考慮し、AIが最適な機械的クリアランスを自動計算。パーツはプリント直後からスムーズに組み立てられ、面倒な手作業による研磨や調整を大幅に削減できます。



Bambu Lab／AMSエコシステムとのネイティブ統合：真のオールインワン3MFワークフローを実現

多色3Dプリントを経験したことがあるユーザーなら誰でも、AI生成の複雑なテクスチャ付きモデルをスライサー上で着色する作業がどれほど大変かを知っているはずです。

塗りつぶしツールを使って一つひとつ手作業で色を塗り分けるのは非常に手間がかかり、塗り残しや誤着色も発生しがちです。さらに、モデルをインポートした瞬間にカラー情報が失われてしまうというトラブルも珍しくありません。

Hi3D は、この課題に対して非常に実用的なソリューションを提供しています。

Bambu Labエコシステムとのネイティブ統合に加え、公式フィラメントライブラリを内蔵し、強化された3MFファイル出力機能を実現しました。

これにより、AIによるモデル生成からカラー情報の保持、マテリアル設定、そして最終的なプリント準備まで、一貫したシームレスなワークフローが可能になります。複数のソフトウェア間でデータを移動したり、カラー設定をやり直したりする必要はありません。

まさに、AI 3D生成から多色3Dプリントまでをつなぐ、真のオールインワン3MFワークフローです。

モデル生成後、面倒なメッシュの手動ペイント作業に悩まされる必要はありません。

Hi3Dは、画面上のカラー情報をBambu Lab公式フィラメントカラー（例えば「PLA Basic 10100 Jade Green」など）へ自動的にマッピングします。

さらに、出力されるのは単なるSTLファイルではありません。

Hi3Dは、ノズル温度、ベッド温度、レイヤー高さ、インフィル率、外壁ループ数、サポート設定など、3Dプリントに必要な各種パラメータを最適化した強化版3MFファイルとして出力します。

ユーザーは、そのまま Bambu Studio や OrcaSlicer に読み込むだけで準備完了です。

あとは、「Print」をクリックするだけ。

従来であれば何十分、あるいは何時間もかかっていたカラー設定やスライス調整作業が、AIによって自動化され、アイデアからプリントまでの距離を大幅に短縮します。



「Poop地獄」に終止符：フィラメント節約アルゴリズムで多色印刷の廃材を最大50％削減

多色フィギュアをプリントしたことがある人なら、AMSやMMU（マルチマテリアルユニット）最大の悩みがパージ（Purge）によるフィラメント廃棄であることを知っているでしょう。

プリンターは色を切り替えるたびに、現在のフィラメントを引き抜き、新しい色を送り込み、ノズル内に残った混色部分を排出します。コミュニティではこの排出物を冗談交じりに「Poop（うんち）」と呼んでいます。

問題は、この色替え作業が1回あたり約1.5～2分を要するだけでなく、大量のフィラメントを無駄にしてしまうことです。

従来のAI生成マルチカラーモデルが非効率になりがちな理由もここにあります。

AI生成テクスチャには、微細なグラデーションやノイズが数多く含まれています。スライサーから見ると、たった数ピクセルの色差であっても別カラーとして認識されるため、その都度フィラメント交換とパージ処理が発生します。

例えば500レイヤーのモデルでは、本来不要な色替えが数百回発生することも珍しくありません。

Hi3Dは、この問題に対して独自のColor Cleanupフィラメント最適化アルゴリズムを開発しました。

AIノイズ由来の微細なカラーフラグメントを自動検出

隣接する主要カラーへインテリジェントに統合

不要な色替えをスライス段階で削減

パージタワーのサイズを大幅縮小

その結果、多色プリント時のフィラメント廃棄量を最大50％削減し、プリント速度を30～50％向上させることが可能になります。

節約できるのはフィラメントだけではありません。

深夜までプリンターの進捗を気にしながら過ごす時間そのものを減らしてくれるのです。



Smart Build Plate Layout：5年分のMakerの経験則をアルゴリズム化

複雑なモデル――たとえば細身の剣や高密度なメカモデル――のプリント成功率を左右する最大の要因は、実はプリンター性能ではありません。

重要なのは、スライス時の**モデル配置（オリエンテーション）**です。

どの角度で傾けるか。

どこにサポートを配置するか。

経験豊富なMakerは直感的に判断できますが、初心者にとっては難しい作業です。

Hi3DのSmart Build Plate Layoutは、こうしたベテランMakerの経験則をAIアルゴリズムとして実装しています。

Surface-First Mode（仕上がり優先モード）

AIがモデルの重心と重要な外観面を解析し、最適な角度を自動算出します。

例えば全身キャラクターモデルの場合、約15度後方へ傾けることで、顔や胸部といった見た目に重要な面がサポート材と接触しないよう配置します。

これにより、サポート除去後の傷や表面荒れを最小限に抑えることができます。

Eco-Support Mode（省サポートモード）

AIが最も安定した配置を自動選択し、ベッドとの接地面積を最大化しながらオーバーハング面積を最小化します。

その結果、

サポート材使用量を約20％削減

ファーストレイヤーの安定性を向上

反りやプリント途中の剥離リスクを大幅低減

といった効果を実現します。

長年の3Dプリント経験から得られたノウハウを、誰でもワンクリックで利用できる。それがHi3DのSmart Build Plate Layoutです。



初心者から上級Makerまで：楽しさと生産性をつなぐ架け橋

Hi3Dは、ハードコアなMaker向けに「分割・着色・最適化」を一気通貫で実現する強力なワークフローを提供するだけではありません。

モデリング経験がまったくない初心者でも気軽に始められるよう、Maker Templatesも用意されています。

ユーザーは写真をアップロードするだけで、

デフォルメフィギュア（Q版フィギュア）

ペットフィギュア

オリジナル1Uキーキャップ

などを簡単に生成できます。

さらに、それらは単に見た目を再現するだけではありません。Hi3Dは3Dプリント用途を前提に、構造強度、反り耐性、プリント成功率まで考慮して自動最適化を行います。

これにより、3Dプリントは複雑なソフトウェア操作や専門知識を必要とする作業から、誰でも気軽に楽しめる創作体験へと変わります。

3Dプリント業界には、昔からこんな言葉があります。

「3Dプリンターを買うのは旅の始まりに過ぎない。本当の試練は、モデリング、メッシュ修復、そしてスライサー調整にある。」

Hi3Dのアニバーサリーアップデートは、AI 3D業界が大きな転換点を迎えていることを象徴しています。

これまでのAI 3Dは、主に画面上で美しいモデルを生成することに焦点を当てていました。しかし今、業界は「見せるための3D」から「実際に製造するための3D」へと進化し始めています。

Hi3Dは単なるAIアルゴリズムやモデリングツールではありません。

FDM方式の物理的制約、多色印刷システム（AMS）のハードウェア特性、そして日々3Dプリントを楽しむMakerたちの実際の課題を深く理解した、クラウドベースの3Dプリントインフラへと進化しています。

もしあなたの3Dプリンターが棚の上で眠ったままになっているなら。

もし壊れたメッシュの修復や、ブーリアン演算による接合構造の作成、複数のソフトウェアを行き来する煩雑な作業にうんざりしているなら。

Hi3D(https://www.hi3d.ai/?utm_source=brand&utm_medium=pr&utm_campaign=setjapan)は、一度試してみる価値のあるツールかもしれません。

AIがモデルを作るだけでなく、「実際にプリントできる状態まで仕上げる」。

それこそが、Hi3Dが目指している次世代の3Dプリント体験なのです。

AIで生成したモデルから3Dプリントの完成まで、よりスムーズなワークフローを体験してみませんか？

ぜひ Hi3D.ai にアクセスして、AIによるモデル生成・最適化・3Dプリントを一つのプラットフォームで実現する、新しいものづくり体験をご覧ください。

新規ユーザーは、下記リンクから Hi3Dクレジット300ポイントを無料で受け取り、アイデア生成から3Dモデル作成、そして印刷可能な3MFファイルの出力まで、AIによる3Dプリントワークフロー全体を体験できます。

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