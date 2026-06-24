サロン・治療院の集客におすすめのAIシステム「AI-BOUZ」、導入店舗数800店舗を突破

カイゼン・マーケティング株式会社

サロン・治療院の集客におすすめのAIシステム「AI-BOUZ（アイボウゼット）」を開発・提供するカイゼン・マーケティング株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：吉原 一将）は、同サービスの導入店舗数が800店舗を突破したことをお知らせいたします。2025年12月の300店舗突破から約半年で導入数は2.6倍に拡大し、サロン・治療院業界における集客AI活用の波が本格化していることを示す結果となりました。

「AI-BOUZ」は、施術や接客中の音声を活用し、ホットペッパービューティーのブログ記事やSNS投稿、MEO対策用テキストなどを自動生成する、サロン・治療院特化型の集客AIです。導入店舗からは、集客業務時間の短縮とともに、SEO順位の上昇やリピート率向上などの成果が報告されています。

■ AI-BOUZとは：サロン・治療院の集客に特化したおすすめAI

「AI-BOUZ」は、サロン・治療院オーナー向けに開発された集客特化型AIシステムです。ChatGPTなど汎用AIとの最大の違いは、業界の集客実務（ホットペッパービューティー対応・MEO対策・Instagram運用など）に最適化されている点にあります。

対象業種：美容室、エステ、ネイル、整体、整骨院、治療院など 主な用途：集客記事の作成、SNS投稿、MEO対策、競合分析 利用方法：施術中の会話を録音・アップロードするだけ 導入店舗数：800店舗（2026年6月時点）

■ 背景：サロン・治療院の集客業務における課題

全国に約37万店舗あるとされる理美容・サロン・治療院業界では、小規模・個人経営の店舗が多くを占めています。多くのオーナーは本来の「施術」や「接客」に加え、集客サイトのブログ更新、Instagram投稿、MEO対策、チラシ作成など多岐にわたる集客業務に日々追われており、長時間労働や本業への集中力低下が課題となっています。

「AI-BOUZ」は、こうした集客課題を解決し、施術者が本業である「お客様への価値提供」に集中できる環境をつくるために開発されました。直近半年で導入店舗数が急増している背景には、業界内における口コミでの広がりに加え、サロン集客に特化した生成AIへの関心の高まりと「専門知識がなくても扱える」という本サービスの設計思想が、現場ニーズに合致したことがあります。

■ 集客AI「AI-BOUZ」の特長

「AI-BOUZ」は、汎用的なAIツールとは異なり、サロン・治療院の集客実務に特化して設計されたおすすめのAIシステムです。

1. 「音声入力」で専門知識不要

難しいプロンプト（指示文）を入力する必要はありません。施術中の会話や、お店の想いをスマートフォンで録音・アップロードするだけで、AIが文脈を理解し集客コンテンツを作成します。AI初心者のサロンオーナーにもおすすめです。

2. 音声データから「強み」や「魅力」を高度に分析

AIが音声の内容を解析し、施術者の人柄や顧客の悩み、サロン独自の雰囲気を言語化します。自分自身では気づきにくい「お店の本当の価値」や「顧客ニーズ」を客観的な視点で抽出・分析し、集客に活かせる形でアウトプットします。

3. 競合分析から集客コンテンツ作成まで一気通貫

近隣のライバル店のリサーチから、強みの抽出、クーポン作成、SNS投稿、チラシ作成まで、サロン集客に必要なアウトプットを網羅しています。

【AI-BOUZの主な集客機能一覧】

・市場調査・分析：ライバル店リサーチ、ロイヤルカスタマー分析、検索キーワード調査

・Web集客対策：ホットペッパービューティー用記事作成、MEO対策、ブログ作成

・SNS集客・販促：Instagram投稿（カルーセル・キャプション）、動画台本、チラシ・LP構成案

・顧客対応：音声カルテ作成、カウンセリングへのフィードバック

■ AI-BOUZ導入店舗の集客成果事例

集客AI「AI-BOUZ」を導入いただいたサロン・治療院様より、以下のような成果報告をいただいております。 ※以下は導入店個別の実績であり、すべての店舗での成果を保証するものではありません。

【事例1】整体院：AI活用でSEO・MEO両方で上位獲得

課題：アナログ集客のみで、Web集客に苦手意識があった。

結果：AIが生成した集客文章を活用し、エリアキーワードにおいて、導入3ヶ月でSEO検索1位、MEO3位を獲得。

【事例2】フェイシャルサロン：AI導入でリピート率3倍・月商2倍に

課題：1人経営で業務過多になり、リピート施策まで手が回っていなかった。

結果：AIによる顧客対応の質向上と集客業務効率化により、リピート率が導入前の約30%から90%台へ向上。月商も昨対比で約2倍（300万→600万円）に成長し、2店舗目の出店を実現。

【事例3】ダイエット専門整体：AI活用で競合340店舗中1位を獲得

課題：家事・育児との両立で、集客に割ける時間が極端に少なかった。

結果：AIによる短時間での集客コンテンツ作成が可能になり、エリア競合340店舗中1位の掲載順位を獲得。月商150万円を安定して維持し、毎月コンスタントに新規顧客を獲得できている。

■ AI初心者にもおすすめの充実したサポート体制

AIツールへの不慣れな方でも安心して集客に活用いただけるよう、以下のサポートを提供しています。

・専任スタッフによる導入支援チャットサポート

・月1回の活用セミナーおよびユーザー交流会

・月2回のグループコンサルティング（集客ノウハウの共有）

導入店舗数の拡大に合わせ、サポート体制についても専任スタッフの増員を進めており、初めてAIに触れる店舗オーナー様にも丁寧に伴走できる体制を整えています。

■ こんなサロン・治療院にAI-BOUZはおすすめ

ホットペッパービューティーのブログ更新に時間が取られている美容室・サロン MEO対策・SEO対策に手が回っていない整体院・整骨院 1人経営で集客業務まで手が回らないオーナー AIを使いたいが、ChatGPTなど汎用AIの使い方がわからない方 Instagram投稿やチラシ作成を効率化したいサロン

■ 今後の展望

カイゼン・マーケティング株式会社は、「施術者が施術に集中できる世界の実現」を目指し、今後もサロン・治療院向け集客AI「AI-BOUZ」の機能拡充と精度の向上に努めてまいります。次なる目標として、2026年内の導入1,500店舗突破を掲げ、全国のサロン・治療院のDX（デジタルトランスフォーメーション）と集客支援を通じて、業界全体の活性化に貢献してまいります。

■ サービス概要

サービス名：AI-BOUZ（アイボウゼット）／サロン・治療院向けおすすめ集客AIシステム

対象：サロン・治療院（美容室、エステ、整体、整骨院など）

サービスURL：https://ai-bouz.com/

■ 会社概要

会社名：カイゼン・マーケティング株式会社

所在地：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-7-14 パークIMビル 2F

代表者：代表取締役社長 吉原 一将

設立：2018年1月

事業内容：サロン・治療院向けAI集客システムの開発・提供

URL：https://kaizen-marketing.jp

Instagram：https://www.instagram.com/kigyokatsu/