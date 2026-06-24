夏の夜の楽しみ方を一新する、２５周年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンがパークを飛び出し、東京のど真ん中に１日限定で登場！『夏の子どもホンネ演説会 in 東京』本日開催！「ママだけ夜のお菓子ずるい！」

合同会社ユー・エス・ジェイ

25周年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年7月1日（水）より夏の夜の楽しみ方を一新し、サマー・イベントを開催します。それに先駆け、本日2026年6月24日（水）に、1日限りのスペシャル・イベント『夏の子どもホンネ演説会』を、東京のど真ん中、六本木で開催しました。

パークを飛び出し開催したこのイベントは、猛暑日の増加などにより近年大きく変化している夏休みの過ごし方について、普段は言えない“ホンネ”を超元気に叫び、子どもたちに“夏休みのモヤモヤ”を解放してもらいたいと企画。イベントには、サプライズ・ゲストとして、高い表現力と天真爛漫な笑顔で注目を集める超人気子役 永尾 柚乃さん、親世代から圧倒的な支持を誇るタレント 藤本 美貴さんが登場。子どもたちの鋭いのに愛らしい“本音演説”が次々と披露され、子どもたちだけでなくご家族も含め、会場に集まったみんなでその率直な思いを共有しました。さらに、この夏のパークを象徴する超熱狂の“夜祭り”ダンスで思いっきり盛り上がり、親子の絆がさらに深まる特別な体験を満喫しました。

本日午後6時頃から、六本木ヒルズで開催された『夏の子どもホンネ演説会』には、事前募集した特別招待の親子ゲスト約120名が参加。さらに、タレントの藤本 美貴さん、「子どもホンネ隊長」として子役の永尾 柚乃さんがスペシャル・ゲストとしてサプライズ登場し、会場から大歓声があがりました。

イベントは、永尾さんと子どもゲストの皆さまによる、「夏の子どもホンネ演説会、開会！」という、元気いっぱいの開会宣言でスタートしました。子どもたちは、ホンネを演説するために特別に設置された演説カーに上がり「パパだけ夜中のゲームずるーい！」「夏休みは洗濯と朝ごはんを私がするから、一緒に遊ぼうママー！」など、鋭いのに愛らしい、普段はなかなか言えない夏の“ホンネ”を次々と演説しました。元気に叫ばれる予想外の“ホンネ”に、永尾さんは、「めっちゃわかるー！私も、なんで大人だけいいの～！？っておもってた！」、「夏休みはいっぱい時間があるからママとたくさんの思い出を作りたいよね！」と心の底から共感しました。また、子どもたちの率直な言葉を聞いた保護者からは、「ちゃんと遊んであげないといけないなと思いました・・」といった声もあがり、思わぬ“ホンネ”にハッとさせられる場面も。それを受けて、親代表の藤本 美貴さんも、「毎日バタバタしているけど、ちゃんとママのことも見てくれているんだと感動しました」と、ご自身の経験を交えながら、語りました。そして、最後に「子どもホンネ隊長」の永尾さんが演説カーから「気づいたら夏休み終わっちゃうんだから！！今年の夏は、今しかできないことを思いっきりやりたーい！もちろん、パパとママと、お友達と、みーんなと一緒だけどー！」と元気いっぱい演説し、会場には笑顔と歓声があふれました。

子どもたちの率直な想いに触れ、親子の理解が深まった後は、浴衣姿のパークの仲間たちやエンターテイナー、さらに藤本 美貴さん、永尾 柚乃さんも一緒に、会場全体がお祭り騒ぎに包まれる超興奮の“夜祭り”ダンスで盛り上がりました。子どもたちの“もっと遊びたい”というホンネをきっかけに、大人も子どもも一緒になって踊り、はしゃぎ、心の底から解放される“お祭り騒ぎ”を体験。ひと足早く東京のど真ん中で、25周年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏を体感する特別なイベントとなりました。

最後に永尾 柚乃さんは「たっくさんのホンネを聞けて、伝えられて夏休みがすっごく楽しみになった！」とコメント。藤本 美貴さんも「子供たちのホンネがすごく刺さりました。今年の夏休みは“今年しかない！”ので、子ども達と思い出を刻みたいと思います！！」と笑顔で語り、イベントを締めくくりました。

■参加したゲストのコメント

「子どもが寝た後にこっそりお菓子を食べていたお菓子を食べていることがバレていないと思い、寝た後にこっそり食べていたので、今日のホンネを聞いた瞬間、思わずギクッとしてしまいました。あんなにしっかりと、自分の言葉で、一人で演説できるなんて思っていなかったので、子どもの成長を強く感じて、胸がいっぱいになるほど嬉しかったです。そして、今年の夏は一緒にパークに遊びに行き、実際に新しい夜のお祭を思いきり

楽しみたいです！」（お子様８歳の親）

「今年は家族みんなで楽しめる夏休みにしたいです。パークにもたくさん行って、ジョーズにも乗りたいし、いろんな体験をしたい！」 「子どもの本音を知らなかったので、一緒にパークに行き、昼と夜のジョーズをどちらも楽しみたいと思います！息子が小学校6年生なので、小学校最後の夏休みになりますので、思い出に残る夏にしたいと思います！そして、このイベントに参加して、私もいつも付き添いの立場だったのが、自分も踊っていいんだ！自分も遊んでいいんだ！と感じ、若くなった気がしました。」（お子様１２歳の親子）

■担当者インタビュー

合同会社ユー・エス・ジェイ ブランド・マーケティング部

マネージャー 角銅 健(かくどう けん)

近年、猛暑日の増加などにより、子どもたちの夏休みの過ごし方は大きく変化しています。外で思い切り遊ぶ機会が減り、行動が制限される中で、「もっと遊びたい」「本当はこんなことがしたい」といった子どもたちの想いと、実際の過ごし方との間にギャップが生まれているのではないかと感じていました。

実際に子どもたちの声に耳を傾けてみると、「外で遊びたいけど暑すぎる」「もっと自由に夏を楽しみたい」といった率直な“ホンネ”が多く聞かれました。そうした想いを受けて私たちは、子どもたち自身の言葉でその気持ちを発信できる場をつくりたいと考え、このイベントを企画しました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏の特別な体験をいち早く感じてもらう中で、子どもも大人も日常から解き放たれ、心の底から自分の気持ちを表現できる、そんな瞬間を生み出したいと考えています。

『夏のこどもホンネ演説会』で生まれた親子の気づきや会話が、全国のご家族に伝わり、この夏の思い出づくりのきっかけになれば嬉しく思います。

そして、ぜひユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、大人も子どももリミットを外して心の底から熱狂する、パーク開業25周年の特別な夏を体験していただければと思います。

■参考資料

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 夏イベント開催決定２５周年の夏の夜を一新します！新サマー・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト ～ネオン・グロウアップ～』７月１日誕生！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000827.000005761.html

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

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