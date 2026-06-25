Agasoundより、人気有線イヤホンSublimationのウッドハウジングモデル『Sublimation Colorful Wood/Splendid Edition』の2モデルが登場

株式会社伊藤屋国際Sublimation Colorful Wood PurpleSublimation Splendid Edition

株式会社伊藤屋国際は、中国・広東省で設立された音響機器メーカーAgasound(アガサウンド)より『Sublimation Colorful Wood』『Sublimation Splendid Edition』の2モデルを7月31日(金)より販売開始いたします。

※『Sublimation Colorful Wood』『Sublimation Splendid Edition』および2026年4月に発売された『Sublimation Burnout』の3モデルは共通のドライバー/内部構造/ハウジング形状・素材を採用しており、フェイスプレートの素材/付属するケーブルのみが異なる製品です。

Sublimation Colorful Wood/Splendid Edition

Sublimation Colorful Wood BlueSublimation Splendid Edition

"Agasoundの顔"ともいえる、Sublimationのウッドハウジングモデル、『Sublimation Colorful Wood』『Sublimation Splendid Edition』の2モデルが登場です。

基本的な内部構造はそのままに、ウッドハウジングに合わせ最適化されたドライバーやキャビティ、異なるチューニングにより一味違った雰囲気のサウンドをお楽しみいただけます。

ドライバー

Agasoundの全ての製品は、自社内にある音響研究所『XYLAB』にて音の開発が行われています。

通常モデルのSublimation同様、N52スーパーリニアデュアル磁気回路を採用したφ10mmシングルダイナミックドライバー構成です。

ダイアフラムにはセラミックコートを採用することにより硬度を向上させると同時にハーモニックディストーション(高調波歪み)を低減。

ドライバー内部の一部パーツには真鍮が採用されており、これにより超高域の帯域幅と周波数特性を変更可能に、周波数共振を最適化することでより自然で心地よいサウンドを実現します。

チューニング

通常モデルのSublimationをベースに、ウッドハウジングに合わせより広い音場、極めて高いボーカル再現性、「サ・シ・ス・セ・ソ」などの「s」の音に含まれる5,000～8,000Hz付近の耳障りなシビランス(歯擦音)の低減などの変更が加えられています。

高音域は豊かな空気感と明瞭さ、中音域は適度な厚みと臨場感、低音域は深く沈み込む重厚さ、各音域に与えられた役割を再認識し、通常モデルとは異なるあたたかくもダイナミックなサウンドをお楽しみいただけます。

ハウジング

Sublimation Colorful Wood PurpleSublimation Splendid Edition[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/59_1_c4ab1c96812c33a4a4aab22707c61456.jpg?v=202606250952 ]

密度が適度でありつつ木目が美しいメイプルの原木を選定、非常に高い強度と耐久性を持ちながら、それでいて滑らかな手触りが特徴です。

選定された原木はCNC加工を経てハウジングの形へと生まれ変わり、大きな切削痕やバリを除去する予備研磨を経て雰囲気の馴染む個体同士でペアリング。

ここからの工程はハウジングに木工芸術品のような質感を与える最も重要な工程であり、熟練の職人が一つ一つを完全手作業で行います。おおよそ400～2,000番手のサンドペーパーを段階的に使用し、微細な切削痕やバリを完全に除去、全表面の滑らかさが一定になるよう研磨を行います。

ハウジングの状態には非常に厳格な基準が設けられ、これらの工程を繰り返し行い最終検査をパスした個体だけが製品化されることを許されます。

同じ個体は二つとなく、生み出される一つ一つが世界にただ一つの完全オリジナルデザインです。

時を経て熟成された自然への畏敬の念を忘れず、Agasoundは非常に困難な管理体制と製造過程を見事パスしウッドハウジングモデルを生み出しました。

肌で、耳で、木が奏でる温かく繊細な音楽体験をお楽しみください。

Agasoundとは

Agasoundは、2013年に中国・広東省で設立された音響機器メーカーです。

ステージなどで使用される、プロフェッショナルグレードのスピーカー・アンプ・マイク等を企画・製造・販売まで全て自社で一貫して行っています。

その経験で培われた音響機器のノウハウを生かし、近年はイヤホンの製品化にも力を入れています。

機能的、それでいて洗練されたスタイリッシュなデザインが特徴的です。

■主な仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/59_2_07eaf5dc00e84eeaa240143e8bca66e4.jpg?v=202606250952 ]

■価格等

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/59_3_332e0eaaff657715057831c0b29d075f.jpg?v=202606250952 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/

※株式会社伊藤屋国際はAgasoundの日本正規代理店です。