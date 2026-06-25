『あんさんぶるスターズ！！』斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」6月25日(木)より全世界一斉配信開始！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」を2026年6月25日（木）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！



宗の理想を追い求めた美学と信念を映し出した1曲にご期待ください♪


斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」配信


https://bio.to/XisMci



※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。






詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！



■配信リリース情報

2026年6月25日（木）配信


斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-



【収録内容】


01.Sanctuaire du Lys Noir


02.Sanctuaire du Lys Noir (Instrumental)



作詞：こだま さおり


作曲 / 編曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)



歌：斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)



(C) 2014-2019 Happy Elements K.K



■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW


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■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars