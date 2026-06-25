『あんさんぶるスターズ！！』斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」6月25日(木)より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」を2026年6月25日（木）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！
宗の理想を追い求めた美学と信念を映し出した1曲にご期待ください♪
斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」配信
https://bio.to/XisMci
※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2026年6月25日（木）配信
斎宮 宗「Sanctuaire du Lys Noir」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
【収録内容】
01.Sanctuaire du Lys Noir
02.Sanctuaire du Lys Noir (Instrumental)
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)
歌：斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW
■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars